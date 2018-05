Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország is részt vesz az amerikai nagykövetség hétfőre tervezett Jeruzsálembe költöztetésének tiszteletére vasárnap este tartandó külügyminisztériumi fogadáson, amelyet a legtöbb EU-nagykövet várhatóan bojkottál. ","shortLead":"Magyarország is részt vesz az amerikai nagykövetség hétfőre tervezett Jeruzsálembe költöztetésének tiszteletére...","id":"20180513_A_magyar_nagykovet_Trump_lanyaval_es_vejevel_egyutt_vesz_reszt_a_jeruzsalemi_nagykovetseg_fogadasan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d20e36a-c198-42c7-865f-83066d01abee","keywords":null,"link":"/vilag/20180513_A_magyar_nagykovet_Trump_lanyaval_es_vejevel_egyutt_vesz_reszt_a_jeruzsalemi_nagykovetseg_fogadasan","timestamp":"2018. május. 13. 19:04","title":"A magyar nagykövet Trump lányával és vejével együtt vesz részt a jeruzsálemi nagykövetség fogadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230660c0-7db5-4ef4-949c-dafde81a4779","c_author":"Daróczi Ágnes","category":"velemeny","description":"Nekrológ a tegnap elhunyt Choli Daróczi Józsefről.","shortLead":"Nekrológ a tegnap elhunyt Choli Daróczi Józsefről.","id":"20180513_Daroczi_Agnes_Choli","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=230660c0-7db5-4ef4-949c-dafde81a4779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8e0d3a-4f1b-4ff0-b389-518ae6cae85b","keywords":null,"link":"/velemeny/20180513_Daroczi_Agnes_Choli","timestamp":"2018. május. 13. 18:43","title":"Daróczi Ágnes: Choli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8054cc3b-7ec5-4740-a98b-b002e8c95a1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízmillió dollárt biztosítana az amerikai kongresszus a SETI néven ismert, földönkívüliek keresését célzó programra.","shortLead":"Tízmillió dollárt biztosítana az amerikai kongresszus a SETI néven ismert, földönkívüliek keresését célzó programra.","id":"20180513_Kongresszus_elott_a_foldonkivuliek_kutatasat_tamogato_javaslat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8054cc3b-7ec5-4740-a98b-b002e8c95a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565ed15e-bdbe-487d-a6bd-0b6d79086acf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_Kongresszus_elott_a_foldonkivuliek_kutatasat_tamogato_javaslat","timestamp":"2018. május. 13. 18:16","title":"Az USA most már nagyon megtalálná a földönkívülieket, 10 millió dollárt költenének erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d36b945-0b1f-4dc3-8049-a5b2f36997b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltója, Sárosi Gábor hetek óta szervezte az akciót. ","shortLead":"A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltója, Sárosi Gábor hetek óta szervezte az akciót. ","id":"20180514_nyiregyhazi_tuzolto_leanykeres","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d36b945-0b1f-4dc3-8049-a5b2f36997b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc76716-316b-48c5-bb31-714ce51faa80","keywords":null,"link":"/elet/20180514_nyiregyhazi_tuzolto_leanykeres","timestamp":"2018. május. 14. 14:25","title":"Az emelőkosaras lánykérésnek nincs párja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20180512_Ime_a_lottoszamok_a_4es_is_milliot_er","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196c12d2-ee5d-4bdd-a550-629dc498b328","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_Ime_a_lottoszamok_a_4es_is_milliot_er","timestamp":"2018. május. 12. 20:01","title":"Íme a lottószámok, a 4-es is milliót ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az addiktív viselkedésformákon való felülkerekedés kulcsa az, hogy valami mással helyettesítjük őket - mutat rá Adam Alter pszichológiaprofesszor Ellenállhatatlan című könyvében. Ez a dohányosokra ugyanúgy igaz, mint például a viselkedési függőségben élőkre.","shortLead":"Az addiktív viselkedésformákon való felülkerekedés kulcsa az, hogy valami mással helyettesítjük őket - mutat rá Adam...","id":"20180513_Leszokna_a_cigirol_a_koromragasrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afd2150-fab3-4a99-8be5-924449e74f88","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180513_Leszokna_a_cigirol_a_koromragasrol","timestamp":"2018. május. 13. 19:15","title":"Leszokna a cigiről vagy a körömrágásról? Így terelheti el a figyelmét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d69311-540c-4000-a879-bd2691cbadc8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az AWS pedig a 21. helyen végzett. Itt olvashatja percről percre tudósításunkat a döntőről.","shortLead":"Az AWS pedig a 21. helyen végzett. Itt olvashatja percről percre tudósításunkat a döntőről.","id":"20180512_Meddig_juthat_el_az_AWS_Az_Eurovizios_Dalfesztival_dontoje_percrol_percre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00d69311-540c-4000-a879-bd2691cbadc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbdae67-8ea7-41f5-b563-2041856cf3ca","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Meddig_juthat_el_az_AWS_Az_Eurovizios_Dalfesztival_dontoje_percrol_percre","timestamp":"2018. május. 12. 20:45","title":"Izrael nyerte az Eurovíziós Dalfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b9a32f-f4fb-4e42-8157-f2bd2452ac73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Barátai cáfolták, hogy prostituáltként élt volna az a 30 éves nő, akinek testrészeit a Fertő tóban találták meg áprilisban. Gyilkosa több mint harminc évig ült korábban börtönben, és ha visszakerül, valószínűleg sosem engedik már ki. ","shortLead":"Barátai cáfolták, hogy prostituáltként élt volna az a 30 éves nő, akinek testrészeit a Fertő tóban találták meg...","id":"20180514_blikk_egy_fejer_megyei_no_volt_a_becsi_kannibal_aldozata","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6b9a32f-f4fb-4e42-8157-f2bd2452ac73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e068520-7cde-49c9-9129-9090a9124328","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_blikk_egy_fejer_megyei_no_volt_a_becsi_kannibal_aldozata","timestamp":"2018. május. 14. 05:15","title":"Blikk: egy Fejér megyei nő volt a bécsi kannibál áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]