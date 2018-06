[{"available":true,"c_guid":"1920bd52-e5a5-4fe1-a0fd-300f18c4a484","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mi, emberek elképzelni sem tudjuk, mit láthat maga előtt például egy egyszerű légy, a tudomány viszont már ezt is képes a realisztikushoz igen közelálló módon megmutatni. ","shortLead":"Mi, emberek elképzelni sem tudjuk, mit láthat maga előtt például egy egyszerű légy, a tudomány viszont már ezt is képes...","id":"20180617_emberi_szem_allatok_latasa_macska_szunyog_legy_macskaszem_latasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1920bd52-e5a5-4fe1-a0fd-300f18c4a484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e74e1fa-13b7-4472-b579-090f07434049","keywords":null,"link":"/tudomany/20180617_emberi_szem_allatok_latasa_macska_szunyog_legy_macskaszem_latasa","timestamp":"2018. június. 17. 20:03","title":"Ebből meg fogja érteni: ennyit (nem) lát a világból egy macska, egy légy és egy szúnyog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség tartja magát a korábbi ígéretéhez, és a jelek szerint cserélgeti a jelzés nélkül civil mérőautóit.","shortLead":"A rendőrség tartja magát a korábbi ígéretéhez, és a jelek szerint cserélgeti a jelzés nélkül civil mérőautóit.","id":"20180618_a_nap_fotoja_civil_feher_suzuki_swift_rendorauto_sebessegmeres_traffipax_varpalota_elkerulo_ut_gyorshajtas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac0827f4-398b-4d9e-b42f-35a449743476","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_a_nap_fotoja_civil_feher_suzuki_swift_rendorauto_sebessegmeres_traffipax_varpalota_elkerulo_ut_gyorshajtas","timestamp":"2018. június. 18. 06:41","title":"A nap fotója: civil fehér Suzukiból is mérnek a rend őrei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d032558b-afd7-4c1a-8651-ffd9ad0b02b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különféle nevekre szóló személyi igazolványokat, útleveleket, vízumokat, vezetői engedélyeket és tartózkodási engedélyeket találtak a szír férfinél. ","shortLead":"Különféle nevekre szóló személyi igazolványokat, útleveleket, vízumokat, vezetői engedélyeket és tartózkodási...","id":"20180618_Egy_asztalnyi_hamis_szemelyije_volt_az_Athenban_elfogott_embercsempesznek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d032558b-afd7-4c1a-8651-ffd9ad0b02b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1849fb-c23d-43dd-8ab1-451fa0ff7159","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Egy_asztalnyi_hamis_szemelyije_volt_az_Athenban_elfogott_embercsempesznek","timestamp":"2018. június. 18. 12:37","title":"Egy asztalnyi hamis személyije volt az Athénban elfogott embercsempésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0049eab6-59e9-43b6-a726-ef2b95f1f0c4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Óvatos léptekkel haladva, az internetről ellesett fogások segítségével építi egy pár a különleges csirkefarmját, ahol francia fajtákat tenyészt. Az ukrán határ közelében valódi baromfiidillt találtunk, két nagyon elszánt pályaelhagyóval.","shortLead":"Óvatos léptekkel haladva, az internetről ellesett fogások segítségével építi egy pár a különleges csirkefarmját, ahol...","id":"20180618_alemitta_csirke_baromfi_minosegi_elelmiszer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0049eab6-59e9-43b6-a726-ef2b95f1f0c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697c66eb-0836-410d-9ed8-7b690bd37390","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_alemitta_csirke_baromfi_minosegi_elelmiszer","timestamp":"2018. június. 18. 06:30","title":"Valaki megmutatná már a magyaroknak, milyen az igazán finom csirkehús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ca0e4f-7743-40ba-9e67-89cf414896ff","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":" „Könnyű fizikai munka azonnali kezdéssel Nyugat-Európában! Rendkívül magas fizetés, szállás, ellátás és kiutazás biztosított, nyelvtudás és szaktudás nem szükséges. Jelentkezni a [email protected] e-mail-címen lehet.” Ön jelentkezne erre az álláshirdetésre? Szinte minden második magyar megtenné. Az építőipari munkákat keresők vannak a legnagyobb veszélyben.","shortLead":" „Könnyű fizikai munka azonnali kezdéssel Nyugat-Európában! Rendkívül magas fizetés, szállás, ellátás és kiutazás...","id":"20180618_Majdnem_minden_masodik_kulfoldon_munkat_kereso_magyar_bedol_az_emberkereskedoknek__VIDEO","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09ca0e4f-7743-40ba-9e67-89cf414896ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300da3d8-7118-4dcc-b951-1aa53661cb5d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180618_Majdnem_minden_masodik_kulfoldon_munkat_kereso_magyar_bedol_az_emberkereskedoknek__VIDEO","timestamp":"2018. június. 18. 13:44","title":"Majdnem minden második, külföldön munkát kereső magyar bedőlne a kamuhirdetéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac46144d-f9bb-4d51-9db2-79640a7ccb26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha van 15-20 percünk napközben arra, hogy feltöltődjünk, akkor a kutatók azt javasolják: előbb igyunk meg egy kávét, majd dőljünk le egy rövid szunyára. Hülyeségnek hangzik? Pedig ez a módszer hatékonyabb, mint a kávészünet és a szundítás külön-külön. ","shortLead":"Ha van 15-20 percünk napközben arra, hogy feltöltődjünk, akkor a kutatók azt javasolják: előbb igyunk meg egy kávét...","id":"20180618_Kaveszunet_egy_kis_alvassal_egybekotve__a_kutatok_szerint_ettol_ujjaszuletunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac46144d-f9bb-4d51-9db2-79640a7ccb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cf3314-ec26-4473-9e71-259d467da48b","keywords":null,"link":"/elet/20180618_Kaveszunet_egy_kis_alvassal_egybekotve__a_kutatok_szerint_ettol_ujjaszuletunk","timestamp":"2018. június. 18. 13:52","title":"Kávészünet egy kis alvással egybekötve – a kutatók szerint ettől újjászületünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a7ac7a-7087-4717-a9eb-107e68d4ac33","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mindegy, hogy a forma, az anyag vagy az alkalmazott technika a felelős érte, az autóipar minden dimenzióban képes legendákat gyártani. Cikkünkben öt olyan megoldást mutatunk be, amely megváltoztatta, amit addig az autóról gondoltak. ","shortLead":"Mindegy, hogy a forma, az anyag vagy az alkalmazott technika a felelős érte, az autóipar minden dimenzióban képes...","id":"20180617_autoipari_megoldas_ami_megvaltoztatta_amit_addig_az_autorol_gondoltak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77a7ac7a-7087-4717-a9eb-107e68d4ac33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eeb3ca8-d5d0-4a22-978b-41ebee83d49b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180617_autoipari_megoldas_ami_megvaltoztatta_amit_addig_az_autorol_gondoltak","timestamp":"2018. június. 17. 19:15","title":"5 legendás fejlesztés, ami megváltoztatta, amit addig az autóról gondoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0163cf70-09da-4c3d-82df-86f15d56eff9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keresi a rendőrség a tettest, aki a mentős után egy másik férfit is meglopott. ","shortLead":"Keresi a rendőrség a tettest, aki a mentős után egy másik férfit is meglopott. ","id":"20180618_Ez_a_ferfi_lopta_el_a_serultet_ellato_mentos_tarcajat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0163cf70-09da-4c3d-82df-86f15d56eff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40951e03-517b-47c6-a673-9ed6e8420f4d","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Ez_a_ferfi_lopta_el_a_serultet_ellato_mentos_tarcajat","timestamp":"2018. június. 18. 10:12","title":"Ez a férfi lopta el a sérültet ellátó mentős tárcáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]