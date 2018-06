Az Európai Bizottság szerint a Miniszterelnökségen belül működő közbeszerzési felügyeleti főosztály átengedte a szabálytalan közbeszerzéseket, ezért most százmilliárdos nagyságrendű támogatásmegvonást tartanak indokoltnak.

Bár a Lázár János vezette miniszterelnökség milliárdokért átengedte a közbeszerzések ellenőrzését kormányközeli külső tanácsadóknak, a munkát Brüsszel pocséknak találta, és most a tanácsadói díj sokszorosát fizettetné vissza Magyarországgal – írja a 24.hu.

A Miniszterelnökségen belül működő közbeszerzési felügyeleti főosztály (kff.) szabályossági tanúsítványa nélkül nem kaphat senki uniós támogatást, most azonban az derült ki az Európai Bizottság leveléből, hogy a magyar közbeszerzésellenőrzésen átcsusszant szinte minden, a kff. a súlyos szabálytalanságoknak csak a töredékét észlelte. A jelentéstervezet 4 esetet említ, de ezeket is azzal, hogy a kff. nem tett hathatós intézkedést a szabálytalanság megakadályozására.

Ami a bukás anyagi következményét illeti, annyi biztos, hogy csak a vizsgált mintában fellelt, és be is árazott szabálytalanság miatt 103,4 milliárd forint (334,6 millió euró) támogatásmegvonást tart indokoltnak az Európai Bizottság. Ez a szerződések teljes értékének a 10,64 százaléka. Ennél azonban jóval vaskosabb lehet a végszámla.

A mintába bekerült a Szántód–Köröshegy-, Fonyód–Kaposvár-, és a Budapest–Esztergom-vasútrekonstrukció, amelyeknél az auditorok 25 százalékos korrekciót, összesen 27 milliárd forint támogatás megvonását javasolják. Az ok, hogy menetközben 30-ról 50 százalékra emelték a nyertesnek járó támogatáselőleget a gazdaságélénkítés jegyében hozott kormányrendelet nyomán. Az uniós logika szerint sérült az esélyegyenlőség, a magasabb előleg ismeretében többen pályáztak volna a munkáért, ami a versenynek és így a vállalási árnak is jót tett volna. Ilyen esetből azonban még több is volt.

A Miniszterelnökség összesen 4,8 milliárdos keretszerződést kötött azért, hogy külső tanácsadók közbeszerzési és jogi segítséget nyújtsanak, az uniós támogatások felhasználása pedig szabályosan történjék. A kötelező előlegemelésbe a tanácsadói kontraktusok is beleestek.

Tanácsadói szerződést az SBGK, a Nagy és Kiss ügyvédi irodák, valamint az Ész-Ker Kft. alkotta konzorciummal kötöttek. Az Ész-Kert Lázárhoz közelálló cégként emlegetik, többségi tulajdonosa Kárpáti Péter György, akinek közös cége van Tiborcz István üzlettársával, Hamar Endrével. Az Ész-Ker a kancellária tenderein 2016 júliusa és 2017 február vége között mintegy 9 milliárd forintnyi tanácsadói szerződést köthetett az SBGK Ügyvédi Irodával közösen. Az SBGK meghatározó munkatársa Bajkai István, a Fidesz egyik alapító tagja, aki Orbán Ráhel jogi képviseletét is ellátta már.

A brüsszeli auditorok az ellenőrzés nagymérvű kiszervezését is indokolatlannak találták, és azt is megállapították, hogy összeférhetetlenséghez vezethet. A tanácsadódíjak egy részét nem fizetik ki, azt a magyar költségvetésnek kell állnia.

A Miniszterelnökség nem reagált a lap aon kérdésére, hogy mennyire becsülik az összes támogatásmegvonás összegét, és egyelőre azt sem tudni, hogy a pénzügyi korrekció melyik módszerét választják a az Európai Bizottság által javasolt változatok közül: valamennyi operatív programból kiszűrik a szabálytalan szerződéseket és egyenként megállapítják a levonandó támogatás összegét, vagy a kff. ellenőrzéseken átment valamennyi szerződésre átalánykorrekciót alkalmaznak, amely 10 százalék támogatásmegvonás lehet. A kormánynak a válaszadásra két hónap áll rendelkezésre.