[{"available":true,"c_guid":"97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dell kutatása szerint a játékosközösség a sokszínűségnek és befogadókészségnek köszönhetően soha nem látott mértékben növekszik, ennek eredményeképpen a játékpiac 2016-ban túllépte a 30 milliárd dollárt, és 2019-ig várhatóan 6 százalékkal fog emelkedni. A vállalat megbízásából készült tanulmány szerzői arra jutottak, hogy napjaink játékosa már egyáltalán nem a szülei házának alagsorában magányosan játszó tizenéves.","shortLead":"A Dell kutatása szerint a játékosközösség a sokszínűségnek és befogadókészségnek köszönhetően soha nem látott mértékben...","id":"20180610_dell_alienware_gamer_kutatas_jatekosok_elete","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927c76f6-c642-4201-a832-2508043cd2d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_dell_alienware_gamer_kutatas_jatekosok_elete","timestamp":"2018. június. 10. 23:15","title":"Ennyit a játékosokkal kapcsolatos sztereotípiákról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b65ecf-2103-4475-abc6-4c93439ebe3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elképesztően gondatlan baleset következtében az ajtó leszakadt, a gyalogos súlyosan megsérült, a rendőrség most küldte az ügyet az ügyészségre vádemelési javaslattal.\r

\r

","shortLead":"Az elképesztően gondatlan baleset következtében az ajtó leszakadt, a gyalogos súlyosan megsérült, a rendőrség most...","id":"20180610_Nekitolt_hatramenetben_egy_gyalogost_a_raktarajtonak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60b65ecf-2103-4475-abc6-4c93439ebe3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04708ae-afa7-4841-981f-dd8b4a5bad40","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Nekitolt_hatramenetben_egy_gyalogost_a_raktarajtonak","timestamp":"2018. június. 10. 09:34","title":"Nekitolt hátramenetben egy gyalogost a raktárajtónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31327753-7583-4ad4-a1a4-2232fec81b37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Drágább lesz a horvát autópálya, sokan pedig trükköznek a parkolással a fővárosban. Mutatjuk a hét autós híreit.","shortLead":"Drágább lesz a horvát autópálya, sokan pedig trükköznek a parkolással a fővárosban. Mutatjuk a hét autós híreit.","id":"20180610_top_autos_hirek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31327753-7583-4ad4-a1a4-2232fec81b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c078fc3c-7b0b-4259-ab9d-e0d8ecfb869d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_top_autos_hirek","timestamp":"2018. június. 10. 14:21","title":"Tolatóradar: Imádja az internet a kislányt, aki megköszönte a kamionosnak, hogy vigyázott rá – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aec89c4-7c2d-4d15-bfaa-18d2567beb16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hókuszpók, Törpapa és Törpilla. Többek között velük is találkozhatnak a látogatók a brüsszeli Atomiumnál nyílt kiállításon.","shortLead":"Hókuszpók, Törpapa és Törpilla. Többek között velük is találkozhatnak a látogatók a brüsszeli Atomiumnál nyílt...","id":"20180610_Monstre_vandorkiallitas_unnepli_a_Hupikek_Torpikek_60_szulinapjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aec89c4-7c2d-4d15-bfaa-18d2567beb16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea436ee9-43f9-4218-ac0d-0247415c4655","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Monstre_vandorkiallitas_unnepli_a_Hupikek_Torpikek_60_szulinapjat","timestamp":"2018. június. 10. 08:49","title":"Monstre vándorkiállítás ünnepli a Hupikék Törpikék 60. szülinapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Heti Válasz megszűnésével eltűnt a nyomtatott sajtó a konzervatív jobboldalon, ahol megengedhető volt a kritikai hang is. De kinek a felelőssége mindez? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A Heti Válasz megszűnésével eltűnt a nyomtatott sajtó a konzervatív jobboldalon, ahol megengedhető volt a kritikai hang...","id":"20180609_Fulke__podcast_jobboldal_media_Simicska_Lajos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375f9be2-f00f-4d2d-8904-8a42c616917d","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Fulke__podcast_jobboldal_media_Simicska_Lajos","timestamp":"2018. június. 09. 18:30","title":"Fülke: Simicska és Orbán közösen nyírták ki a jobboldali sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d233ea2f-fac3-4330-ba15-a04296b20d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180610_wifi_easymesh_szabvany_globalis_felmelegedes_hatasa_magyarorszag_terkep_facebook_adatmegosztas_nasa_elet_a_marson_wwdc_2018_ios_12_uj_funkciok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d233ea2f-fac3-4330-ba15-a04296b20d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8624b85-daeb-465f-9526-6f541bd1afaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_wifi_easymesh_szabvany_globalis_felmelegedes_hatasa_magyarorszag_terkep_facebook_adatmegosztas_nasa_elet_a_marson_wwdc_2018_ios_12_uj_funkciok","timestamp":"2018. június. 10. 12:00","title":"Ez történt: kitalálták, hogyan lehet a lakásban mindenhol erős a wifi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2545f7b2-6e72-4cd1-8a2e-1d2c29732ff3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A válságok és konfliktusok sújtotta területeken élő 8 millió lány tanulását segítenék a G7-ek.\r

\r

","shortLead":"A válságok és konfliktusok sújtotta területeken élő 8 millió lány tanulását segítenék a G7-ek.\r

\r

","id":"20180610_Boduletes_800_milliard_forintos_oktatasi_program_indul_lanyoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2545f7b2-6e72-4cd1-8a2e-1d2c29732ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb38e92-005d-4faf-a93e-95b520ba05c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Boduletes_800_milliard_forintos_oktatasi_program_indul_lanyoknak","timestamp":"2018. június. 10. 10:36","title":"Bődületes, 800 milliárd forintos oktatási program indul lányoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b501fbce-46ad-4c8c-8f43-e08e76239688","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szigorították a korábban már életbe léptetett szabálysértési törvényt, amely így már a kóbor cicákra is kiterjed. ","shortLead":"Szigorították a korábban már életbe léptetett szabálysértési törvényt, amely így már a kóbor cicákra is kiterjed. ","id":"20180609_150_ezres_birsagot_fizethet_aki_kobor_macskakat_etet_Bekescsaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b501fbce-46ad-4c8c-8f43-e08e76239688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b1d2ee-1522-4cbb-b7b5-3cfaaab69a75","keywords":null,"link":"/elet/20180609_150_ezres_birsagot_fizethet_aki_kobor_macskakat_etet_Bekescsaban","timestamp":"2018. június. 09. 11:34","title":"150 ezres bírságot fizethet, aki kóbor macskákat etet Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]