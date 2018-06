Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dee2d226-2431-48ac-bde0-00bc891e3f0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai legjobb csúcstelefonokét messze meghaladó kapacitású tárhellyel érkezhet a Lenovo új telefonja.","shortLead":"A mai legjobb csúcstelefonokét messze meghaladó kapacitású tárhellyel érkezhet a Lenovo új telefonja.","id":"20180531_lenovo_z5_4_tb_negy_terabajt_nativ_belso_tarhely","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dee2d226-2431-48ac-bde0-00bc891e3f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c436e21-0134-4ae2-a6d7-b6ee4432d549","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_lenovo_z5_4_tb_negy_terabajt_nativ_belso_tarhely","timestamp":"2018. május. 31. 09:03","title":"Ettől majd elámul a világ: hatalmas nagy tárhellyel érkezhet az új Lenovo telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt jó ötlet az altatóra fogni a rasszista tweetet.","shortLead":"Nem volt jó ötlet az altatóra fogni a rasszista tweetet.","id":"20180530_Az_altatojat_okolja_a_szineszno_a_rasszizmusert_a_gyogyszergyar_nem_is_adhatott_volna_jobb_valaszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69de6c7e-ac6a-4ad4-b5e1-3007a1a9e36f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Az_altatojat_okolja_a_szineszno_a_rasszizmusert_a_gyogyszergyar_nem_is_adhatott_volna_jobb_valaszt","timestamp":"2018. május. 30. 17:59","title":"Az altatóját okolja a színésznő a rasszizmusért, a gyógyszergyár nem is adhatott volna jobb választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01f6dc9-2bb0-45b2-bd22-f1c3f16ca817","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A migránsok Szajna-parti táborát szerda reggel felszámolta a francia rendőrség. 