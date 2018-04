Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"150ce3a4-18fa-448c-a133-ae4869b76ff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Gergely pártelnök az Indexnek nyilatkozva azt viszont sajnálta, hogy a csirkeembert nem engedték jelmezben voksolni.","shortLead":"Kovács Gergely pártelnök az Indexnek nyilatkozva azt viszont sajnálta, hogy a csirkeembert nem engedték jelmezben...","id":"20180408_Lomaszkban_szavazott_a_Ketfarku_szombathelyi_jeloltje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=150ce3a4-18fa-448c-a133-ae4869b76ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f276116-6230-4f4c-9402-c5f896a78da3","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Lomaszkban_szavazott_a_Ketfarku_szombathelyi_jeloltje","timestamp":"2018. április. 08. 21:04","title":"Lómaszkban szavazott a Kétfarkú szombathelyi jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e5ceb1-dcbe-4c35-859c-1a21ce1996b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerintük az országban megmozdult valami, az emberek elhitték, hogy leváltható az Orbán-kormány és le is akarják váltani. ","shortLead":"Szerintük az országban megmozdult valami, az emberek elhitték, hogy leváltható az Orbán-kormány és le is akarják...","id":"20180408_MSZPP_Kormanyvalto_hangulatot_jelez_a_rekordkozeli_reszvetel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e5ceb1-dcbe-4c35-859c-1a21ce1996b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff20657c-4fe8-4512-b969-614cfea0b966","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_MSZPP_Kormanyvalto_hangulatot_jelez_a_rekordkozeli_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 20:01","title":"MSZP–P: Kormányváltó hangulatot jelez a rekordközeli részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d404c23-cfdb-42d0-85c7-2a355a64fb19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Városligettől a Szabadság térig vonul a Közös Ország Mozgalom.","shortLead":"A Városligettől a Szabadság térig vonul a Közös Ország Mozgalom.","id":"20180407_Elindult_a_Kozos_Orszag_Mozgalom_kampanyzaroja__elo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d404c23-cfdb-42d0-85c7-2a355a64fb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc5826a-60c3-4f82-b361-ce2b8497521f","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Elindult_a_Kozos_Orszag_Mozgalom_kampanyzaroja__elo","timestamp":"2018. április. 07. 17:45","title":"A bulinegyedhez érve feléledt az Orbán-ellenes karnevál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi mást csinálhatna egy nő a kampányban, mint azt, hogy a konyhában gondoskodik a férjéről?

","shortLead":"Mi mást csinálhatna egy nő a kampányban, mint azt, hogy a konyhában gondoskodik a férjéről?

","id":"20180407_Lazar_Janos_ledobta_a_szexista_atombombat_a_kampanyhajraban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941e5d6f-2bb0-4790-a838-f5e4eab28c4a","keywords":null,"link":"/elet/20180407_Lazar_Janos_ledobta_a_szexista_atombombat_a_kampanyhajraban","timestamp":"2018. április. 07. 14:26","title":"Lázár János ledobta a szexista atombombát a kampányhajrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f249568d-5c32-442b-a386-0c630ab49271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március végén két új tablet is napvilágot látott. Két különböző világ, és a cél, az (egyelőre amerikai) iskolások kegyének elnyerése. Mögöttük a Google és az Apple áll.","shortLead":"Március végén két új tablet is napvilágot látott. Két különböző világ, és a cél, az (egyelőre amerikai) iskolások...","id":"20180407_apple_ipad_vs_chromebook_tab10","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f249568d-5c32-442b-a386-0c630ab49271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99423a17-c96b-4e73-a08e-e2bcef3ebb04","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_apple_ipad_vs_chromebook_tab10","timestamp":"2018. április. 07. 15:02","title":"Gigászi harc: egymásnak feszül a Google és az Apple az iskolák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46570ca1-555f-4e5c-ae0c-afbd1ba72890","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy értékű Mercedes típusú gépkocsit a brit hatóság körözte.","shortLead":"A nagy értékű Mercedes típusú gépkocsit a brit hatóság körözte.","id":"20180407_autolopas_lopott_auto_mercedes_csengersima","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46570ca1-555f-4e5c-ae0c-afbd1ba72890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e41c50-c788-4853-bb1b-27c97c59aa7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_autolopas_lopott_auto_mercedes_csengersima","timestamp":"2018. április. 07. 16:41","title":"Ilyen trükkös autólopást már rég láttunk, de lebuktak a tolvajok a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3f0e7d-56f6-490e-b8fe-262df27153a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke ezt vasárnap éjjel jelentette be.","shortLead":"Az LMP társelnöke ezt vasárnap éjjel jelentette be.","id":"20180409_Hadhazy_Akos_lemond_a_partvezetesrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce3f0e7d-56f6-490e-b8fe-262df27153a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2243fa12-ac31-441f-881e-b5c846dd7240","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Hadhazy_Akos_lemond_a_partvezetesrol","timestamp":"2018. április. 09. 00:15","title":"Hadházy Ákos lemond a pártvezetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4bf60c2-e305-49b2-8652-4e08384d93d0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Apátfalván is a Fideszre szavaznak a romák, de nem egy tál ételért. Korábban sokat segítettek az ittenieken Soros György alapítványai, de ma már más szelek fújnak.","shortLead":"Apátfalván is a Fideszre szavaznak a romák, de nem egy tál ételért. Korábban sokat segítettek az ittenieken Soros...","id":"20180408_Apatfalva_Soros_penzebol_epitettek_az_utat_de_csak_a_Fidesz_mert_jonnenek_az_eroszakolos_migransok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4bf60c2-e305-49b2-8652-4e08384d93d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b2d01e-9086-4a26-8caf-ce2fe00dc635","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180408_Apatfalva_Soros_penzebol_epitettek_az_utat_de_csak_a_Fidesz_mert_jonnenek_az_eroszakolos_migransok","timestamp":"2018. április. 08. 17:33","title":"Apátfalva: Soros pénzéből építették az utat, de csak a Fidesz, mert jönnének az erőszakolós migránsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]