Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a98f5989-8609-4f8a-b7c6-1db58bd3789e","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Ígéretet tett, mégsem válaszolt a diákok 12 pontos követelésére Balog Zoltán miniszter. Az RTL klub híradója szerint ezt állítja a Független Diákparlament, amelynek tagjai március közepén egy rendezvény után faggatták a minisztert arról, hogy miért nem tárgyal velük.","shortLead":"Ígéretet tett, mégsem válaszolt a diákok 12 pontos követelésére Balog Zoltán miniszter. Az RTL klub híradója szerint...","id":"20180331_Balog_Zoltan_nem_valaszol_a_diakoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a98f5989-8609-4f8a-b7c6-1db58bd3789e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf81c69-ee64-4920-a4ba-835e60261dd1","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Balog_Zoltan_nem_valaszol_a_diakoknak","timestamp":"2018. március. 31. 19:51","title":"Balog Zoltán nem válaszol a diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41d110f-9989-4a47-bb83-97d5032e6ea0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Neal Shusterman Az óceán mélyén című regénye egy kamasz fiú „megőrülésének” és a valóságba való visszatalálásának történetét meséli el. A könyv segít elképzelni, mit él át ilyenkor valaki, ugyanakkor számos kérdést felvet, amelyekre nem biztos, hogy van fekete-fehér válasz, de az biztos, hogy érdemes róluk beszélni. Ács Dánielt, a Soteria Alapítvány Menedék Programjának vezetőjét, a Feldmár Intézet szóvivőjét kérdeztük.","shortLead":"Neal Shusterman Az óceán mélyén című regénye egy kamasz fiú „megőrülésének” és a valóságba való visszatalálásának...","id":"20180401_Nincsenek_orultek_es_normalisak_csak_mi_vagyunk_emberek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d41d110f-9989-4a47-bb83-97d5032e6ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102fdf84-d3dd-4718-a3e6-7721e2a97a8c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180401_Nincsenek_orultek_es_normalisak_csak_mi_vagyunk_emberek","timestamp":"2018. április. 01. 09:15","title":"„Nincsenek őrültek és normálisak, csak mi vagyunk, emberek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0e51ec-8bcc-443f-a4f1-f50616b43a6b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy online asztalfoglaló alkalmazás dolgozója károsította meg a konkurens alkalmazással szerződésben álló éttermeket. ","shortLead":"Egy online asztalfoglaló alkalmazás dolgozója károsította meg a konkurens alkalmazással szerződésben álló éttermeket. ","id":"201812_asztalos_mesterkedes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db0e51ec-8bcc-443f-a4f1-f50616b43a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0321f9-f457-4a43-969b-0b2a226ed071","keywords":null,"link":"/kkv/201812_asztalos_mesterkedes","timestamp":"2018. március. 31. 16:55","title":"Egy nap alatt negyvenöt éttermet károsítottak meg álvendégek kamufoglalásaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kampánystatisztának tartja Czeglédy Csaba azt a tanút, aki a Tv2-ben azt állította, hogy az előzetesben lévő politikus pénzeli Gyurcsány Ferencet, de még egy jobbikos jelöltet is. Az ügyvédje útján nyilatkozó Czeglédy ezért feljelenti Andy Vajna csatornájának hírigazgatóját, Kökény-Szalai Vivient.","shortLead":"Kampánystatisztának tartja Czeglédy Csaba azt a tanút, aki a Tv2-ben azt állította, hogy az előzetesben lévő politikus...","id":"20180401_Megszolal_Czegledy_a_Tv2_egy_statisztat_bevetve_probalja_lejaratni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d253e183-e186-4983-b832-5e9c711e697c","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Megszolal_Czegledy_a_Tv2_egy_statisztat_bevetve_probalja_lejaratni","timestamp":"2018. április. 01. 11:19","title":"Megszólal Czeglédy: a Tv2 egy statisztát bevetve próbálja lejáratni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00654e6a-5cb8-4e6a-9f5a-f02ee0dd6f1c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök a magyar hatóságok által körözött Mercedes Sprintert foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","shortLead":"A rendőrök a magyar hatóságok által körözött Mercedes Sprintert foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","id":"20180402_csanadpalota_lopott_auto_merecedes_sprinter","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00654e6a-5cb8-4e6a-9f5a-f02ee0dd6f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0527db61-2546-458d-9874-caca795445f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180402_csanadpalota_lopott_auto_merecedes_sprinter","timestamp":"2018. április. 02. 08:21","title":"Még szmájli is volt a lopott autó hátulján, de ez sem hatotta meg a rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Különleges elbánásra számíthatnak a brit repülőgépek Oroszországban, miután a londoni Heathrow repülőtéren a hatóságok átvizsgáltak egy Aeroflot gépet. Mindez a március 4-én végrehajtott Szkripal-merénylet következménye.","shortLead":"Különleges elbánásra számíthatnak a brit repülőgépek Oroszországban, miután a londoni Heathrow repülőtéren a hatóságok...","id":"20180331_A_repulogepen_folytatodik_a_britorosz_kakaskodas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85425e99-c911-450c-bbf9-035ca635470d","keywords":null,"link":"/vilag/20180331_A_repulogepen_folytatodik_a_britorosz_kakaskodas","timestamp":"2018. március. 31. 19:23","title":"A repülőgépen folytatódik a brit-orosz kakaskodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bffb8d8d-a258-4c87-b2aa-5821abed3f16","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hagyományos keresztúttal kezdődtek meg a húsvéti hétvége ünnepségei Rómában. Ferenc pápa a Colosseumnál nézte végig, ahogy a hívők felelevenítik Jézus szenvedéstörténetének 14 állomását.","shortLead":"A hagyományos keresztúttal kezdődtek meg a húsvéti hétvége ünnepségei Rómában. Ferenc pápa a Colosseumnál nézte végig...","id":"20180331_Sziriai_menekultcsalad_vitte_Jezus_keresztjet_Ferenc_papa_megemlekezesen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bffb8d8d-a258-4c87-b2aa-5821abed3f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e536204-5a6d-41e2-a348-14236216591d","keywords":null,"link":"/elet/20180331_Sziriai_menekultcsalad_vitte_Jezus_keresztjet_Ferenc_papa_megemlekezesen","timestamp":"2018. március. 31. 11:29","title":"Szíriai menekültcsalád vitte Jézus keresztjét Ferenc pápa megemlékezésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV-hoz bekötött pénztárgép be sem volt kapcsolva. ","shortLead":"A NAV-hoz bekötött pénztárgép be sem volt kapcsolva. ","id":"20180401_Tallai_sportklubjaban_nem_adtak_szamlat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120b9607-c757-4172-b627-37b6c8a1d84e","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Tallai_sportklubjaban_nem_adtak_szamlat","timestamp":"2018. április. 01. 19:01","title":"Tállai sportklubjában nem adtak számlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]