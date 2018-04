Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Osztrák sajtóértesülések szerint Berlinbe költöztetné át Nyílt Társadalom Alapítványának budapesti irodáját Soros György, pedig bőven van miért hálásnak lenni a szervezet itteni munkájáért: milliókat adtak többek között arra, hogy általános iskolás gyerekek reggelihez jussanak, de támogatták kórházakat, könyvtárakat és más közintézményeket is a 444 gyűjtése szerint. ","shortLead":"Osztrák sajtóértesülések szerint Berlinbe költöztetné át Nyílt Társadalom Alapítványának budapesti irodáját Soros...","id":"20180420_Menekulni_kenyszerul_Soros_budapesti_irodaja_pedig_van_mit_nekik_koszonni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc041c33-66f5-4049-af85-1e51ee799829","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Menekulni_kenyszerul_Soros_budapesti_irodaja_pedig_van_mit_nekik_koszonni","timestamp":"2018. április. 20. 10:06","title":"Menekülni kényszerül Soros budapesti irodája, pedig van mit nekik köszönni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95bb3ff3-1973-498c-a2f2-b2c393fa39ff","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Utolsó vezetőiket választják meg az ellenzéki pártok.","shortLead":"Utolsó vezetőiket választják meg az ellenzéki pártok.","id":"20180420_A_tortenelem_vege_es_az_utolso_elnokok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95bb3ff3-1973-498c-a2f2-b2c393fa39ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae1b042-f983-459f-95b9-3cb441943b19","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_A_tortenelem_vege_es_az_utolso_elnokok","timestamp":"2018. április. 20. 09:00","title":"Tóta W.: A történelem vége és az utolsó elnökök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A neves Time magazin újra összeállította szokásos, éves listáját, amely a világ legbefolyásosabb embereit sorolja. ","shortLead":"A neves Time magazin újra összeállította szokásos, éves listáját, amely a világ legbefolyásosabb embereit sorolja. ","id":"20180419_Kijott_az_uj_lista_itt_a_vilag_100_legbefolyasosabb_embere_Orban_viszont_sehol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e659ce0c-178d-4700-b02d-e1cfe28d8d97","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Kijott_az_uj_lista_itt_a_vilag_100_legbefolyasosabb_embere_Orban_viszont_sehol","timestamp":"2018. április. 19. 21:43","title":"Kijött az új lista: itt a világ 100 legbefolyásosabb embere, Orbán viszont sehol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt időszak fejlesztései csupán részmegoldásokat kínáltak az internet egyik legidegesítőbb problémájára, a Chrome azonban most végre lépett egy határozottat.","shortLead":"Az elmúlt időszak fejlesztései csupán részmegoldásokat kínáltak az internet egyik legidegesítőbb problémájára, a Chrome...","id":"20180420_google_chrome_automatikusan_elindulo_videok_nemitasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49d8668-ce5b-4db6-b93d-434e64568c7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_google_chrome_automatikusan_elindulo_videok_nemitasa","timestamp":"2018. április. 20. 08:03","title":"Ha Chrome van a gépén, indítsa újra – így kapja meg az utóbbi évek egyik legjobb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6973da01-b5e5-4771-b4b5-fdd5d8e5bd6a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az eset Kőbánya alsó állomásnál történt. A vonatot ennek ellenére az utasokkal együtt továbbengedték a zuglói állomásra, egy darabig úgy tűnt, hogy ott félreáll, de végül folytatta útját a Nyugati pályaudvar felé, és háromnegyed órás késéssel megérkezett a pályaudvarra. Ott több utas is arról érdeklődött a kalauznál, hogy hogyan lehet igazolást kérni a MÁV-tól a késésért. ","shortLead":"Az eset Kőbánya alsó állomásnál történt. A vonatot ennek ellenére az utasokkal együtt továbbengedték a zuglói...","id":"20180420_Fotok_Elfustolt_a_lajosmizsei_vonat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6973da01-b5e5-4771-b4b5-fdd5d8e5bd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a231e6a7-089f-48cf-b3f0-adfa2b041f8d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180420_Fotok_Elfustolt_a_lajosmizsei_vonat","timestamp":"2018. április. 20. 08:12","title":"Fotók: Elfüstölt a lajosmizsei vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1172c0a-33a1-42e2-adf7-4647e5a24db4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apa azt mondta, alig tíz perc alatt tönkrement hat évnyi munkája.","shortLead":"Az apa azt mondta, alig tíz perc alatt tönkrement hat évnyi munkája.","id":"20180419_ego_hazbol_mentette_ki_csaladjat_egy_hos_apa_kiskunmajsan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1172c0a-33a1-42e2-adf7-4647e5a24db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f7eabf-26dd-4ee1-8d3f-9e4e671e2bc4","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_ego_hazbol_mentette_ki_csaladjat_egy_hos_apa_kiskunmajsan","timestamp":"2018. április. 19. 20:30","title":"Égő házból mentette ki családját egy hős apa Kiskunmajsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc67831-6589-4172-96c5-c7880742b00b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A SpaceX Falcon 9-es típusú hordozórakétáján útnak indították Floridából az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA új exobolygóvadász űrszondáját.","shortLead":"A SpaceX Falcon 9-es típusú hordozórakétáján útnak indították Floridából az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA új...","id":"20180419_Elon_Musk_megint_kilott_valamit_az_urbe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dc67831-6589-4172-96c5-c7880742b00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca4cd39-0d7c-4fe8-bc77-dfc9e65446f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_Elon_Musk_megint_kilott_valamit_az_urbe","timestamp":"2018. április. 19. 08:29","title":"Elon Musk megint kilőtt valamit az űrbe, ismeretlen világokra vadászik a szonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c381c2b1-8bcb-4948-aca0-80efc0db397f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor a gyártók már nem igazán tudnak hasznos új luxusfunkciót kitalálni. Próbálkozások persze mindig akadnak. \r

","shortLead":"Ilyen az, amikor a gyártók már nem igazán tudnak hasznos új luxusfunkciót kitalálni. Próbálkozások persze mindig...","id":"20180420_orult_luxus_teaskanna_gozolog_mercedes_maybach_luxusauto_koncepcio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c381c2b1-8bcb-4948-aca0-80efc0db397f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925f6c3f-56fd-4900-9ac8-fddb1b45a21b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_orult_luxus_teaskanna_gozolog_mercedes_maybach_luxusauto_koncepcio","timestamp":"2018. április. 20. 13:26","title":"Őrült luxus: teáskanna gőzölög az új Mercedes-Maybachban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]