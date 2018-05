Nem lesz tűzijáték, nem lesz fűnyírás sem Hódmezővásárhelyen, mert a fideszes képviselők makacsul kitartanak amellett, hogy egymilliárd forintból utakat, járdákat építenének a városban, holott erre nincs elég pénz a kasszában. Név szerint és tételenként szavaztak arról, hogy milyen költségvetési sorokból vennének el azért, hogy egymilliárd forintból utakat, járdákat építsenek a városban. Csütörtökön este már nem először vitáztak erről a képviselők, két héttel ezelőtt volt olyan nap, hogy négyszer is ülésezett a közgyűlés, de hiába, végül megszavazták az előterjesztést a többségben levő képviselők. Másnap a polgármester felfüggesztette az előterjesztés végrehajtását.

Most azért hívta össze ismét a rendkívüli közgyűlést Márki-Zay Péter, hátha jobb belátásra bírja a képviselőket. A két héttel ezelőtt megtartott ülésen is kiderült, hogy nehéz forrást találni az építkezésekre, de azóta bizonyos költségek tovább nőttek: többen más munkahely után néztek a polgármesteri hivatalból, az ő szabadságukat is meg kellett váltani, ráadásul, az addig alpolgármesteri posztokat betöltőknek, akik Márki-Zay megválasztása után lemondtak, végkielégítést kellett fizetni, így ez jelentősen megnövelte a február elején ezen a soron szereplő összeget. Ennél sokkal nagyobb tétel az egymilliárdos összeg, amelyet akkor kell befizetnie a városnak a központi büdzsébe, ha nem tudnak szabályosan elszámolni három-négy évvel ezelőtti támogatásokkal, most emiatt ostromolja a várost a Belügyminisztérium. Ha nem sikerül megnyugtatóan rendezni, akkor nemhogy egymilliárdot elköthetnének, hanem ennyit kellene mínuszban elkönyvelniük.

A fideszes képviselőket azonban nem hatotta meg az üresedő kassza, még tételenként, név szerinti szavazással is ragaszkodtak a még március elején elkészített előterjesztésükhöz. Maguk előtt tolták a város már régen eltávozott aljegyzőjét, aki meglepő módon egyébként minden közgyűlésen ott ül. Most is kiállt amellett, hogy amikor az előterjesztés készült, akkor teljesíthetők voltak az akkori számok szerint az átcsoportosítások. Az senkit nem érdekelt szemmel láthatóan, hogy változott a helyzet a polgármesteri hivatal munkatársainak távozása miatt, akik szinte kivétel nélkül kaptak munkát a Csongrád Megyei Kormányhivatalnál, illetve a járási hivatalnál, amelyet a volt aljegyző vezet. Illetve a Belügyminisztériumnak is most jutott eszébe, hogy három évvel ezelőtt nem elszámolt összegeket behajtson a városon.

Kérdeztük Hegedűs Zoltánt, a Fidesz-frakció vezetőjét, hogy miért gondolják úgy, hogy ismerve a költségvetési számokat, mégis ragaszkodnak a milliárdos pénzköltéshez. Hegedűs, ahogy az ülésen is, azzal érvelt, hogy az előterjesztés elkészítésekor még volt pénz. Hogy most miért nincs, arról kérdezzem a polgármestert.