Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"420a50a8-e28e-40ab-be55-6dd39cafe32c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Miért éljük ösztönösen napjaink nagy részét, és hogyan zökkenthetnénk ki magunkat? Egy új kötet szerzője félszáznál is több egyszerű módszert javasol, hogy életünket az ösztönök helyett mi magunk irányítsuk.","shortLead":"Miért éljük ösztönösen napjaink nagy részét, és hogyan zökkenthetnénk ki magunkat? Egy új kötet szerzője félszáznál is...","id":"20180503_Most_elj__mondjak_de_hogyan_lepjunk_ki_a_robotpilota_uzemmodbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=420a50a8-e28e-40ab-be55-6dd39cafe32c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d108946-b525-4ee8-8e89-e4ac94d8de96","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180503_Most_elj__mondjak_de_hogyan_lepjunk_ki_a_robotpilota_uzemmodbol","timestamp":"2018. május. 03. 12:15","title":"Most élj! – mondják, de hogyan lépjünk ki a robotpilóta üzemmódból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba7f66-83bf-44ca-b246-8748e6e01ee9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Frankenstein írója a nemek egyenlősége mellett is kiállt a 19. században.","shortLead":"A Frankenstein írója a nemek egyenlősége mellett is kiállt a 19. században.","id":"20180502_Megvan_kirol_szol_a_Geniusz_harmadik_evada","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75ba7f66-83bf-44ca-b246-8748e6e01ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d7dc4b0-e0e6-436e-8ab2-1fa4a426d6c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Megvan_kirol_szol_a_Geniusz_harmadik_evada","timestamp":"2018. május. 02. 11:08","title":"Megvan, kiről szól a Géniusz harmadik évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d1b8c54-d87b-4390-ae64-abb166040506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Maradunk, ellenállunk, változtatunk! Tüntetés a jövőnkért” címmel tüntet május elsején a Momentum Mozgalom. A Szabadság térről a Kodály köröndre vonultak a résztvevők. A diákparlamentes Gyetvai Viktor arról beszélt, hogy közös nemzeti minimum kell a hazug rendszerrel szemben, a momentumos Cseh Katalin pedig azt mondta: szerinte a kormány arra játszik, hogy a számára kényelmetlen emberek külföldre menjenek. Az eseményeket követjük percről percre. ","shortLead":"“Maradunk, ellenállunk, változtatunk! Tüntetés a jövőnkért” címmel tüntet május elsején a Momentum Mozgalom...","id":"20180501_marki_zay_peter_is_felszolal_a_momentum_majus_1jei_tuntetesen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d1b8c54-d87b-4390-ae64-abb166040506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5219db8-1835-495d-8d0b-f3b949843aa6","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_marki_zay_peter_is_felszolal_a_momentum_majus_1jei_tuntetesen","timestamp":"2018. május. 01. 17:47","title":"Fekete-Győr András meghirdette a kiegyezés politikáját a Momentum tüntetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c5c20-1540-42b3-b98a-49e7e6d88100","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A padel a tenisz és a fallabda keveréke, a II. kerültben épül az első hivatalos magyar versenypályája. ","shortLead":"A padel a tenisz és a fallabda keveréke, a II. kerültben épül az első hivatalos magyar versenypályája. ","id":"20180503_Uj_teniszszeru_sportag_alapitott_szovetseget_Magyarorszagon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c33c5c20-1540-42b3-b98a-49e7e6d88100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544e9470-9a36-4df0-8561-0b25859cf863","keywords":null,"link":"/sport/20180503_Uj_teniszszeru_sportag_alapitott_szovetseget_Magyarorszagon","timestamp":"2018. május. 03. 11:12","title":"Új, teniszszerű sportág alapított szövetséget Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfebb2b4-bc17-4a8b-a903-e72087e669ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Levélben jelentette be a Baszk Haza és Szabadság (ETA) terrorszervezet, hogy döntött szervezetének teljes feloszlatásáról és működésének végleges befejezéséről – közölte az eldiario.es című internetes újság szerdán.","shortLead":"Levélben jelentette be a Baszk Haza és Szabadság (ETA) terrorszervezet, hogy döntött szervezetének teljes...","id":"20180502_eta_baszk_terrorszervezet_feloszlatas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfebb2b4-bc17-4a8b-a903-e72087e669ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4912bff-1eee-4d66-b434-d1b430f5d4ba","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_eta_baszk_terrorszervezet_feloszlatas","timestamp":"2018. május. 02. 18:34","title":"858 ember haláláért felelnek, így jelentették be, hogy nem lesz több áldozatuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72190e22-b7b4-43cb-a8a5-1c94d75a4db5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nemzetiségi írásbelikkel indul a szezon.","shortLead":"A nemzetiségi írásbelikkel indul a szezon.","id":"20180503_penteken_kezdodnek_az_erettsegik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72190e22-b7b4-43cb-a8a5-1c94d75a4db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de781804-b68c-4768-8091-fb91db4cc0a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_penteken_kezdodnek_az_erettsegik","timestamp":"2018. május. 03. 13:25","title":"Pénteken kezdődnek az érettségik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd739b65-a353-4db4-bfed-fc4cd1679965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Guy Verhofstadt az Európai Parlament plénuma előtt fordította le a bizottsági javaslatot.","shortLead":"Guy Verhofstadt az Európai Parlament plénuma előtt fordította le a bizottsági javaslatot.","id":"20180503_Orban_ellenfele_egy_mondatban_osszefoglalta_mirol_szol_az_uj_EUbudzse","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd739b65-a353-4db4-bfed-fc4cd1679965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38027021-b6c6-4b97-a92c-ab26066f8a4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Orban_ellenfele_egy_mondatban_osszefoglalta_mirol_szol_az_uj_EUbudzse","timestamp":"2018. május. 03. 10:54","title":"Orbán ellenfele egy mondatban összefoglalta, miről szól az új EU-büdzsé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c881b3-072f-47f7-b3fa-0fd610b02ca6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek az alapvetően nagyon aranyos, de sajnos igen kártékony állatkák ilyenkor okozzák a legtöbb kárt az autóinkban.","shortLead":"Ezek az alapvetően nagyon aranyos, de sajnos igen kártékony állatkák ilyenkor okozzák a legtöbb kárt az autóinkban.","id":"20180502_autosok_figyelem_tamadnak_nyestek_biztostas_vedelem_kareset_riaszto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21c881b3-072f-47f7-b3fa-0fd610b02ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27dd03d4-4d5d-4d80-8fd2-31ed41dedaba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_autosok_figyelem_tamadnak_nyestek_biztostas_vedelem_kareset_riaszto","timestamp":"2018. május. 02. 06:41","title":"Autósok figyelem! Támadnak a nyestek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]