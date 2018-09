Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f760d17e-cc63-4c85-9149-7c75b4b29bc7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jóváhagyták a hatóságok a MET Csoport új tranzakcióját.","shortLead":"Jóváhagyták a hatóságok a MET Csoport új tranzakcióját.","id":"20180903_A_roman_piacon_szakit_nagyot_a_kormany_kedvenc_energiakereskedoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f760d17e-cc63-4c85-9149-7c75b4b29bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bca496-bdaf-4ee4-84c6-d34cd45efa8c","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_A_roman_piacon_szakit_nagyot_a_kormany_kedvenc_energiakereskedoje","timestamp":"2018. szeptember. 03. 17:48","title":"A román piacon szakít nagyot a kormány kedvenc energiakereskedője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nemzetközi szervezet szerint a Facebook terrorizmusdefiníciója túl tág, és bizonyos kormányok kezére játszhat. ","shortLead":"A nemzetközi szervezet szerint a Facebook terrorizmusdefiníciója túl tág, és bizonyos kormányok kezére játszhat. ","id":"20180903_Az_ENSZ_is_talalt_valami_kifogasolnivalot_a_Facebooknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fb8d75-445d-4fb5-8318-961f4382c1db","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_Az_ENSZ_is_talalt_valami_kifogasolnivalot_a_Facebooknal","timestamp":"2018. szeptember. 03. 17:40","title":"Az ENSZ is talált valami kifogásolnivalót a Facebooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039569ab-f1e5-4a8a-8afe-df4ec6caa6ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig csak fesztiválokon lépett fel.","shortLead":"Eddig csak fesztiválokon lépett fel.","id":"20180904_Tom_Odell_onalloan_koncertezik_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=039569ab-f1e5-4a8a-8afe-df4ec6caa6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d197beb6-4152-45c0-a59e-e8717d20cb32","keywords":null,"link":"/kultura/20180904_Tom_Odell_onalloan_koncertezik_Budapesten","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:30","title":"Tom Odell önállóan koncertezik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28bdbf4-411a-4270-a230-d21e3ff605fc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb élelmiszeripari vállalata az egészségünkért aggódik; a nyuszis kakaó, a müzlik és a Maggi-húsleves gyártója a személyre szabott élelmezéstudomány felé fordult, ehhez pedig egy elképesztő méretű DNS-adatbázist gyűjtöttek össze. Nincs messze az idő, mikor a Nespresso-kapszulából nem kávét, hanem táplálékkiegészítő koktélt fűzünk majd le.","shortLead":"A világ legnagyobb élelmiszeripari vállalata az egészségünkért aggódik; a nyuszis kakaó, a müzlik és a Maggi-húsleves...","id":"20180903_A_DNSunket_akarja_a_Nestle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a28bdbf4-411a-4270-a230-d21e3ff605fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4573bd09-7600-40d4-ba92-e75b5bcfa0c4","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_A_DNSunket_akarja_a_Nestle","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:28","title":"A DNS-ünket akarja a Nestlé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fd497e-0000-41c2-8d80-216b64b4f1e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi két alkalommal is kirabolta ugyanazt a rákosmenti dohányboltot.","shortLead":"A két férfi két alkalommal is kirabolta ugyanazt a rákosmenti dohányboltot.","id":"20180903_ketszer_raboltak_ki_ugyanazt_a_trafikot_elfogtak_oket_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9fd497e-0000-41c2-8d80-216b64b4f1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3012610b-21c8-4eb2-9f37-2ee235f0a432","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_ketszer_raboltak_ki_ugyanazt_a_trafikot_elfogtak_oket_a_rendorok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:25","title":"Úgy fogták el a visszaeső trafikrablókat, hogy felocsúdni sem volt idejük – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847fa983-bece-4705-a86d-9ef222b29bdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180903_Visszatert_Orban_hurkas_nadragja_a_kirgizek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=847fa983-bece-4705-a86d-9ef222b29bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb964512-d712-405d-9ec8-fea00a7d4a83","keywords":null,"link":"/elet/20180903_Visszatert_Orban_hurkas_nadragja_a_kirgizek","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:41","title":"Visszatért a hurkás nadrág: Orbán a kirgizeknél is bevetette kedvenc ruhadarabját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e2b187-8252-42ae-9e73-ed37b02ea459","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Illegális szemétlerakóra bukkant Gémesi György.","shortLead":"Illegális szemétlerakóra bukkant Gémesi György.","id":"20180904_Szemetelokkel_szolalkozott_ossze_Godollo_polgarmestere_kis_hijan_megvertek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78e2b187-8252-42ae-9e73-ed37b02ea459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae077bc-d841-4fb5-b3fa-d7acbf927440","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Szemetelokkel_szolalkozott_ossze_Godollo_polgarmestere_kis_hijan_megvertek","timestamp":"2018. szeptember. 04. 06:05","title":"Szemetelőkkel szólalkozott össze Gödöllő polgármestere, kis híján megverték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rokkantra dolgozta magát az asszony, negyvennyolc évvel ezelőtt állt munkába, közben három gyermeket is szült. Most kiderült, sem a Nők 40 programban nem tud nyugdíjba menni, de még a fokozatosan emelkedő öregségi nyugdíjhatárt sem érte el. Most munkanélküli segélyen van, hivatalosan álláskeresési ellátást kap, várja, hogy kiteljen az ideje.","shortLead":"Rokkantra dolgozta magát az asszony, negyvennyolc évvel ezelőtt állt munkába, közben három gyermeket is szült. Most...","id":"20180904_Nyugdij_helyett_munkanelkuli_segelyt_kap_a_falusi_postas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9387e8eb-3fbc-44c7-858e-688495ace9f7","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Nyugdij_helyett_munkanelkuli_segelyt_kap_a_falusi_postas","timestamp":"2018. szeptember. 04. 06:45","title":"Nyugdíj helyett munkanélküli segélyt kap a falusi postás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]