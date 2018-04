Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ad3b5e0-da2f-4df4-b7d5-27428a0f137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Echo Tv-ben járt Semjén Zsolt, akit arról is kérdeztek, mennyire tudják befolyásolni a magyarországi választást a határon túli magyarok, akik közül mostanáig 462 ezer határon túli magyar regisztrált és több mint 368 ezret névjegyzékbe is vettek.","shortLead":"Az Echo Tv-ben járt Semjén Zsolt, akit arról is kérdeztek, mennyire tudják befolyásolni a magyarországi választást...","id":"20180403_semjen_kulhoni_magyarok_erkolcsi_kotelesseg_a_fideszre_szavazni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ad3b5e0-da2f-4df4-b7d5-27428a0f137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7771c3-5dcc-440a-a954-e6958633a588","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_semjen_kulhoni_magyarok_erkolcsi_kotelesseg_a_fideszre_szavazni","timestamp":"2018. április. 03. 08:02","title":"Semjén szerint a külhoni magyarok tudják, hogy erkölcsi kötelességük a Fideszre szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d108ce-72ae-4486-ac45-0b489dc109b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr valószínűleg részeg volt, az autót pedig nem sikerült időben leszedni a sínekről.","shortLead":"A sofőr valószínűleg részeg volt, az autót pedig nem sikerült időben leszedni a sínekről.","id":"20180403_suv_vonat_baleset_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72d108ce-72ae-4486-ac45-0b489dc109b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cf7e6b-1314-469f-9c64-f44a75799897","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_suv_vonat_baleset_video","timestamp":"2018. április. 03. 04:01","title":"Elakadt a síneken a SUV, aztán jött a vonat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a7aa54-e789-4e0e-a697-b4f5fe2a760a","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Megidézte a XX. század káprázatos és nyomorúságos világát, csodatevő mágusokkal filozofált túlélésről, feltámadásról, szarvasokkal álmodott, készülő filmjében pedig egy házasság különös történetét meséli el.","shortLead":"Megidézte a XX. század káprázatos és nyomorúságos világát, csodatevő mágusokkal filozofált túlélésről, feltámadásról...","id":"201812__enyedi_ildiko__afelesegem_tortenete__eletterapiak__magikus_idok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62a7aa54-e789-4e0e-a697-b4f5fe2a760a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ff8bfd-4ee3-48cf-873f-726b34e69f12","keywords":null,"link":"/kultura/201812__enyedi_ildiko__afelesegem_tortenete__eletterapiak__magikus_idok","timestamp":"2018. április. 01. 15:00","title":"Mágikus idők: Enyedi Ildikó titokzatos utazásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6571532f-f9f0-4d58-8ed8-31d618272b4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda egyetlen gombnyomással intézné el, hogy a sofőr nyugodtan, zavartalanul vezethessen. Persze csak április 1-je miatt.","shortLead":"A Skoda egyetlen gombnyomással intézné el, hogy a sofőr nyugodtan, zavartalanul vezethessen. Persze csak április 1-je...","id":"20180403_skoda_aprilis_1_je_trefa_hangszuro_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6571532f-f9f0-4d58-8ed8-31d618272b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b6e2fd-ecd4-4b5b-815e-d74e3b0e4e6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_skoda_aprilis_1_je_trefa_hangszuro_auto","timestamp":"2018. április. 03. 09:31","title":"Zseniális a Skoda áprilisi tréfája, de fejlesztésnek se lenne utolsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b907fb-eb85-43ef-a932-38f03c098f19","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A testvériesség fontosságát hangsúlyozta Ferenc pápa húsvéthétfőn a Szent Péter téren összegyűlt zarándokok előtt.","shortLead":"A testvériesség fontosságát hangsúlyozta Ferenc pápa húsvéthétfőn a Szent Péter téren összegyűlt zarándokok előtt.","id":"20180402_Ferenc_papaTorodnunk_kell_a_testvereinkkel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9b907fb-eb85-43ef-a932-38f03c098f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca77126f-cbaf-4d60-9806-26eb65f50b2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Ferenc_papaTorodnunk_kell_a_testvereinkkel","timestamp":"2018. április. 02. 19:25","title":"Ferenc pápa: Törődnünk kell a testvéreinkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc262dcb-d313-446b-ae7f-e017ac87a82a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Vajon hány embert vettek rá arra, hogy az újságot nyalogassák? ","shortLead":"Vajon hány embert vettek rá arra, hogy az újságot nyalogassák? ","id":"20180401_Aprilis_1jei_trefaval_jelentkezett_a_BMW","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc262dcb-d313-446b-ae7f-e017ac87a82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316850a8-be01-411f-a139-186b7ce90bcf","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Aprilis_1jei_trefaval_jelentkezett_a_BMW","timestamp":"2018. április. 01. 15:28","title":"Április 1-jei tréfával jelentkezett a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"177c4181-f1df-4f6a-8fce-815fcce40edc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte az új polgármester rágalomhadjáratot folytat a kórház ellen. ","shortLead":"Szerinte az új polgármester rágalomhadjáratot folytat a kórház ellen. ","id":"20180403_Beperli_MarkiZayt_a_helyi_korhazigazgato","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=177c4181-f1df-4f6a-8fce-815fcce40edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd98f2b3-1eee-4042-878f-a27fce47f6f3","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Beperli_MarkiZayt_a_helyi_korhazigazgato","timestamp":"2018. április. 03. 11:22","title":"Beperli Márki-Zayt a helyi kórházigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28319a8-fd01-4943-b52f-f6af1d02fc93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már megbánta tettét, de garázdaság miatt kell felelnie. ","shortLead":"Már megbánta tettét, de garázdaság miatt kell felelnie. ","id":"20180403_A_hetedikrol_dobta_ki_a_tevejet_egy_szegedi_ferfi_husvet_vasarnap","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b28319a8-fd01-4943-b52f-f6af1d02fc93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88872f0e-69c3-4986-b4e6-ad9f94f3d2da","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_A_hetedikrol_dobta_ki_a_tevejet_egy_szegedi_ferfi_husvet_vasarnap","timestamp":"2018. április. 03. 10:39","title":"A hetedikről dobta ki a tévéjét egy szegedi férfi húsvétvasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]