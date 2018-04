Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06ef13bc-2552-4b88-bc22-5c7acf2e7987","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Makónak régiós vezető szerepet ígért és azt, hogy a város a következő négy év nagy nyertese lesz.","shortLead":"Makónak régiós vezető szerepet ígért és azt, hogy a város a következő négy év nagy nyertese lesz.","id":"20180411_igy_unnepelte_meg_lazar_janos_a_valasztasi_gyozelmet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06ef13bc-2552-4b88-bc22-5c7acf2e7987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ca2d2c-3ac9-4979-8748-d3aefeb74b73","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_igy_unnepelte_meg_lazar_janos_a_valasztasi_gyozelmet","timestamp":"2018. április. 11. 20:01","title":"Így ünnepelte meg Lázár János a választási győzelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140b90f4-5a69-4afe-ab04-9c29c0f897b2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gustav Klimt osztrák festőművész, a szecessziós stílus egyik legismertebb képviselője tiszteletére 120 óriási, vetített képből nyílt kiállítás a francia főváros első digitális képzőművészeti központjában, a L'Atelier des Lumieres-ben.","shortLead":"Gustav Klimt osztrák festőművész, a szecessziós stílus egyik legismertebb képviselője tiszteletére 120 óriási, vetített...","id":"20180411_Vetitett_Klimtkepekbol_keszult_kiallitas_Parizsban__fotok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=140b90f4-5a69-4afe-ab04-9c29c0f897b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c67cc1-f515-484f-9bbc-180a27dcee70","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Vetitett_Klimtkepekbol_keszult_kiallitas_Parizsban__fotok","timestamp":"2018. április. 11. 16:46","title":"Vetített Klimt-képekből készült kiállítás Párizsban – fotók!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Autóalkatrészekből még mindig sok készül Magyarországon, és a húsiparnak is jó hónapjai voltak, így szépen nőhetett az ipari termelés.","shortLead":"Autóalkatrészekből még mindig sok készül Magyarországon, és a húsiparnak is jó hónapjai voltak, így szépen nőhetett...","id":"20180412_Porog_a_magyar_ipar_hiaba_esett_vissza_az_autogyartas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7e7030-6acb-4797-a0ad-3d94454d6e4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Porog_a_magyar_ipar_hiaba_esett_vissza_az_autogyartas","timestamp":"2018. április. 12. 09:14","title":"Pörög a magyar ipar, hiába esett vissza az autógyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc17818a-f9ae-4c50-a901-6496991e7c80","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Ma általában két véglet között élnek az emberek: vagy mindenen stresszelnek, vagy semmi sem tudja megrendíteni lelki békéjüket. 