[{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hamis WhatsApp alkalmazás kering a neten, ráadásul folyamatosan frissítik. Azonban nem szabad bedőlni neki.","shortLead":"Egy hamis WhatsApp alkalmazás kering a neten, ráadásul folyamatosan frissítik. Azonban nem szabad bedőlni neki.","id":"20180404_Nehogy_letoltse_ezt_a_WhatsApp_alkalmazast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b52179-9b9b-49a0-96a4-3e41dae71417","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_Nehogy_letoltse_ezt_a_WhatsApp_alkalmazast","timestamp":"2018. április. 04. 19:00","title":"Nehogy letöltse ezt a WhatsApp alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af0c28c-3e0a-4ec2-abb6-a4ea3519a462","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201814_rabok_legyunk_vagy_szavazunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5af0c28c-3e0a-4ec2-abb6-a4ea3519a462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001fa8d3-43f1-4ae4-9c9d-94a33144a923","keywords":null,"link":"/itthon/201814_rabok_legyunk_vagy_szavazunk","timestamp":"2018. április. 05. 11:30","title":"Jakus Ibolya: Rabok legyünk vagy szavazunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy rejtélyes üzletember és a CBA alapítói is a legnagyobb trafikosok között vannak – írta meg az Átlátszó.","shortLead":"Egy rejtélyes üzletember és a CBA alapítói is a legnagyobb trafikosok között vannak – írta meg az Átlátszó.","id":"20180405_Ime_az_ember_akinek_majdnem_szaz_trafikja_van","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b95978a-8d04-4adf-b2d2-9441c5885d56","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_Ime_az_ember_akinek_majdnem_szaz_trafikja_van","timestamp":"2018. április. 05. 09:59","title":"Íme az ember, akinek majdnem száz trafikja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0bfe110-8d42-4f74-b717-4122ef31f261","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány jóváhagyott szerdán 4,7 milliárd dollár értékű fegyvereladást több európai szövetségesének, köztük Szlovákiának, amely 15 darab F-16-os harci repülőgépet vásárol, ha a pozsonyi kormány úgy dönt, hogy F-16-osokkal korszerűsíti flottáját, nem pedig a svéd JAS-39-esekkel.","shortLead":"Az amerikai kormány jóváhagyott szerdán 4,7 milliárd dollár értékű fegyvereladást több európai szövetségesének, köztük...","id":"20180405_az_usatol_vehet_f16osokat_szlovakia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0bfe110-8d42-4f74-b717-4122ef31f261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b40f3e7-7a72-44c7-af87-6b9241db3c84","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_az_usatol_vehet_f16osokat_szlovakia","timestamp":"2018. április. 05. 05:38","title":"Az USA-tól vehet F-16-osokat Szlovákia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99516d22-5432-477f-bb0d-504065ea212f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a famíliában nem az apuka, hanem az anyuka rendelkezik a legerősebb autóval. És nem is fél használni.","shortLead":"Ebben a famíliában nem az apuka, hanem az anyuka rendelkezik a legerősebb autóval. És nem is fél használni.","id":"20180406_anya_kocsit_hajt_ime_a_csalad_ahol_mindenkinek_jut_egy_bmw_m5","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99516d22-5432-477f-bb0d-504065ea212f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebc3799-ec88-4afe-aa0a-56e375f06233","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_anya_kocsit_hajt_ime_a_csalad_ahol_mindenkinek_jut_egy_bmw_m5","timestamp":"2018. április. 06. 11:24","title":"Anya kocsit hajt: íme a család, ahol mindenkinek jut egy BMW M5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c19b4f-f17b-4036-8d24-9bad44c8dba7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó tágas családi modellje egyrészt nevet váltott, másrészt kapott egy új automata váltót.","shortLead":"A francia gyártó tágas családi modellje egyrészt nevet váltott, másrészt kapott egy új automata váltót.","id":"20180405_picasso_nelkul_es_mar_8_fokozatu_valtoval_tamad_az_uj_citroen_c4_spacetourer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01c19b4f-f17b-4036-8d24-9bad44c8dba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067627ea-301f-4113-952c-a57b85568315","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_picasso_nelkul_es_mar_8_fokozatu_valtoval_tamad_az_uj_citroen_c4_spacetourer","timestamp":"2018. április. 05. 10:23","title":"Picasso nélkül és már 8 fokozatú váltóval támad a Citroën népszerű családi autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff01f16-f54a-4828-9adf-fa1411d4bd3f","c_author":"Hercsel Adél","category":"kkv","description":"A folyamatos népességnövekedés és a robbanásszerű urbanizáció miatt egyre fontosabb kérdéssé vált, hogy hogyan lehet sok embert behatárolt területen biztonságosan mozgatni. Az Ultinous nevű magyar startup arcfelismerő rendszereit vásárlás, reptéri közlekedés és netes randizás közben is alkalmazhatják.","shortLead":"A folyamatos népességnövekedés és a robbanásszerű urbanizáció miatt egyre fontosabb kérdéssé vált, hogy hogyan lehet...","id":"20180405_ultinous_budapest_mesterseges_intelligencia_deep_learning_balogh_gyorgy_jori_csaba_startup","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fff01f16-f54a-4828-9adf-fa1411d4bd3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8657b3-9423-4cbc-934f-23261d224e79","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_ultinous_budapest_mesterseges_intelligencia_deep_learning_balogh_gyorgy_jori_csaba_startup","timestamp":"2018. április. 05. 20:00","title":"A kis budafoki startup arcfelismeréssel tünteti el a kasszáknál a sorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba kellene elmozdítani a sebességhatárokat.","shortLead":"Megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba kellene elmozdítani a sebességhatárokat.","id":"20180405_a_nap_kerdese_csokkenteni_vagy_novelni_kellene_az_autok_megengedett_sebesseget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75ac51c-58bc-43d6-ae8f-d8c649622f72","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_a_nap_kerdese_csokkenteni_vagy_novelni_kellene_az_autok_megengedett_sebesseget","timestamp":"2018. április. 05. 04:11","title":"A nap kérdése: csökkenteni vagy növelni kellene az autók megengedett sebességét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]