[{"available":true,"c_guid":"06d46956-29c3-4967-b878-608095c6e86b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Alig egy nap alatt átnyomták a parlamenten a javaslatot, amely segít az államnak egy óriási teniszstadiont építeni a Margitszigetre.","shortLead":"Alig egy nap alatt átnyomták a parlamenten a javaslatot, amely segít az államnak egy óriási teniszstadiont építeni...","id":"20180220_Megszavaztak_tenyleg_teniszstadion_epul_a_Margitszigeten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06d46956-29c3-4967-b878-608095c6e86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82a6d1e-defe-4b3e-b1e7-11be5a75218d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180220_Megszavaztak_tenyleg_teniszstadion_epul_a_Margitszigeten","timestamp":"2018. február. 20. 16:27","title":"Megszavazták: tényleg teniszstadion épül a Margitszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b68785d6-09d2-4b77-880b-fd542bb61d33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180221_Naponta_valtogatja_velemenyet_Halasz_Janos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b68785d6-09d2-4b77-880b-fd542bb61d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f4fbc6-ada7-4a1f-a7b1-e8e0980d645f","keywords":null,"link":"/itthon/20180221_Naponta_valtogatja_velemenyet_Halasz_Janos","timestamp":"2018. február. 21. 19:51","title":"Naponta váltogatja véleményét Halász János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2622d163-3208-416f-9c80-aa5a929bfc97","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Változtattak a tavaly bevezetett lebonyolításon, már nem szabják meg, hány egyéni számban indulhat fordulónként egy versenyző.","shortLead":"Változtattak a tavaly bevezetett lebonyolításon, már nem szabják meg, hány egyéni számban indulhat fordulónként...","id":"20180222_Visszakozik_a_FINA_Hosszu_Katinkanak_kedvez_az_uj_rendszer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2622d163-3208-416f-9c80-aa5a929bfc97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf8a833-81f0-43d6-b72f-596fe189b4ba","keywords":null,"link":"/sport/20180222_Visszakozik_a_FINA_Hosszu_Katinkanak_kedvez_az_uj_rendszer","timestamp":"2018. február. 22. 07:08","title":"Visszakozik a FINA, Hosszú Katinkának kedvez az új rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0692fead-27e4-4568-ae5a-c0bce157b725","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Apple Glass – a hírek szerint így nevezik a titkon fejlesztett AR-szemüveget, amelyen hosszú ideje dolgoznak már az almás vállalat főhadiszállásán. A különféle értesülések alapján koncepcióképeket készítő grafikus, Martin Hajek – csakúgy, mint a korábbi iPhone-modelleket – az állítólagos szemüveget is formába öntötte. Vajon tényleg így fest majd a következő Apple-termék?","shortLead":"Apple Glass – a hírek szerint így nevezik a titkon fejlesztett AR-szemüveget, amelyen hosszú ideje dolgoznak már...","id":"20180221_apple_glass_okosszemuveg_koncepciokepek_ar_szemuveg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0692fead-27e4-4568-ae5a-c0bce157b725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48abd223-a98b-4801-bc80-c02397aeea64","keywords":null,"link":"/tudomany/20180221_apple_glass_okosszemuveg_koncepciokepek_ar_szemuveg","timestamp":"2018. február. 21. 12:03","title":"Ez lesz a következő nagy dobása az iPhone után? Valósághű képeken az Apple-féle csodaszemüveg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003a2c95-e1c0-4552-afc7-7c87792660a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mostanság mindent elárasztó SUV-ok tengerében üdítő színfolt tud lenni egy olyan korrekt kombi, mint amilyen a vadonatúj Volvo V60. Mutatjuk.","shortLead":"A mostanság mindent elárasztó SUV-ok tengerében üdítő színfolt tud lenni egy olyan korrekt kombi, mint amilyen...","id":"20180222_nem_kell_hozza_mereszseg_hogy_kijelentsuk_az_uj_volvo_v60_gyonyoru_kombi_lett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=003a2c95-e1c0-4552-afc7-7c87792660a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee8fd2d-860e-4d32-a5b5-1bc16aabcea9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180222_nem_kell_hozza_mereszseg_hogy_kijelentsuk_az_uj_volvo_v60_gyonyoru_kombi_lett","timestamp":"2018. február. 22. 08:21","title":"Nem kell hozzá merészség, hogy kijelentsük: az új Volvo V60 gyönyörű kombi lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf51784-0f4c-4587-a967-6894989bac4d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Január végén alig pár óra leforgása alatt 210 pályázatot adtak be a hazai vállalkozások, még az összesen 38 milliárd forintos keretösszeg sem lesz elegendő a fejlesztést tervező vállalatoknak. A keretösszeg 90 százalékát már oda is ítélték.","shortLead":"Január végén alig pár óra leforgása alatt 210 pályázatot adtak be a hazai vállalkozások, még az összesen 38 milliárd...","id":"20180221_Tizbol_kilenc_unios_forintra_mar_lecsaptak__ezek_a_palyazatok_allnak_nyitva_most_a_kvvk_elott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edf51784-0f4c-4587-a967-6894989bac4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a5a258-a3a2-472a-8200-b7894e8295c2","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180221_Tizbol_kilenc_unios_forintra_mar_lecsaptak__ezek_a_palyazatok_allnak_nyitva_most_a_kvvk_elott","timestamp":"2018. február. 21. 12:46","title":"Tízből kilenc uniós forintra már lecsaptak – ezek a pályázatok állnak nyitva most a kkv-k előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ede940-9a86-4fe3-96b0-765e8d0a7432","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi lesz itt, ha eljön a készpénzmentes gazdaság?","shortLead":"Mi lesz itt, ha eljön a készpénzmentes gazdaság?","id":"20180220_Ha_keszpenzzel_fizetunk_jobban_kotodunk_es_adakozunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0ede940-9a86-4fe3-96b0-765e8d0a7432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92ee8a8-3025-4b1f-96ca-d1b93cdc6a7d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180220_Ha_keszpenzzel_fizetunk_jobban_kotodunk_es_adakozunk","timestamp":"2018. február. 20. 12:15","title":"Ha készpénzzel fizetünk, jobban kötődünk és adakozunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz európai pártcsaládjának frakcióvezetője félreérthetetlenül üzent Orbánnak is.","shortLead":"A Fidesz európai pártcsaládjának frakcióvezetője félreérthetetlenül üzent Orbánnak is.","id":"20180220_manfred_weber_menekultek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26c9fed-ead4-4212-9ee8-855f607e381e","keywords":null,"link":"/itthon/20180220_manfred_weber_menekultek","timestamp":"2018. február. 20. 17:17","title":"Manfred Weber mondataiból talán az Orbán-kormány is érteni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]