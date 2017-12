[{"available":true,"c_guid":"dd3f3c29-00ab-4ab1-86d1-aa497d74b6e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Feltűnően sok volt a visszaélés egy mezőgazdasági tenderen. Valakik például különböző regisztrációs számokkal többször is beadták szinte ugyanazt a pályázatot, ezért visszavonták a kiírást.","shortLead":"Feltűnően sok volt a visszaélés egy mezőgazdasági tenderen. Valakik például különböző regisztrációs számokkal többször...","id":"20171229_Annyi_szabalytalansag_volt_egy_palyazaton_hogy_az_mar_a_Miniszterelnoksegnek_is_sok_volt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd3f3c29-00ab-4ab1-86d1-aa497d74b6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89dc4e6e-287f-454c-be16-a017c8edb7cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171229_Annyi_szabalytalansag_volt_egy_palyazaton_hogy_az_mar_a_Miniszterelnoksegnek_is_sok_volt","timestamp":"2017. december. 29. 19:44","title":"Ennyi szabálytalanság egy pályázaton már a Miniszterelnökségnek is sok volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77139fa9-00a8-4dc2-8a75-d6581ebe0e1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kultsorozat új szezonja ma debütált a Netflixen.","shortLead":"A kultsorozat új szezonja ma debütált a Netflixen.","id":"20171229_Black_Mirror_uj_ev_uzenet_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77139fa9-00a8-4dc2-8a75-d6581ebe0e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32abb8e-533e-4db7-b04a-f14b0d66b056","keywords":null,"link":"/kultura/20171229_Black_Mirror_uj_ev_uzenet_video","timestamp":"2017. december. 29. 13:59","title":"Ironikus üzenettel üdvözli az új évet és az új évadot a Black Mirror - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88264172-875d-4f06-b2d4-1e5ba1a6742e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem jó a régi, rozsdásodó stadion Nyíregyházán, kell egy új. ","shortLead":"Nem jó a régi, rozsdásodó stadion Nyíregyházán, kell egy új. ","id":"20171229_Ujabb_37_milliardot_kolt_a_kormany_a_focira","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88264172-875d-4f06-b2d4-1e5ba1a6742e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698c3492-6ab2-4e7e-99d6-394aff740e96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171229_Ujabb_37_milliardot_kolt_a_kormany_a_focira","timestamp":"2017. december. 29. 05:14","title":"Újabb 37 milliárdot költ a kormány a focira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7643c6d9-2a2f-4c63-8c61-cc7a0e53977b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő december közepén, 37 éves korában hunyt el. ","shortLead":"Az énekesnő december közepén, 37 éves korában hunyt el. ","id":"20171229_Szuk_korben_temetik_Fabian_Julit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7643c6d9-2a2f-4c63-8c61-cc7a0e53977b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1d0ff9-dd93-42df-86f7-abffeeb67eab","keywords":null,"link":"/elet/20171229_Szuk_korben_temetik_Fabian_Julit","timestamp":"2017. december. 29. 10:20","title":"Szűk körben temetik Fábián Julit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d3bdc4-da64-42ad-8706-6ab1283d6225","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ötemeletes ház gyulladt ki. ","shortLead":"Egy ötemeletes ház gyulladt ki. ","id":"20171229_Egy_csecsemo_is_meghalt_egy_haztuzben_New_Yorkban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66d3bdc4-da64-42ad-8706-6ab1283d6225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13035ed-f7e6-49c6-bb55-0600abca093a","keywords":null,"link":"/vilag/20171229_Egy_csecsemo_is_meghalt_egy_haztuzben_New_Yorkban","timestamp":"2017. december. 29. 05:27","title":"Egy csecsemő is meghalt egy háztűzben New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ráadásul a győztes cég tette a legrdrágább ajánlatot azon a közbeszerzésen, ahol uniós forrásból fedezett élelmiszercsomagok kiszállításáról döntöttek.","shortLead":"Ráadásul a győztes cég tette a legrdrágább ajánlatot azon a közbeszerzésen, ahol uniós forrásból fedezett...","id":"20171229_Elore_tudhatta_a_elelmiszercsomagokat_szallito_ceg_hogy_ok_nyerik_a_13_milliardos_tendert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca1d5ac-3aea-4fd7-bfe8-100c430ca24c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171229_Elore_tudhatta_a_elelmiszercsomagokat_szallito_ceg_hogy_ok_nyerik_a_13_milliardos_tendert","timestamp":"2017. december. 29. 18:58","title":"Hadházy: Előre tudhatta a segélycsomagokat szállító cég, hogy nyer a 13 milliárdos tenderen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c965d03e-c780-4bba-891b-a8f025fd67b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentősök ellátják néhány tanáccsal a szilveszterre készülőket.","shortLead":"A mentősök ellátják néhány tanáccsal a szilveszterre készülőket.","id":"20171229_Ne_hagyjon_senkit_a_foldon_fekve_es_felejtse_el_a_buheralt_petardakat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c965d03e-c780-4bba-891b-a8f025fd67b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0d405b-4042-4414-aa83-cca451e88d39","keywords":null,"link":"/elet/20171229_Ne_hagyjon_senkit_a_foldon_fekve_es_felejtse_el_a_buheralt_petardakat","timestamp":"2017. december. 29. 11:59","title":"Ne hagyjon senkit a földön fekve, és felejtse el a buherált petárdákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eab608d-73f2-4288-a01e-43dff0a48f76","c_author":"Bicsérdi Ádám","category":"kultura","description":"Rangsort felállítani képtelenség lenne egy olyan évben, amelynek mind a 365 napjára jut legalább két sorozatpremier. Emlékezetes pillanatokból azonban így sem volt hiány 2017-ben, és újra bebizonyosodott, hogy a kreatív szórakoztatóipar legnagyobb nevei vagy új utakat kereső tehetségei továbbra is ebben a műfajban élhetik ki magukat igazán. ","shortLead":"Rangsort felállítani képtelenség lenne egy olyan évben, amelynek mind a 365 napjára jut legalább két sorozatpremier...","id":"20171229_legjobb_sorozatok_2017_mindhunter_glow_szolgalolany_meseje_hatalmas_kis_haugsagok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4eab608d-73f2-4288-a01e-43dff0a48f76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ce7b7a-b1ea-4af1-9250-fec16d7c6529","keywords":null,"link":"/kultura/20171229_legjobb_sorozatok_2017_mindhunter_glow_szolgalolany_meseje_hatalmas_kis_haugsagok","timestamp":"2017. december. 29. 20:00","title":"\"Csak még egy rész, és ígérem, abbahagyom\" – a legemlékezetesebb sorozatok 2017-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]