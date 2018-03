Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A miniszterelnök óvodai látogatását a helyi választási bizottság rendben lévőnek találta, a Nemzeti Választási Bizottság többsége viszont elmarasztalta érte.

345 ezerre büntette az NVB az ovisokkal fotózkodó Orbánt Assange-tól

Azt nem tudni, hogy végleges-e, vagy ha nem, akkor meddig tart az internet megvonása.

Elvették a netet a WikiLeakset alapító gyorsan...

A véredényeken keresztül jutnak a rákos sejtek a nyirokcsomókból a vérrendszerbe, ezáltal terjednek el gyorsan a testben - állapították meg osztrák kutatók a Science című szaklapban megjelent tanulmányukban.

Rájöttek a tudósok, hogy mi nyitja meg a kaput a rákos sejtek előtt, és "merre mennek" ezután a testünkben kezdőcsapatának összeállításán Georges Leekens szövetségi kapitány a 20 órakor kezdődő, skótok elleni barátságos mérkőzésre.

A kazahok elleni mérkőzéshez képest öt helyen változtatott a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatának összeállításán Georges Leekens szövetségi kapitány a 20 órakor kezdődő, skótok elleni barátságos mérkőzésre.

Nikolicsot kihagyta Leekens – ez a magyar kezdő a skótok ellen Lidlben

A Lidl a németországi üzleteiben hamarosan autót is fog árulni, méghozzá nem is akármilyen feltételekkel.

Igen, jól olvassa: BMW-t is lehet majd venni a stop

A kormány döntött arról, hogy törvénnyel korlátozza a magasházak építését.

Nyártól jöhet a magasház megy

Szél, Vona, Karácsony viszont ott lesz.

Miniszterelnök-jelölti vita lesz az RTL-en a választások előtt, Orbán nem A miniszterelnök után a brit Guardian is a városban járt, nem talált olyan embert, aki biztosan állította, látott már menekülteket.

Amikor Orbán Viktor Miskolcon járt, úgy kampányolt, hogy egyszerre uszított a menekültek és a cigányok ellen. A miniszterelnök után a brit Guardian is a városban járt, nem talált olyan embert, aki biztosan állította, látott már menekülteket.

Menekültekkel riogatnak Miskolcon, pedig senki sem látta még őket