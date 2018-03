Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daf6d146-4944-4462-a7d9-d6b22e4458ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabadkán Orbán Viktor a szerb elnökkel együtt adta át a helyi, felújított zsinagógát. A kormány felújítja ezeket az épületeket, ellenben Nyugaton lebontják őket. Európa sokat kockáztat, ha kicseréli kulturális altalaját.\r

\r

","shortLead":"Szabadkán Orbán Viktor a szerb elnökkel együtt adta át a helyi, felújított zsinagógát. A kormány felújítja ezeket...","id":"20180326_Orban_NyugatEuropaban_van_ahol_lebontjak_a_zsinagogakat_es_templomokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf6d146-4944-4462-a7d9-d6b22e4458ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fff196-239b-44a8-8cf8-9ae8f16aa3d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Orban_NyugatEuropaban_van_ahol_lebontjak_a_zsinagogakat_es_templomokat","timestamp":"2018. március. 26. 17:10","title":"Orbán: Nyugat-Európában van, ahol lebontják a zsinagógákat és templomokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b09d8b-5a0a-4b00-8ab7-666b20fd955c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyilván az önvezetés legizgalmasabb formája a köznapi autózás kiváltása, de talán a legnehezebben megoldható. Vannak ennél sokkal közelibb célpontok, amelyekre már most 100 százalékban alkalmasak ezek a technológiák.","shortLead":"Nyilván az önvezetés legizgalmasabb formája a köznapi autózás kiváltása, de talán a legnehezebben megoldható. Vannak...","id":"20180325_onvezeto_hokotro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0b09d8b-5a0a-4b00-8ab7-666b20fd955c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3215a16e-f2bc-4102-ba03-bed285bdf93f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_onvezeto_hokotro","timestamp":"2018. március. 25. 13:31","title":"Önvezető autók – valahol itt kellene kezdeni inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f8d4dc-66cc-49f7-84b7-314908bbf5ae","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A független Nagy Imre Attiláné nyerte meg az időközi polgármester-választást a szabolcsi Érpatakon","shortLead":"A független Nagy Imre Attiláné nyerte meg az időközi polgármester-választást a szabolcsi Érpatakon","id":"20180325_Megbukott_Erpatak_botranyhos_polgarmestere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29f8d4dc-66cc-49f7-84b7-314908bbf5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd411f9-4675-4934-a7f7-226cdd4aeee3","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Megbukott_Erpatak_botranyhos_polgarmestere","timestamp":"2018. március. 25. 20:46","title":"Megbukott Érpatak botrányhős polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55908a78-0541-44df-977e-7be72155b98d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy csornai gyermekotthonból tűnt el.","shortLead":"Egy csornai gyermekotthonból tűnt el.","id":"20180325_14_eves_lanyt_keresnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55908a78-0541-44df-977e-7be72155b98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb35ba8b-6a87-44f8-8cde-2e60dda2ca8a","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_14_eves_lanyt_keresnek","timestamp":"2018. március. 25. 08:48","title":"14 éves lányt keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Kazahsztán elleni megalázó vereség előtt templomba is elvitte a labdarúgó-válogatott tagjait a szövetségi kapitány. A keddi, skótok elleni találkozó előtt nincs idő ilyesmire.","shortLead":"A Kazahsztán elleni megalázó vereség előtt templomba is elvitte a labdarúgó-válogatott tagjait a szövetségi kapitány...","id":"20180326_magyar_skot_felkeszulesi_leekens","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c746e7-b569-4339-a31e-65b074ee28c2","keywords":null,"link":"/sport/20180326_magyar_skot_felkeszulesi_leekens","timestamp":"2018. március. 26. 08:39","title":"A templom nem jött be: kikapcsolódás helyett felkészül a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5431712-770f-4ac3-97b4-b1e1743b71a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mészáros Csoport kizárólagos irányítása alá kerül a Mátrai Erőmű Zrt.","shortLead":"A Mészáros Csoport kizárólagos irányítása alá kerül a Mátrai Erőmű Zrt.","id":"20180326_Itt_van_Meszaros_nagy_dobasa_kivasarolja_a_cseh_partneret_a_Matrai_Eromubol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5431712-770f-4ac3-97b4-b1e1743b71a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446858fa-7b0f-4eb8-b1d9-133190fc2438","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Itt_van_Meszaros_nagy_dobasa_kivasarolja_a_cseh_partneret_a_Matrai_Eromubol","timestamp":"2018. március. 26. 15:34","title":"Itt van Mészáros nagy dobása: kivásárolja a cseh partnerét a Mátrai Erőműből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e0eb99-3fd3-405f-859d-e715227abdab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei már a svájci Sirin Labs ajtaján kopogtat, hogy közösen készítsék el az első olyan mobilt, ami támogatja a blockchain technológia használatát. Ennek köszönhetően gyorsabban és biztonságosabban lehetne mobilról intézni a kirptovalutákkal való kereskedést. Is.","shortLead":"A Huawei már a svájci Sirin Labs ajtaján kopogtat, hogy közösen készítsék el az első olyan mobilt, ami támogatja...","id":"20180326_huawei_blockchain_technologia_okostelefon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2e0eb99-3fd3-405f-859d-e715227abdab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae86b08-94de-48f2-b7fb-d05ecba0d50a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_huawei_blockchain_technologia_okostelefon","timestamp":"2018. március. 26. 12:03","title":"Olyan telefonon dolgozik a Huawei, amellyel simán beelőzné az Apple-t és a Samsungot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fbdeb6a-c84c-4d51-8024-e61f2bc70dff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt állítják, jobb így az ügyfélkiszolgálás.","shortLead":"Azt állítják, jobb így az ügyfélkiszolgálás.","id":"20180326_Mar_a_boltokban_is_robotokkal_dolgoztat_a_Walmart","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fbdeb6a-c84c-4d51-8024-e61f2bc70dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599dcf9c-26b8-43aa-9d8f-68d103226748","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Mar_a_boltokban_is_robotokkal_dolgoztat_a_Walmart","timestamp":"2018. március. 26. 12:10","title":"Már a boltokban is robotokkal dolgoztat a Walmart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]