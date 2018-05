Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29820cb6-fc35-4de2-b039-a27ffa6e44ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az erről szóló hírt a Facebookon jelentette be a kormányfő. ","shortLead":"Az erről szóló hírt a Facebookon jelentette be a kormányfő. ","id":"20180521_Megszuletett_Orban_masodik_unokaja_Johanna","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29820cb6-fc35-4de2-b039-a27ffa6e44ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8542223-75b3-4e38-96cf-ee99ad8bccc0","keywords":null,"link":"/elet/20180521_Megszuletett_Orban_masodik_unokaja_Johanna","timestamp":"2018. május. 21. 10:32","title":"Megszületett Orbán második unokája, Johanna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73ff015c-9ebf-4c5f-8510-44319e5966d5","c_author":"-t-","category":"kultura","description":"A Harry herceg és Meghan Markle windsori menyegzőjét követő fogadáson és vacsorán ugyancsak torkoskodhattak az előkelő alattvalók. De bármely mezítlábas polgár is belekóstolhatott az ünnepi tortába és a desszertekbe. Legalább is virtuálisan. \r

\r

","shortLead":"A Harry herceg és Meghan Markle windsori menyegzőjét követő fogadáson és vacsorán ugyancsak torkoskodhattak az előkelő...","id":"20180519_Eskuvoi_edessegek_a_kiralyi_konyhabol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73ff015c-9ebf-4c5f-8510-44319e5966d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4e61b3-0e27-4a06-85f6-5a8f915bc3ca","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Eskuvoi_edessegek_a_kiralyi_konyhabol","timestamp":"2018. május. 20. 09:03","title":"Esküvői édességek a királyi konyhából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17eb6d20-dfe4-46c7-a734-d188decdeb29","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Real Madrid és a spanyol válogatott védője BL-döntőre, majd világbajnokságra készül. De közben volt ideje zenélni is.","shortLead":"A Real Madrid és a spanyol válogatott védője BL-döntőre, majd világbajnokságra készül. De közben volt ideje zenélni is.","id":"20180519_Rapszammal_sokkol_Segio_Ramos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17eb6d20-dfe4-46c7-a734-d188decdeb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58406ab6-1744-4baa-9435-04fab55edecb","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Rapszammal_sokkol_Segio_Ramos","timestamp":"2018. május. 19. 14:47","title":"Rapszámmal sokkol Segio Ramos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78bd868-bb4e-4aa4-b39c-c61020b9273d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A menyasszony a terveknek és elképzeléseknek megfelelően gyönyörű volt. A ruhája a Givenchy ház tervezőjének, Clare Waight Kellernek az alkotása. Mutatjuk minden szögből.

","shortLead":"A menyasszony a terveknek és elképzeléseknek megfelelően gyönyörű volt. A ruhája a Givenchy ház tervezőjének, Clare...","id":"20180519_Vegre_itt_van_Meghan_Markle_ruhaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c78bd868-bb4e-4aa4-b39c-c61020b9273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae94d2a8-817d-4b76-b068-b6443d6fe3d8","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Vegre_itt_van_Meghan_Markle_ruhaja","timestamp":"2018. május. 19. 13:29","title":"Végre itt van Meghan Markle ruhája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vlagyimir Putyin a legnépszerűbb politikus a nagyhatalmak vezetői közül Magyarországon – derül ki a Globsec biztonságpolitikai intézet friss Globsec Trends 2018 című tanulmányából.","shortLead":"Vlagyimir Putyin a legnépszerűbb politikus a nagyhatalmak vezetői közül Magyarországon – derül ki a Globsec...","id":"20180520_Kitalalja_hogy_melyik_nagyhatalom_vezetoje_a_legnepszerubb_Magyarorszagon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1110769e-ac2d-47a2-aa7d-8cf765853e04","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Kitalalja_hogy_melyik_nagyhatalom_vezetoje_a_legnepszerubb_Magyarorszagon","timestamp":"2018. május. 20. 17:37","title":"Kitalálja, hogy melyik nagyhatalom vezetője a legnépszerűbb Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b595beb9-c3bb-4604-bcc4-e3f0d0858669","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A harmadik Fidesz-kétharmad gyors egymásutánban háromszor is utcára vitte az embereket, először egy héttel a választások után, utoljára akkor, amikor esküt tett Orbán. De azóta nem hallani arról, hogyan tovább. A kormányfő eddig nem segített azzal, hogy kiprovokálta volna az ellene irányuló tüntetést. Talán majd a Stop Sorossal. Ez a hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"A harmadik Fidesz-kétharmad gyors egymásutánban háromszor is utcára vitte az embereket, először egy héttel...","id":"20180520_Kifulladoban_az_Orbanellenes_tunteteshullam_de_lesz_meg_ok_demonstralni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b595beb9-c3bb-4604-bcc4-e3f0d0858669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd5962d-f24d-4982-8ac2-cb5ebdd10041","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Kifulladoban_az_Orbanellenes_tunteteshullam_de_lesz_meg_ok_demonstralni","timestamp":"2018. május. 20. 17:35","title":"Kifulladt a kormányellenes tüntetéssorozat, és Orbán sem segít eddig rajtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65986f84-fc93-44de-bc3c-713627ba1096","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy bárka ringott a Sárga- tengeren, benne a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság őrnagya és egy civil- nagy valószínűség szerint a felesége. Az AFP hírügynökség jelentése szerint Dél-Korea parti őrsége lecsapott a bárkára. A benne ülőket elfogta és biztos helyre kísérte.","shortLead":"Egy bárka ringott a Sárga- tengeren, benne a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság őrnagya és egy civil- nagy...","id":"20180519_Eszak_es_Del_az_ornagy_elvtars_kihajozott_a_kommunista_paradicsombol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65986f84-fc93-44de-bc3c-713627ba1096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d14e89a-76a7-4ed6-b1a4-744b5a52dbaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_Eszak_es_Del_az_ornagy_elvtars_kihajozott_a_kommunista_paradicsombol","timestamp":"2018. május. 19. 11:13","title":"Észak és Dél: az őrnagy elvtárs kihajózott a kommunista paradicsomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a1409a-bdc1-4dee-bf65-0dd3f65c1ae0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kevés ekkora gyűszűgyűjtemény van Európában!","shortLead":"Kevés ekkora gyűszűgyűjtemény van Európában!","id":"20180520_Gyuszukiallitas_nyilik_Vacratoton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6a1409a-bdc1-4dee-bf65-0dd3f65c1ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac360b4b-ac19-4f92-b709-41c06a839b22","keywords":null,"link":"/elet/20180520_Gyuszukiallitas_nyilik_Vacratoton","timestamp":"2018. május. 20. 17:11","title":"Gyűszűkiállítás nyílik Vácrátóton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]