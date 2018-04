Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c33573c-eee1-4669-bfae-d81dee63ca5d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fidesz újabb – várhatóan kétharmados – sikere, illetve Simicska Lajos két médiavállalkozásának, a Magyar Nemzetnek és a Lánchíd rádiónak a bezárása nyomán az Index megkérdezte az RTL Klub vezetését, mik a magyarországi terveik.","shortLead":"A Fidesz újabb – várhatóan kétharmados – sikere, illetve Simicska Lajos két médiavállalkozásának, a Magyar Nemzetnek és...","id":"20180410_marad_az_rtl_klub","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c33573c-eee1-4669-bfae-d81dee63ca5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c904e68a-cd8e-4b29-b655-07506bbcd282","keywords":null,"link":"/kultura/20180410_marad_az_rtl_klub","timestamp":"2018. április. 10. 19:05","title":"Üzent az RTL Klub: Nem futunk el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de5cd92e-8b38-4fcb-a193-32c012d7c3d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április 11-e József Attila születésnapja, s egyben a Magyar Költészet Napja. Ennek apropóján gyűjtöttünk össze 11 felejthetetlen megzenésített verset. ","shortLead":"Április 11-e József Attila születésnapja, s egyben a Magyar Költészet Napja. Ennek apropóján gyűjtöttünk össze 11...","id":"20180411_Baccal_velem_Hetedik_Tiszta_szivvel__a_kolteszet_tenyleg_rock_and_roll","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de5cd92e-8b38-4fcb-a193-32c012d7c3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b3b0be-7d36-432e-9112-df6a6f4ae5ac","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Baccal_velem_Hetedik_Tiszta_szivvel__a_kolteszet_tenyleg_rock_and_roll","timestamp":"2018. április. 11. 14:10","title":"Baccál vélem, Hetedik, Tiszta szívvel – a költészet tényleg rock and roll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b53dee0-9af2-49a7-82c6-f71e8f657449","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook \"legalább egy alkalmazottját\" kihallgatta Robert Mueller különleges ügyész, aki a 2016-os amerikai elnökválasztás tisztaságát vizsgálja annak apropóján, hogy több szálon is felmerült az oroszok kapcsolata a végül megválasztott Donald Trump kampánystábjával.","shortLead":"A Facebook \"legalább egy alkalmazottját\" kihallgatta Robert Mueller különleges ügyész, aki a 2016-os amerikai...","id":"20180411_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_robert_mueller_kulonleges_ugyesz_facebook_trump_orosz_beavatkozas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b53dee0-9af2-49a7-82c6-f71e8f657449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe0fb1f-e1cf-4ad1-9e3e-a7d017613e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_robert_mueller_kulonleges_ugyesz_facebook_trump_orosz_beavatkozas","timestamp":"2018. április. 11. 06:03","title":"A Trump orosz kapcsolatait vizsgáló ügyész eljutott a Facebookig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e6cbe6-246f-45d6-81ea-3de58cc0fb87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, de nem úgy jött ki a dolog, ahogy szerette volna.","shortLead":"A sofőr megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, de nem úgy jött ki a dolog, ahogy szerette volna.","id":"20180412_elozes_baleset_autos_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e6cbe6-246f-45d6-81ea-3de58cc0fb87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8220549-0d83-44b0-a0eb-929020ac14ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_elozes_baleset_autos_video","timestamp":"2018. április. 12. 04:01","title":"Úgy repült le a kocsi az útról, ahogy a filmekben szokás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Továbbra is folyamatosan érkeznek külföldi politikai, gazdasági, sport- és társadalmi vezetőknek a választási győzelemhez gratuláló levelei Orbán Viktor hivatalába.","shortLead":"Továbbra is folyamatosan érkeznek külföldi politikai, gazdasági, sport- és társadalmi vezetőknek a választási...","id":"20180412_orban_viktor_gratulaciok_valasztasi_gyozelem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59534a6c-fe1b-468a-bb5c-fee1acd13cf9","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_orban_viktor_gratulaciok_valasztasi_gyozelem","timestamp":"2018. április. 12. 10:21","title":"Tovább gyűlnek a gratulációk, már a Seychelles-szigetek államfője is írt Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de644a49-5dc9-4ecb-9644-7fb2609a112a","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Több mint egy évtized alatt épült fel és az elmúlt három évben a szemünk láttára omlik össze Simicska Lajos médiabirodalma.","shortLead":"Több mint egy évtized alatt épült fel és az elmúlt három évben a szemünk láttára omlik össze Simicska Lajos...","id":"20180410_Simicska_es_a_media_egy_birodalom_tundoklese_es_bukasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de644a49-5dc9-4ecb-9644-7fb2609a112a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5a6881-98aa-4566-8326-ee3533be1245","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Simicska_es_a_media_egy_birodalom_tundoklese_es_bukasa","timestamp":"2018. április. 10. 17:00","title":"Simicska és a média: egy birodalom tündöklése és hanyatlása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c31805-26da-46c2-9a07-996afbb563d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napokban megkezdik az osztrák főváros első önjáró elektromos autóbuszának tesztelését. A sofőr nélküli buszt először a bécsi közlekedési vállalat, a Wiener Linien leopoldaui garázsában próbálgatják, majd ősztől tesztelik forgalomban. Menetrendszerűen 2019-től szállíthat utasokat.\r

","shortLead":"A napokban megkezdik az osztrák főváros első önjáró elektromos autóbuszának tesztelését. A sofőr nélküli buszt először...","id":"20180411_Becsben_mar_tesztelik_az_onvezeto_autobuszt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3c31805-26da-46c2-9a07-996afbb563d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1ab634-14d3-4704-a7fa-4dc5dcd792a0","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Becsben_mar_tesztelik_az_onvezeto_autobuszt","timestamp":"2018. április. 11. 14:33","title":"Bécsben már tesztelik az önvezető autóbuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db80aa84-e083-4c46-9f3e-034526711c74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Luxus- és sportautók kárpitjának kellemes tapintású anyaga az Alcantara, amelyről sokan azt gondolják, hasított bőr, pedig nem az, hanem teljesen mesterséges anyag. Nagyon finom tapintású, drága és nincs is végtelen mennyiségben.","shortLead":"Luxus- és sportautók kárpitjának kellemes tapintású anyaga az Alcantara, amelyről sokan azt gondolják, hasított bőr...","id":"20180411_alcantara_szovet_autoipar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db80aa84-e083-4c46-9f3e-034526711c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ce055d-e026-4496-952a-d8219aa7232b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_alcantara_szovet_autoipar","timestamp":"2018. április. 11. 19:11","title":"Annyira menő az Alcantara, hogy kifogynak belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]