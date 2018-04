Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"ddf23b0a-5007-4d91-a7a0-562ff95d5107","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester nem győzte dicsérni a kormányt a sok segítségért, amit a fővárosnak adott az elmúlt nyolc évben.","shortLead":"A főpolgármester nem győzte dicsérni a kormányt a sok segítségért, amit a fővárosnak adott az elmúlt nyolc évben.","id":"20180404_tarlos_istvan_es_kocsis_mate_is_beallt_a_ludovikan_a_kampanyolo_orban_melle","timestamp":"2018. április. 04. 12:09","title":"Tarlós István és Kocsis Máté is beállt a Ludovikán a kampányoló Orbán mellé"},{"available":true,"c_guid":"a26d8bef-cfab-415a-afdc-078ec0c93ecb","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"A közvélemény hallgat. Nem tudjuk, mi lesz, de eldönthetjük.","shortLead":"A közvélemény hallgat. Nem tudjuk, mi lesz, de eldönthetjük.","id":"20180405_A_nema_tartomany","timestamp":"2018. április. 05. 10:50","title":"Tóta W.: A néma tartomány"},{"available":true,"c_guid":"3d4088c7-f750-4757-88cd-3b139679f6d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy körülbelül hogyan néz ki a gyártó legújabb kompakt crossover modelljének belseje.","shortLead":"Mutatjuk, hogy körülbelül hogyan néz ki a gyártó legújabb kompakt crossover modelljének belseje.","id":"20180406_kemfotok_most_eloszor_pillanthatunk_be_a_gyorben_keszulo_uj_audi_q3asba","timestamp":"2018. április. 06. 09:22","title":"Kémfotók: most először pillanthatunk be a Győrben készülő új Audi Q3-asba"},{"available":true,"c_guid":"c12bd370-7361-4b0f-8248-92eb930c7df8","c_author":"Fináli Gábor","category":"velemeny","description":"A baj az őszinteség hiánya: Bernstein Béla hol neológ hitehagyó, hol pedig, ha politikailag így éri meg, a szabadságharc kiváló történésze. Vélemény.","shortLead":"A baj az őszinteség hiánya: Bernstein Béla hol neológ hitehagyó, hol pedig, ha politikailag így éri meg...","id":"20180404_A_zsidok_felsobbrendusege_vagy_magyar_hazafisag","timestamp":"2018. április. 04. 12:12","title":"A zsidók felsőbbrendűsége vagy magyar hazafiság"},{"available":true,"c_guid":"229724c0-5a8c-4a57-8368-04e3bec062d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ügyesen meglovagolja az HBO az országgyűlési választások utolsó nagy hajráját. Felépítettek egy kamu weboldalt az Aranyélet című sorozat Miklósi Jankája számára, aki egy Duna-menti település polgármestere akar lenni. ","shortLead":"Ügyesen meglovagolja az HBO az országgyűlési választások utolsó nagy hajráját. Felépítettek egy kamu weboldalt...","id":"20180404_Paros_labbal_szall_bele_a_valasztasi_kampanyba_az_HBO_Aranyelet_cimu_sorozata","timestamp":"2018. április. 04. 14:50","title":"Páros lábbal száll bele a választási kampányba az Aranyélet "},{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon csak papíron lehet behúzni az ikszet az országgyűlési választásokon, de például Észtországban már 13 éve működik a dolog internetes felületen, otthonról vagy akár külföldről is. Az idén Zimbabwe is megelőzhet minket.","shortLead":"Magyarországon csak papíron lehet behúzni az ikszet az országgyűlési választásokon, de például Észtországban már 13 éve...","id":"20180405_elektronokus_valasztasi_rendszer_internetes_szavazas","timestamp":"2018. április. 05. 16:03","title":"Az észtek 13 éve hagytak le minket, idén Zimbabwe is beelőzheti Magyarországot"},{"available":true,"c_guid":"e6106ba6-c9df-4dc1-bc02-c33345eceb80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nem kell sokat várnunk arra, hogy a német márka első elektromos autója begördüljön a szalonokba.","shortLead":"Már nem kell sokat várnunk arra, hogy a német márka első elektromos autója begördüljön a szalonokba.","id":"20180404_jon_a_porsche_villanyautoja_aminek_nem_a_tesla_jelenti_a_mercet","timestamp":"2018. április. 04. 15:27","title":"Jön a Porsche villanyautója, aminek nem a Tesla jelenti a mércét"},{"available":true,"c_guid":"02877833-6230-45cd-a8b2-52dc9f5d4e02","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Egy szaftos feminista vérbosszúra, Wes Anderson beszélő kutyás animációjára, a szerelmes szellemként létező Casey Affleckre és akár egy acélos ausztrál westernre is beülhetünk az idei, 25. Titanic Filmfesztiválon. Ezeket a filmeket ne hagyja ki, ha jól akar szórakozni!","shortLead":"Egy szaftos feminista vérbosszúra, Wes Anderson beszélő kutyás animációjára, a szerelmes szellemként létező Casey...","id":"20180404_Itt_rengeteg_ver_fog_folyni","timestamp":"2018. április. 04. 20:15","title":"Itt rengeteg vér fog folyni – kezdődik a Titanic Filmfesztivál"}