[{"available":true,"c_guid":"58776502-b5f3-4ace-83a5-f1d91070f02b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy magániskola vezetője áttanulmányozta az elhíresült honvédelmi intézkedési tervet, átgondolta, náluk hogyan lenne alkalmazható, és rájött, hogy sehogy. ","shortLead":"Egy magániskola vezetője áttanulmányozta az elhíresült honvédelmi intézkedési tervet, átgondolta, náluk hogyan lenne...","id":"20180216_honvedelmi_intezkedesi_ter_hit_zold_kakas_liceum_kerenyi_maria_ombudsman","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58776502-b5f3-4ace-83a5-f1d91070f02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8471d4-2c97-4f5e-b56f-e2229ed302bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180216_honvedelmi_intezkedesi_ter_hit_zold_kakas_liceum_kerenyi_maria_ombudsman","timestamp":"2018. február. 16. 14:25","title":"\"Gyerekeket ne ijesztgessünk már!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aeb518-0a6b-41b8-bc67-c33db3e2465f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hadházy Ákos feljelentésének nem lesz következménye.","shortLead":"Hadházy Ákos feljelentésének nem lesz következménye.","id":"20180217_Nem_lesz_nyomozas_Kosa_Lajos_felesegenek_gyanusan_alacsony_aron_vett_cege_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61aeb518-0a6b-41b8-bc67-c33db3e2465f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05529eaf-2ffc-452a-b6b3-1d352bc2d02b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180217_Nem_lesz_nyomozas_Kosa_Lajos_felesegenek_gyanusan_alacsony_aron_vett_cege_miatt","timestamp":"2018. február. 17. 09:50","title":"Nem lesz nyomozás Kósa Lajos feleségének gyanúsan alacsony áron vett cége miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a576bed-bd99-4b69-9a55-c0367c8f18d9","c_author":"Gáti Júlia","category":"kkv","description":"Jobbára csak a versenyhivatal harcol a gyógyhatást ígérő, a vásárlókat megtévesztő készítmények ellen. ","shortLead":"Jobbára csak a versenyhivatal harcol a gyógyhatást ígérő, a vásárlókat megtévesztő készítmények ellen. ","id":"201807__elmeszelt_orvos__etikatlan_tanacsok__ezustkolloid__nem_mind_ezust","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a576bed-bd99-4b69-9a55-c0367c8f18d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d24ecb-4704-423c-b2cf-30ce2f484997","keywords":null,"link":"/kkv/201807__elmeszelt_orvos__etikatlan_tanacsok__ezustkolloid__nem_mind_ezust","timestamp":"2018. február. 17. 15:00","title":"Kamureklámhoz adta arcát az orvos, fél évre eltiltották ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04938c5-e0b7-4583-8023-e1e2c744a288","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Berlinben találkozott Theresa May és Angela Merkel. ","shortLead":"Berlinben találkozott Theresa May és Angela Merkel. ","id":"20180216_A_Brexitrol_targyalt_Europa_ket_legerosebb_noje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e04938c5-e0b7-4583-8023-e1e2c744a288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce220eb-4b02-43d2-83e1-0e29a601a75e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180216_A_Brexitrol_targyalt_Europa_ket_legerosebb_noje","timestamp":"2018. február. 16. 18:55","title":"A Brexitről tárgyalt Európa két legerősebb nője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b14f2de3-e739-4a1c-bba7-4a68e4ff73fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó hamarosan megejti a Magyarországon elképesztően népszerű típus első ráncfelvarrását.","shortLead":"A japán gyártó hamarosan megejti a Magyarországon elképesztően népszerű típus első ráncfelvarrását.","id":"20180216_kemfotok_megujul_hazank_legnepszerubb_autoja_a_suzuki_vitara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b14f2de3-e739-4a1c-bba7-4a68e4ff73fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ab779c-e8d8-4d1b-b6d5-0353f1a55c81","keywords":null,"link":"/cegauto/20180216_kemfotok_megujul_hazank_legnepszerubb_autoja_a_suzuki_vitara","timestamp":"2018. február. 16. 13:26","title":"Kémfotók: megújul hazánk legnépszerűbb autója, a Suzuki Vitara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a044752f-1151-4717-ad4c-8c16700c3bcb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óvodák, boltok, gyorséttermek is várják a nyugdíjasokat, akik szövetkezeti tagként térnének vissza a munkába. A többi dolgozó pedig aggódhat, hogy így tartják alacsonyan a fizetéseket.","shortLead":"Óvodák, boltok, gyorséttermek is várják a nyugdíjasokat, akik szövetkezeti tagként térnének vissza a munkába. A többi...","id":"20180216_Az_unoka_hamburgert_sut_a_nagypapa_a_kasszaban_all__ahogy_a_Fidesz_elkepzeli_a_munkahelyi_idillt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a044752f-1151-4717-ad4c-8c16700c3bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfdeeb4-20d1-4e02-a43a-5d7e5cef1132","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180216_Az_unoka_hamburgert_sut_a_nagypapa_a_kasszaban_all__ahogy_a_Fidesz_elkepzeli_a_munkahelyi_idillt","timestamp":"2018. február. 16. 14:20","title":"Papa a kasszában, az unoka krumplit süt – íme a munkahelyi Fidesz-idill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d84211-9302-48eb-973a-696b34f930a2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az agrárminiszter azzal büszkélkedett, hogy nőtt a fogyasztás, de a statisztika mást mond.","shortLead":"Az agrárminiszter azzal büszkélkedett, hogy nőtt a fogyasztás, de a statisztika mást mond.","id":"20180217_Afacsokkentes_ide_vagy_oda_zurok_vannak_a_serteshusfogyasztasi_adatokkal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26d84211-9302-48eb-973a-696b34f930a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262e1848-205c-4810-a0d8-25d40a92b923","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180217_Afacsokkentes_ide_vagy_oda_zurok_vannak_a_serteshusfogyasztasi_adatokkal","timestamp":"2018. február. 17. 15:49","title":"Áfacsökkentés ide vagy oda, zűrök vannak a sertéshús-fogyasztási adatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ac639a-e992-45f6-9307-0ad54f289849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatalok élőben közvetítették az interneten, ahogy egy lány beleköt egy másikba, majd a földre teperi. ","shortLead":"A fiatalok élőben közvetítették az interneten, ahogy egy lány beleköt egy másikba, majd a földre teperi. ","id":"20180216_Videora_vettek_ahogy_egy_tinilany_megver_egy_masikat_Szegeden","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2ac639a-e992-45f6-9307-0ad54f289849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbad5a7a-60f7-481b-bfc6-f2ea1a0e897d","keywords":null,"link":"/itthon/20180216_Videora_vettek_ahogy_egy_tinilany_megver_egy_masikat_Szegeden","timestamp":"2018. február. 16. 17:18","title":"Videóra vették, ahogy egy tinilány megver egy másikat Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]