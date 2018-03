Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9c57907-b77b-4e9a-a955-e9a4eaa8c6bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor Orbán Viktor Miskolcon járt, úgy kampányolt, hogy egyszerre uszított a menekültek és a cigányok ellen. A miniszterelnök után a brit Guardian is a városban járt, nem talált olyan embert, aki biztosan állította, látott már menekülteket.","shortLead":"Amikor Orbán Viktor Miskolcon járt, úgy kampányolt, hogy egyszerre uszított a menekültek és a cigányok ellen...","id":"20180328_Menekultekkel_riogatnak_Miskolcon_pedig_senki_sem_latta_meg_oket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9c57907-b77b-4e9a-a955-e9a4eaa8c6bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24a52e5-b4db-401e-b813-5470ff8cda3a","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Menekultekkel_riogatnak_Miskolcon_pedig_senki_sem_latta_meg_oket","timestamp":"2018. március. 28. 10:22","title":"Menekültekkel riogatnak Miskolcon, pedig senki sem látta még őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6897eac-9f05-426c-a187-322487eccc1b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különleges múmiát rejthet az a 2500 éves egyiptomi fakoporsó, melyről 150 éve kijelentették, hogy üres – állapították meg ausztrál kutatók.","shortLead":"Különleges múmiát rejthet az a 2500 éves egyiptomi fakoporsó, melyről 150 éve kijelentették, hogy üres – állapították...","id":"20180328_egyiptomi_fakoporso_mumia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6897eac-9f05-426c-a187-322487eccc1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e068e5-1351-482c-8dc8-3ca7c9859c26","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_egyiptomi_fakoporso_mumia","timestamp":"2018. március. 28. 06:03","title":"Különleges múmiát rejthet az a 2500 éves egyiptomi koporsó, melyről 157 éve kijelentették, hogy üres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04fe87d5-6221-4c3b-9e79-32d13ea2e21a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Van, amelyik most lett nyereséges, van, amelyiknek megugrott a profitja.","shortLead":"Van, amelyik most lett nyereséges, van, amelyiknek megugrott a profitja.","id":"20180328_100_szazalekos_arbevetelt_josolnak_maguknak_a_Tolnamegyei_epitoipari_vallalkozasok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04fe87d5-6221-4c3b-9e79-32d13ea2e21a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474a429e-663f-441e-8147-7cf9e9dad661","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180328_100_szazalekos_arbevetelt_josolnak_maguknak_a_Tolnamegyei_epitoipari_vallalkozasok","timestamp":"2018. március. 28. 12:45","title":"Uniós pénzekból fut a Tolna megyei építőipari vállalkozások szekere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9e9224-a700-4d0c-ae2c-1b8be05f177b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"kkv","description":"Ha Magyarországon Mészáros Lőrincek lépnek a Demján Sándorok helyébe, akkor régen rossz. Mert Demján autonóm, Mészáros viszont balga szolga. Vagy hagyja, hogy annak látsszon. Farkas Zoltán tavaly augusztusban vetette össze a két üzletember pályafutását, egyiknek az eredményeit a másik hirtelen támadt \"sikereivel\".","shortLead":"Ha Magyarországon Mészáros Lőrincek lépnek a Demján Sándorok helyébe, akkor régen rossz. Mert Demján autonóm, Mészáros...","id":"20180327_Farkas_Zoltan_Ami_volt_Demjan_es_ami_nem_lesz_Meszaros","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d9e9224-a700-4d0c-ae2c-1b8be05f177b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ca02ea-c656-41bc-a9d2-93c5c0dad5f8","keywords":null,"link":"/kkv/20180327_Farkas_Zoltan_Ami_volt_Demjan_es_ami_nem_lesz_Meszaros","timestamp":"2018. március. 27. 17:50","title":"Farkas Zoltán: Ami volt Demján és ami nem lesz Mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"313ca69f-92a0-4917-b007-2ddfeb3723ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két fiatal nem azért bukott le, mert egyiküket lekapcsolták a török-szír határnál, hanem azért, mert itthon maradt társa a Jobbik elnökének közösségi oldalára írt terrorizmust támogató bejegyzéseket.","shortLead":"A két fiatal nem azért bukott le, mert egyiküket lekapcsolták a török-szír határnál, hanem azért, mert itthon maradt...","id":"20180328_evekre_lecsukhatjak_a_ket_magyar_fiatalt_akik_csatlakozni_akartak_az_iszlam_allamhoz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=313ca69f-92a0-4917-b007-2ddfeb3723ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8994b634-2be2-4dfc-a18c-e1dedcc7b8a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_evekre_lecsukhatjak_a_ket_magyar_fiatalt_akik_csatlakozni_akartak_az_iszlam_allamhoz","timestamp":"2018. március. 28. 07:12","title":"Évekre lecsukhatják a két magyar fiatalt, akik csatlakozni akartak az Iszlám Államhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ceed93-9ab6-4ff7-8b1d-dc2aafa74c65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy ilyen edzés alighanem a nem túl jó passzban focizó magyar válogatottat is felrázná.","shortLead":"Egy ilyen edzés alighanem a nem túl jó passzban focizó magyar válogatottat is felrázná.","id":"20180328_A_norveg_partioroknel_nincsenek_kemenyebb_labdarugok_a_vilagon__foto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6ceed93-9ab6-4ff7-8b1d-dc2aafa74c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3b5ec9-8956-4ffa-83d2-15df9a767982","keywords":null,"link":"/sport/20180328_A_norveg_partioroknel_nincsenek_kemenyebb_labdarugok_a_vilagon__foto","timestamp":"2018. március. 28. 17:02","title":"A norvég parti őröknél nincsenek keményebb labdarúgók a világon - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca5d6a0-f941-435f-b314-0d4dc895089e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A milliárdos Jean Paul Getty hatalmas vagyonának nem a családja, hanem a műkincsgyűjteménye lett a legnagyobb haszonélvezője. Hogy lett egy olajbizniszből meggazdagodó üzletember a művészet megszállottja?","shortLead":"A milliárdos Jean Paul Getty hatalmas vagyonának nem a családja, hanem a műkincsgyűjteménye lett a legnagyobb...","id":"20180328_mit_adott_John_Paul_Getty_a_vilagnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fca5d6a0-f941-435f-b314-0d4dc895089e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22079e0c-9cc9-42bb-a976-60e5c8ea76f2","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_mit_adott_John_Paul_Getty_a_vilagnak","timestamp":"2018. március. 28. 20:00","title":"Ennyi pénzzel könnyű beleszeretni a műkincsekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8fa73a-e76c-45b1-96ee-4ea2569db783","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW a jelek szerint jóárasítani kívánja a BMW X6-féle sportos SUV-dizájnt. ","shortLead":"A VW a jelek szerint jóárasítani kívánja a BMW X6-féle sportos SUV-dizájnt. ","id":"20180328_nepauto_lesz_a_bmw_x6bol_a_volkswagen_segit_ebben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c8fa73a-e76c-45b1-96ee-4ea2569db783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21cd582-efeb-408a-8265-bf2795593133","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_nepauto_lesz_a_bmw_x6bol_a_volkswagen_segit_ebben","timestamp":"2018. március. 28. 11:24","title":"Népautó lesz a BMW X6-ból? A Volkswagen segít ebben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]