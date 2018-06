Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d06f6031-436f-49fe-9dfe-7b79640636e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A terepjárósnak még sikerült befejeznie a manőverét, szemből azonban egy hasonló mentalitású autós érkezett.","shortLead":"A terepjárósnak még sikerült befejeznie a manőverét, szemből azonban egy hasonló mentalitású autós érkezett.","id":"20180602_auto_baleset_frontalis_utkozes_romania_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d06f6031-436f-49fe-9dfe-7b79640636e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e8970c-cb69-4192-958d-56c107d5da74","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_auto_baleset_frontalis_utkozes_romania_video","timestamp":"2018. június. 02. 04:01","title":"Már az sem volt semmi, ahogy a terepjárós előzött, de szemből jött egy másik szabálytalankodó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1a523c-0661-44ea-941d-7080a682ebfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis-Cake Olivio és Hohn Krisztina lesznek a parlament új tagjai. ","shortLead":"Kocsis-Cake Olivio és Hohn Krisztina lesznek a parlament új tagjai. ","id":"20180531_Rabolintott_az_NVB_Karacsony_es_Gemesi_utodjara_a_parlamentben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c1a523c-0661-44ea-941d-7080a682ebfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970eb12d-a016-4efc-830c-4ae15d3a01cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Rabolintott_az_NVB_Karacsony_es_Gemesi_utodjara_a_parlamentben","timestamp":"2018. május. 31. 14:42","title":"Rábólintott az NVB Karácsony és Gémesi utódjára a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69a4395-672b-430d-bb76-c7b67a862d19","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vádat emeltek ellene állatkínzás miatt.\r

\r

","shortLead":"Vádat emeltek ellene állatkínzás miatt.\r

\r

","id":"20180602_Diakok_elott_etetett_meg_egy_teknossel_egy_kiskutyat_az_amerikai_tanar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f69a4395-672b-430d-bb76-c7b67a862d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a086be3-9c82-4747-b93d-20b82fca58a8","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Diakok_elott_etetett_meg_egy_teknossel_egy_kiskutyat_az_amerikai_tanar","timestamp":"2018. június. 02. 07:28","title":"Diákok előtt etetett meg egy teknőssel egy kiskutyát az amerikai tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6289be44-57b9-424d-8863-0cc30da0b493","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Szex és New York című tévésorozat határozott ügyvédnőjeként megismert Cynthia Nixon abban bízik, hogy az elitellenes hangulatban esélye lehet a politikai karrierre.","shortLead":"A Szex és New York című tévésorozat határozott ügyvédnőjeként megismert Cynthia Nixon abban bízik, hogy az elitellenes...","id":"201822_cynthia_nixon_mirandabol_politikus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6289be44-57b9-424d-8863-0cc30da0b493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc04305-78b6-4a27-8606-3d0d958e3f42","keywords":null,"link":"/vilag/201822_cynthia_nixon_mirandabol_politikus","timestamp":"2018. június. 02. 11:00","title":"A Szex és New Yorkból a kormányzói székbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cdcf2e4-3b67-4f68-bb64-246f3a58db64","c_author":"Domány András","category":"cegauto","description":"Kérhetik a parkolási díjat attól, aki már eladta az autót, ha így szól a törvény – így döntött az Alkotmánybíróság Salamon László vezette öt tagú tanácsa.","shortLead":"Kérhetik a parkolási díjat attól, aki már eladta az autót, ha így szól a törvény – így döntött az Alkotmánybíróság...","id":"20180601_nem_alkotmanyellenes_hogy_az_auto_vevojenek_kell_bejelentenie_a_valtozast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cdcf2e4-3b67-4f68-bb64-246f3a58db64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c89056e-bbe7-4413-9ff9-814ba665b1f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_nem_alkotmanyellenes_hogy_az_auto_vevojenek_kell_bejelentenie_a_valtozast","timestamp":"2018. június. 01. 14:57","title":"Nem biztos, hogy jó, de nem alkotmányellenes, hogy az autó vevőjének kell bejelentenie a változást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570ac62e-02d0-4ef7-8dd6-5c78e488fe06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menetelnek, ha meg kell védeni a hazát/miniszterelnököt, de vajon ugyanilyen könnyen kapnak engedélyt a békemenetre a szigorított Alaptörvénnyel is? ","shortLead":"Menetelnek, ha meg kell védeni a hazát/miniszterelnököt, de vajon ugyanilyen könnyen kapnak engedélyt a békemenetre...","id":"20180531_Orban_kedvenc_civiljeire_is_lesujt_a_szigor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=570ac62e-02d0-4ef7-8dd6-5c78e488fe06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec84f877-2821-4ef6-a532-af3a8d1a7f77","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Orban_kedvenc_civiljeire_is_lesujt_a_szigor","timestamp":"2018. május. 31. 16:10","title":"Betilthatják a békemenetet, ha a körút lakóit zavarja? A CÖF-nél lapítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc4906b-af49-441b-bb16-b2dcd06dc129","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valamikor a 2000-es évek elején új fogalommal ismerkedtek kozmopolita-hedonista utazók és gasztronauták. Pontosabban egy új trenddel. Glamping. Pár esztendeje Eger környékére is megérkezett, stílusosan.","shortLead":"Valamikor a 2000-es évek elején új fogalommal ismerkedtek kozmopolita-hedonista utazók és gasztronauták. Pontosabban...","id":"20180531_Glamping__vasarnapi_nyugi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fc4906b-af49-441b-bb16-b2dcd06dc129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6044d094-6fe6-4f02-bb13-ba62f52531cc","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Glamping__vasarnapi_nyugi","timestamp":"2018. június. 01. 09:04","title":"Glamping - stílusos vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf27fe92-8381-4893-8e24-7b4471b90dec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vagyonnyilatkozatokra vonatkozó kezdeményezés aláírásgyűjtését a választások miatt felfüggesztették, és a moratórium letelte után nem folytatták a szervezők, így az egész dugába dőlt.","shortLead":"A vagyonnyilatkozatokra vonatkozó kezdeményezés aláírásgyűjtését a választások miatt felfüggesztették, és a moratórium...","id":"20180531_nem_lesz_nepszavazas_arrol_ellenorizzeke_a_vagyonnyilatkozatok_valosagtartalmat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf27fe92-8381-4893-8e24-7b4471b90dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ebd21d-d94b-401c-9e8d-94a5d156b653","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_nem_lesz_nepszavazas_arrol_ellenorizzeke_a_vagyonnyilatkozatok_valosagtartalmat","timestamp":"2018. május. 31. 14:57","title":"Nem lesz népszavazás arról, ellenőrizzék-e a vagyonnyilatkozatok valóságtartalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]