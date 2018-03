Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4d90df0-3e5a-4b1b-869d-37fb80f15aa3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felháborító, hogy a kormány nyolc év kormányzás után csak annyit tud mondani, hogy Soros György, és nem beszél arról, mi lett az egészségüggyel, az elvándorlással, az utak állapotával, a bérek helyzetével, az oktatással, az északkelet-magyarországi régióval - mondta a Jobbik elnöke szombaton Ózdon, a városi piac területén tartott fórumon.","shortLead":"Felháborító, hogy a kormány nyolc év kormányzás után csak annyit tud mondani, hogy Soros György, és nem beszél arról...","id":"20180324_Vona_a_kormany_csak_annyit_tud_mondani_hogy_Soros","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4d90df0-3e5a-4b1b-869d-37fb80f15aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf4d462-12da-43cb-862a-b4c4e323fd83","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Vona_a_kormany_csak_annyit_tud_mondani_hogy_Soros","timestamp":"2018. március. 24. 16:24","title":"Vona: a kormány csak annyit tud mondani, hogy Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a3e33f-92cc-4c72-9e95-befe90498fa8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vakvezető kutya, hallókészülék, műláb – néhány azokból az emodzsikból, amelyeket az amerikai Apple cég tervez bevezetni.","shortLead":"Vakvezető kutya, hallókészülék, műláb – néhány azokból az emodzsikból, amelyeket az amerikai Apple cég tervez bevezetni.","id":"20180324_Apple_emodzsik_a_fogyatekkal_eloknek_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a3e33f-92cc-4c72-9e95-befe90498fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963420ef-f29b-4617-8704-29cba3b7bc76","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Apple_emodzsik_a_fogyatekkal_eloknek_is","timestamp":"2018. március. 24. 18:40","title":"Apple: emodzsik a fogyatékkal élőknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Abba a kempingbe kerülhet át ugyanis a fesztivál, amely tavaly nyár óta Tiborcz István érdekeltségébe tartozik. Vele együtt Mészáros is igen jól járhat. ","shortLead":"Abba a kempingbe kerülhet át ugyanis a fesztivál, amely tavaly nyár óta Tiborcz István érdekeltségébe tartozik. Vele...","id":"20180323_Tiborczkozeli_kempingben_duboroghet_tovabb_a_BmyLake_fesztival","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eede9fe-878c-4047-ac7c-7ade40f9ea32","keywords":null,"link":"/kultura/20180323_Tiborczkozeli_kempingben_duboroghet_tovabb_a_BmyLake_fesztival","timestamp":"2018. március. 23. 13:45","title":"Tiborcz-közeli kempingben düböröghet tovább a B.my.Lake fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521c7969-b281-4a26-8f72-50b341b0eeb8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A CDU új főtitkárát, Annegret Kramp-Karrenbauert már Mini-Merkelként emlegetik, mások szerint olyan, mint egy kedves kolléganő a könyvelésből, farsangi mulatságokon pedig bebizonyította, előadóművésznek sem utolsó. ","shortLead":"A CDU új főtitkárát, Annegret Kramp-Karrenbauert már Mini-Merkelként emlegetik, mások szerint olyan, mint egy kedves...","id":"201809_annegret_krampkarrenbauer_merkel_kiszemelt_utodja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=521c7969-b281-4a26-8f72-50b341b0eeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15b0eb7-d371-4482-820f-bd4ce8cd2c5a","keywords":null,"link":"/vilag/201809_annegret_krampkarrenbauer_merkel_kiszemelt_utodja","timestamp":"2018. március. 24. 14:30","title":"Mostantól nem adja elő takarítónős magánszámát Merkel kiszemelt utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek este fél tíz előtt az Együtt elnöke kapta meg a valamennyi, országos listát állító pártnak járó öt percet a közmédia hírcsatornáján. ","shortLead":"Péntek este fél tíz előtt az Együtt elnöke kapta meg a valamennyi, országos listát állító pártnak járó öt percet...","id":"20180323_juhasz_peter_valodi_hirekkel_hekkelte_meg_az_m1_musorat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ec7f94-628f-46ff-a373-646afb753e0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_juhasz_peter_valodi_hirekkel_hekkelte_meg_az_m1_musorat","timestamp":"2018. március. 23. 22:07","title":"Valódi hírekkel hekkelte meg Juhász Péter az M1 műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ab6572-b3bb-4a80-be7c-d964043bcb81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat keresik, akiktől pénzt csalt ki Kósa-ügyből ismert Sz. Gáborné.","shortLead":"Azokat keresik, akiktől pénzt csalt ki Kósa-ügyből ismert Sz. Gáborné.","id":"20180323_keresi_a_rendorseg_a_csengeri_haztartasbeli_aldozatait","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78ab6572-b3bb-4a80-be7c-d964043bcb81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82af4bc3-acf1-490c-88c5-aab4c6905b2e","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_keresi_a_rendorseg_a_csengeri_haztartasbeli_aldozatait","timestamp":"2018. március. 23. 15:55","title":"Keresi a rendőrség a \"csengeri háztartásbeli\" áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormánypropaganda tudja a választ.","shortLead":"A kormánypropaganda tudja a választ.","id":"20180324_Itt_a_megoldas_hogy_mikent_keruljuk_el_az_ujabb_futballfiaskokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c798833a-3ae5-471b-a4f9-2e8d313594ef","keywords":null,"link":"/kultura/20180324_Itt_a_megoldas_hogy_mikent_keruljuk_el_az_ujabb_futballfiaskokat","timestamp":"2018. március. 24. 15:26","title":"Itt a megoldás, hogy miként kerüljük el az újabb futballfiaskókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincsenek szavak - igaz, nem is nagyon voltak. Nézze meg, miként használta ki a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselőjelöltje a magyar köztévében nekik is biztosított öt percet. ","shortLead":"Nincsenek szavak - igaz, nem is nagyon voltak. Nézze meg, miként használta ki a Magyar Kétfarkú Kutya Párt...","id":"20180323_Ilyet_a_magyar_kiralyi_teveben_meg_nem_latott_programot_hirdet_a_Kutyapart_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b3f078-7547-4531-a0d2-c288f251e51a","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Ilyet_a_magyar_kiralyi_teveben_meg_nem_latott_programot_hirdet_a_Kutyapart_video","timestamp":"2018. március. 23. 22:16","title":"Ilyet a magyar királyi tévében még nem látott: programot hirdet a Kutyapárt (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]