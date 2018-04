Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e50ba7a-31c6-4476-8230-9ce9fd133641","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3,4 milliárd forintból újulnak meg a tokaji borvidéken kastélyok, műemléképületek, vallási helyszínek és történelmi utcarészek. Közben a pincetulajdonosok feje felett az állami elővásárlási jog lebeg, és a szőlőt is potom pénzért veszik át tőlük. ","shortLead":"3,4 milliárd forintból újulnak meg a tokaji borvidéken kastélyok, műemléképületek, vallási helyszínek és történelmi...","id":"20180416_Milliardokat_ontenek_a_tokaji_borvidekbe_de_nem_vilagos_kinek_szepitik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e50ba7a-31c6-4476-8230-9ce9fd133641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50471f82-48ef-4a2f-ab07-c1734c25b7a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180416_Milliardokat_ontenek_a_tokaji_borvidekbe_de_nem_vilagos_kinek_szepitik","timestamp":"2018. április. 16. 09:48","title":"Milliárdokat öntenek a tokaji borvidékbe, de nem világos, kinek szépítik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07880c22-f6dd-4a68-80cd-7ce1008892b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három férfi koordinálta azt a számlagyárat, amely nagyüzemben állította elő a valótlan dokumentumokat.","shortLead":"Három férfi koordinálta azt a számlagyárat, amely nagyüzemben állította elő a valótlan dokumentumokat.","id":"20180417_Harommilliardos_szamlagyarat_szamolt_fel_a_NAV","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07880c22-f6dd-4a68-80cd-7ce1008892b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a559eb6f-60ed-45e0-9d55-8fa9bb8d4948","keywords":null,"link":"/kkv/20180417_Harommilliardos_szamlagyarat_szamolt_fel_a_NAV","timestamp":"2018. április. 17. 11:35","title":"Hárommilliárdos számlagyárat számolt fel a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországnak ezt a feladatot az EU-s előírásoknak megfelelően saját hatáskörben kell megoldania. A mostani kapacitást bővíteni kell, a nagy aktivitású, illetve hosszú élettartamú radioaktív hulladék végleges elhelyezésére alkalmazható tárolót pedig még csak ezután fogják megépíteni.","shortLead":"Magyarországnak ezt a feladatot az EU-s előírásoknak megfelelően saját hatáskörben kell megoldania. A mostani...","id":"20180415_Ezeken_a_hazai_telepuleseken_tarolhatjak_Paks_II_sugarzo_hulladekat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685da1af-a0ed-4725-b931-2780fdb9d9cf","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Ezeken_a_hazai_telepuleseken_tarolhatjak_Paks_II_sugarzo_hulladekat","timestamp":"2018. április. 15. 17:45","title":"Ezeken a hazai településeken tárolhatják Paks II. sugárzó hulladékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20180415_Valaki_nagyon_orulhet_a_hatos_lotto_milliard_folotti_nyeremenyenek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51034112-67a4-4830-96e1-68338302ddda","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Valaki_nagyon_orulhet_a_hatos_lotto_milliard_folotti_nyeremenyenek","timestamp":"2018. április. 15. 17:20","title":"Valaki nagyon örülhet a hatos lottó milliárd fölötti nyereményének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c37bb7-bfa0-4e35-915b-dfd8fd751bbd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sebes Gábor fideszes önkormányzati képviselő a választás másnapján írt véleményt arról, \"Rogán Antal, Semjén Zsolt és Kósa Lajos annyira ostobának és kapzsinak bizonyultak, hogy nincs helyük az ország vezetésében\". Most interjút is adott erről.","shortLead":"Sebes Gábor fideszes önkormányzati képviselő a választás másnapján írt véleményt arról, \"Rogán Antal, Semjén Zsolt és...","id":"20180416_Budafoki_fideszes_A_Fidesznek_van_sotet_oldala","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6c37bb7-bfa0-4e35-915b-dfd8fd751bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea53118-44b0-4019-88c4-4910e482801e","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Budafoki_fideszes_A_Fidesznek_van_sotet_oldala","timestamp":"2018. április. 16. 18:48","title":"Budafoki fideszes: Meg kell szabadulni a Fidesz sötét oldalától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3022867-667b-4d86-b8fc-ba99c8341885","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A National Bureau of Economic Research (az amerikai cambridge-beli Nemzeti Gazdaságkutató Hivatal) áprilisban közzétett felméréséből kiderül, a sikeres vállalkozások alapítói hány évesen indították cégüket. ","shortLead":"A National Bureau of Economic Research (az amerikai cambridge-beli Nemzeti Gazdaságkutató Hivatal) áprilisban közzétett...","id":"20180417_Ennyi_az_idealis_eletkor_cegalapitashoz__magasabb_mint_gondolna","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3022867-667b-4d86-b8fc-ba99c8341885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b62468-2b0c-4b3b-a481-f0cb5e0fe217","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180417_Ennyi_az_idealis_eletkor_cegalapitashoz__magasabb_mint_gondolna","timestamp":"2018. április. 17. 11:20","title":"Ez az ideális életkor cégalapításhoz – magasabb, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da6ddc7-58b7-4904-809e-8e2ee37ff0d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Olyan helyre tették ki a magyar mészkőtáblát, ahonnan a csúcs is jól látszik. ","shortLead":"Olyan helyre tették ki a magyar mészkőtáblát, ahonnan a csúcs is jól látszik. ","id":"20180416_Foto_Emlektablat_allitottak_Eross_Zsolteknak_a_Kancsendzongan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9da6ddc7-58b7-4904-809e-8e2ee37ff0d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c41ae52-d8a6-496d-8f0d-f5013f082f36","keywords":null,"link":"/sport/20180416_Foto_Emlektablat_allitottak_Eross_Zsolteknak_a_Kancsendzongan","timestamp":"2018. április. 16. 18:50","title":"Fotó: Emléktáblát állítottak Erőss Zsoltéknak a Kancsendzöngán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7875602-de1e-405a-a0d3-b05108991c5a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrök éjjel fogták el a sofőrt. A nő vasárnap este a zebrán gázolt, majd segítségnyújtás nélkül elhajtott.","shortLead":"A rendőrök éjjel fogták el a sofőrt. A nő vasárnap este a zebrán gázolt, majd segítségnyújtás nélkül elhajtott.","id":"20180416_elfogtak_a_nagykanizsai_cserbenhagyot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7875602-de1e-405a-a0d3-b05108991c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41db802d-d43b-4a21-9358-571478b9a5d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_elfogtak_a_nagykanizsai_cserbenhagyot","timestamp":"2018. április. 16. 07:48","title":"Elfogták a nagykanizsai cserbenhagyót – anyát és gyermekét ütötte el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]