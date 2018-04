Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"323d8bda-8f48-46bf-8bb3-eed2de95fd88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel hárommilliót ér egy ilyen zárjegy nélküli szállítmány, ami most lebukott.","shortLead":"Közel hárommilliót ér egy ilyen zárjegy nélküli szállítmány, ami most lebukott.","id":"20180422_cigarettacsempesz_atalakitott_auto_nav_vam","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=323d8bda-8f48-46bf-8bb3-eed2de95fd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd28e1c2-c6e3-46be-8f77-e2672b1201c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180422_cigarettacsempesz_atalakitott_auto_nav_vam","timestamp":"2018. április. 22. 09:47","title":"NAV-os videó: 2500 darab cigarettás doboz volt beépítve ebbe az autóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Spirituális értelemben példát kell mutatnunk Európa nyugati felének - állítja Simicskó István.","shortLead":"Spirituális értelemben példát kell mutatnunk Európa nyugati felének - állítja Simicskó István.","id":"20180423_A_honvedelmi_miniszter_megmondta_mi_kell_lelki_egyuttmukodes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb530b4f-5856-4da0-af8e-6345ef8c1bae","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_A_honvedelmi_miniszter_megmondta_mi_kell_lelki_egyuttmukodes","timestamp":"2018. április. 23. 12:23","title":"A honvédelmi miniszter megmondta, mi kell: lelki együttműködés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a423cb-b611-432c-b4e7-fc3afb322c44","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mystery of Love-val már fellépett az Oscar-gálán, ugyanis jelölték a legjobb eredeti betétdal kategóriában, a Visions of Gideont azonban még nem hallhatta a közönség.","shortLead":"A Mystery of Love-val már fellépett az Oscar-gálán, ugyanis jelölték a legjobb eredeti betétdal kategóriában, a Visions...","id":"20180423_Sufjan_Stevens_vegre_eloben_is_eloadta_a_Szolits_a_nevedenhez_irt_dalait__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56a423cb-b611-432c-b4e7-fc3afb322c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab7eaf0-a9ef-4599-a287-438e1f753cf3","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Sufjan_Stevens_vegre_eloben_is_eloadta_a_Szolits_a_nevedenhez_irt_dalait__video","timestamp":"2018. április. 23. 11:18","title":"Sufjan Stevens végre élőben is előadta a Szólíts a neveden betétdalait – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha hinni lehet a miniszterelnök vagyonnyilatkozatának, az összes megtakarítása harmadát befizette büntetésként.","shortLead":"Ha hinni lehet a miniszterelnök vagyonnyilatkozatának, az összes megtakarítása harmadát befizette büntetésként.","id":"20180423_Orban_sarga_csekken_fizette_be_a_buntetest_miutan_gyerekekkel_kampanyolt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9ce9c8-b795-4f2e-b27f-b5d4125a9247","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Orban_sarga_csekken_fizette_be_a_buntetest_miutan_gyerekekkel_kampanyolt","timestamp":"2018. április. 23. 11:20","title":"Orbán sárga csekken fizette be a büntetést, miután gyerekekkel kampányolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a78075fc-9bdb-4da9-9ef8-8c7f35e320b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrea Nahles az SPD új vezetője.","shortLead":"Andrea Nahles az SPD új vezetője.","id":"20180422_Noi_elnokot_valasztottak_a_nemet_szocdemek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a78075fc-9bdb-4da9-9ef8-8c7f35e320b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd8489f-a2e3-453a-b27d-bd792893098a","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Noi_elnokot_valasztottak_a_nemet_szocdemek","timestamp":"2018. április. 22. 14:52","title":"Női elnököt választottak a német szocdemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4944cb-ce60-4000-a9d6-b6c7c4717ae2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Hiába a tiszta ég, érdemes esernyővel indulni el otthonról.","shortLead":"Hiába a tiszta ég, érdemes esernyővel indulni el otthonról.","id":"20180423_Marad_a_meleg_ido_de_megerkeznek_a_viharok_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c4944cb-ce60-4000-a9d6-b6c7c4717ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f9ec74-083f-443f-aa46-2fa5d16f5f9b","keywords":null,"link":"/idojaras/20180423_Marad_a_meleg_ido_de_megerkeznek_a_viharok_is","timestamp":"2018. április. 23. 06:45","title":"Marad a meleg idő, de megérkeznek a viharok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03928de-3685-4611-8dee-9d94e092b8af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mást sem akarnak a magyar gyerekek, mint focizni, legalábbis a hivatalos adatok szerint.","shortLead":"Mást sem akarnak a magyar gyerekek, mint focizni, legalábbis a hivatalos adatok szerint.","id":"20180423_Vagy_focinagyhatalom_lettunk_vagy_valaki_trukkozik_a_szamokkal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a03928de-3685-4611-8dee-9d94e092b8af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eaa2e0-53cb-448d-8b32-171db215a17f","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Vagy_focinagyhatalom_lettunk_vagy_valaki_trukkozik_a_szamokkal","timestamp":"2018. április. 23. 08:04","title":"Vagy focinagyhatalom lettünk, vagy valaki trükközik a számokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A választás valódi kérdése az etnikai-faji probléma volt. A radikális jobboldali kormány tézisét ismerjük, de mi volt az ellenzék válasza? Ez: „drága magyar testvéreink, voltaképpen mi is fajgyűlölők vagyunk, ne piszkáljatok már bennünket, megtartjuk a kerítést, na”.","shortLead":"A választás valódi kérdése az etnikai-faji probléma volt. A radikális jobboldali kormány tézisét ismerjük, de mi volt...","id":"20180421_tgm_egyszeru_ez_nagyon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75d7e46-4435-45b4-a2fe-59d907c0b321","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_tgm_egyszeru_ez_nagyon","timestamp":"2018. április. 21. 13:50","title":"TGM: Egyszerű ez nagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]