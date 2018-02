[{"available":true,"c_guid":"75c35024-ec94-494f-8f79-c0b6984472ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába teljesített jól a gazdaságunk a válság után, ezzel ellőttük a patronokat, hosszú távon fenntartható fejlődést célzó tervek még mindig nincsenek – nyilatkozta Jaksity György.","shortLead":"Hiába teljesített jól a gazdaságunk a válság után, ezzel ellőttük a patronokat, hosszú távon fenntartható fejlődést...","id":"20180220_Jaksity_tortenelmi_eselyt_hagyott_ki_a_magyar_gazdasag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75c35024-ec94-494f-8f79-c0b6984472ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc8aafb-d37d-468a-b165-ad2a3440196a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180220_Jaksity_tortenelmi_eselyt_hagyott_ki_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2018. február. 20. 10:26","title":"Jaksity: Történelmi esélyt hagyott ki a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201f7fb4-6d68-4ec2-aeca-ac082a0cecd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Praktikerbe Aldi, CBA-ba Lidl, Tescóba Media Markt költözött, eladták az Eurocentert, a Pólust, a Camponát és az Aréna Plázát is. Ötödik éve bővül a boltos forgalom, megéri forgatni az üzlethelyiségeket.","shortLead":"Praktikerbe Aldi, CBA-ba Lidl, Tescóba Media Markt költözött, eladták az Eurocentert, a Pólust, a Camponát és az Aréna...","id":"20180219_Kitort_a_bolthelyiseghaboru_tobb_plaza_is_gazdat_cserelt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=201f7fb4-6d68-4ec2-aeca-ac082a0cecd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac99d9b7-b44d-41cf-86c2-0bd0300fbe84","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180219_Kitort_a_bolthelyiseghaboru_tobb_plaza_is_gazdat_cserelt","timestamp":"2018. február. 19. 10:22","title":"Kitört a bolthelyiség-háború, több pláza is gazdát cserélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ddebd03-9522-4d53-b175-3f5e003bfe9c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 116 ezer néző látta az első hétvégén. Ezzel az eredménnyel a film 1. helyen nyitott az országos mozi top10-ben, megelőzve még a Fekete párduc című képregényfilmet is.



","shortLead":"Több mint 116 ezer néző látta az első hétvégén. Ezzel az eredménnyel a film 1. helyen nyitott az országos mozi...","id":"20180219_Ozonlik_a_nep_a_Valami_Amerika_3ra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ddebd03-9522-4d53-b175-3f5e003bfe9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f614e5d-0853-4b4f-a50e-cd7c651ab79e","keywords":null,"link":"/kultura/20180219_Ozonlik_a_nep_a_Valami_Amerika_3ra","timestamp":"2018. február. 19. 13:55","title":"Özönlik a nép a Valami Amerika 3-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78865dd1-f0a2-4b57-b325-5a1efd2ec8f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Somogyban, Vasban, Zalában és Baranyában is operatív törzs irányítja a havazás miatt szükségessé vált bevetéseket a katasztrófavédelemnél.","shortLead":"Somogyban, Vasban, Zalában és Baranyában is operatív törzs irányítja a havazás miatt szükségessé vált bevetéseket...","id":"20180220_havazas_kozlekedes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78865dd1-f0a2-4b57-b325-5a1efd2ec8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea47c9b-8848-4377-bc92-5892c0f76457","keywords":null,"link":"/itthon/20180220_havazas_kozlekedes","timestamp":"2018. február. 20. 11:12","title":"Sok hó esett már, de egyelőre nem okoz káoszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046736ff-1412-409a-a6ff-1297f7d03463","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatalmas összegeket tartanak a magyarok készpénzben – derül ki az MNB adataiból.","shortLead":"Hatalmas összegeket tartanak a magyarok készpénzben – derül ki az MNB adataiból.","id":"20180220_Szazmilliardokat_tettek_a_magyarok_a_matracba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=046736ff-1412-409a-a6ff-1297f7d03463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9d94b8-53cf-462b-914d-d9366c232658","keywords":null,"link":"/kkv/20180220_Szazmilliardokat_tettek_a_magyarok_a_matracba","timestamp":"2018. február. 20. 12:57","title":"Százmilliárdokat tettek a magyarok a matracba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d810d081-6ef1-4e9a-83b4-20c243abf2a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a fél világ a soron következő Galaxy telefonra koncentrál, a Samsung szép csendben levédetett egy logót, amely a hírek szerint egy teljesen új termékcsoportra utalhat. És bár erről semmilyen hivatalos megerősítés nincs, könnyen lehet, hogy az eszköz még csak nem is telefon lesz, hanem valamilyen másfajta, de hordható okosság.","shortLead":"Miközben a fél világ a soron következő Galaxy telefonra koncentrál, a Samsung szép csendben levédetett egy logót, amely...","id":"20180219_samsung_logo_okosszemuveg_okoslencse","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d810d081-6ef1-4e9a-83b4-20c243abf2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b466f51-d15e-4b04-a514-0e9eb2dfd768","keywords":null,"link":"/tudomany/20180219_samsung_logo_okosszemuveg_okoslencse","timestamp":"2018. február. 19. 07:02","title":"Levédetett egy új logót a Samsung – úgy tűnik, hogy valami izgalmas újdonságon dolgoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34a192d-0aba-467b-bb30-a612e643115f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A színésznő azt mondta, hogy nem pártpolitikában akar részt venni, hanem kifejezetten a korrupció ellen szeretne küzdeni. ","shortLead":"A színésznő azt mondta, hogy nem pártpolitikában akar részt venni, hanem kifejezetten a korrupció ellen szeretne...","id":"20180219_jennifer_lawrence_egy_idore_abbahagyja_a_filmezest_es_politizal_egy_kicsit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d34a192d-0aba-467b-bb30-a612e643115f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3cf51df-7e63-4ad0-a1a7-f96bf3d81365","keywords":null,"link":"/elet/20180219_jennifer_lawrence_egy_idore_abbahagyja_a_filmezest_es_politizal_egy_kicsit","timestamp":"2018. február. 19. 14:48","title":"Jennifer Lawrence egy időre abbahagyja a filmezést, és politizál egy kicsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről állapodott meg Brüsszel és a magyar kormány – ez derül ki azokból a dokumentumokból, amiket Jávor Benedek EP-képviselő szerzett meg az Európai Bizottságtól. Az iratok a magyarországi tao-sporttámogatási rendszer jóváhagyásáról szólnak.","shortLead":"Erről állapodott meg Brüsszel és a magyar kormány – ez derül ki azokból a dokumentumokból, amiket Jávor Benedek...","id":"20180219_Orban_megegyezetett_Brusszellel_addig_omlik_a_penz_a_magyar_fociba_mig_nem_leszunk_valakik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf1256c-6175-462e-8a48-0698c10f9f25","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_Orban_megegyezetett_Brusszellel_addig_omlik_a_penz_a_magyar_fociba_mig_nem_leszunk_valakik","timestamp":"2018. február. 19. 08:07","title":"Orbán megegyezett Brüsszellel: addig ömlik a pénz a magyar fociba, míg nem leszünk valakik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]