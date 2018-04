Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van két olyan ország, ahol a magyarországinál jelentősen olcsóbb az üzemanyag. És persze olyan országok is akadnak, ahol sokkal drágább.","shortLead":"Van két olyan ország, ahol a magyarországinál jelentősen olcsóbb az üzemanyag. És persze olyan országok is akadnak...","id":"20180422_europa_legolcsobb_benzin_liter_uzemanyag_tankolas_gazolaj","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382e8bf4-5ed5-41db-abe2-e4cf0c51e50d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180422_europa_legolcsobb_benzin_liter_uzemanyag_tankolas_gazolaj","timestamp":"2018. április. 22. 08:41","title":"160 forint Európa legolcsóbb benzinének literje, mutatjuk hol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester United nyert az Angol Kupa első elődöntőjében.","shortLead":"A Manchester United nyert az Angol Kupa első elődöntőjében.","id":"20180421_meg_nyerhet_trofeat_iden_mourinho","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541e9bf8-d2f4-4ca2-85b3-bab3d135509d","keywords":null,"link":"/sport/20180421_meg_nyerhet_trofeat_iden_mourinho","timestamp":"2018. április. 21. 21:46","title":"Még nyerhet trófeát idén Mourinho","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323d8bda-8f48-46bf-8bb3-eed2de95fd88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel hárommilliót ér egy ilyen zárjegy nélküli szállítmány, ami most lebukott.","shortLead":"Közel hárommilliót ér egy ilyen zárjegy nélküli szállítmány, ami most lebukott.","id":"20180422_cigarettacsempesz_atalakitott_auto_nav_vam","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=323d8bda-8f48-46bf-8bb3-eed2de95fd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd28e1c2-c6e3-46be-8f77-e2672b1201c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180422_cigarettacsempesz_atalakitott_auto_nav_vam","timestamp":"2018. április. 22. 09:47","title":"NAV-os videó: 2500 darab cigarettás doboz volt beépítve ebbe az autóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2756c0a-5ef0-4a16-9794-75aff2c52946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A levegőben fellépő turbulenciáról a repülésügyi szakemberek azt mondják, hogy szinte teljesen veszélytelen. Időnként azért bebizonyosodik, hogy szó szerint igazuk van: szinte.","shortLead":"A levegőben fellépő turbulenciáról a repülésügyi szakemberek azt mondják, hogy szinte teljesen veszélytelen. Időnként...","id":"20180422_air_india_boeing_787_dreamliner_turbulencia_ablak_panel_kiszakadt_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2756c0a-5ef0-4a16-9794-75aff2c52946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef7170a-8c1c-47b9-95af-2f3b76997787","keywords":null,"link":"/tudomany/20180422_air_india_boeing_787_dreamliner_turbulencia_ablak_panel_kiszakadt_video","timestamp":"2018. április. 22. 20:03","title":"Akkora turbulencia volt a levegőben, hogy kiszakadt a repülőgépen az egyik ablakpanel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most nem volt öttalálatos szelvény, halmozódás következik. ","shortLead":"Most nem volt öttalálatos szelvény, halmozódás következik. ","id":"20180421_jon_az_egymilliardos_lottonyeremeny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b10adaa-829b-4789-9c9e-4d8aead4b6d2","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_jon_az_egymilliardos_lottonyeremeny","timestamp":"2018. április. 21. 20:04","title":"Jön az egymilliárdos lottónyeremény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e701d03-b6aa-4251-bfaf-840a9e111208","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megbízás értéke 645 millió forint. ","shortLead":"A megbízás értéke 645 millió forint. ","id":"20180421_Offshore_cegtol_vett_Fideszvillat_ujit_fel_Garancsi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e701d03-b6aa-4251-bfaf-840a9e111208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70afcd28-dfaa-441b-8b95-112d4b228602","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Offshore_cegtol_vett_Fideszvillat_ujit_fel_Garancsi","timestamp":"2018. április. 21. 13:25","title":"Offshore cégtől vett Fidesz-villát újít fel Garancsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szegeden már pénteken megvolt.","shortLead":"Szegeden már pénteken megvolt.","id":"20180422_Tuntet_ma_Debrecen_Kecskemet_Nyiregyhaza_es_Fehervar_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bb9bfa-8e2c-4d70-ab85-5cd90df3f354","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Tuntet_ma_Debrecen_Kecskemet_Nyiregyhaza_es_Fehervar_is","timestamp":"2018. április. 22. 17:02","title":"Tüntet ma Debrecen, Kecskemét, Nyíregyháza és Fehérvár is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c3ad4b-c104-40e0-a152-cde56c9dfe8f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi hétfőn lövöldözött légpuskával járókelőkre Székesfehérváron. ","shortLead":"A férfi hétfőn lövöldözött légpuskával járókelőkre Székesfehérváron. ","id":"20180421_Elozetesbe_kerult_a_lakasa_ablakabol_lovoldozo_ferfi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35c3ad4b-c104-40e0-a152-cde56c9dfe8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46429e9b-3478-457a-a205-06d1e18c65e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Elozetesbe_kerult_a_lakasa_ablakabol_lovoldozo_ferfi","timestamp":"2018. április. 21. 13:09","title":"Előzetesbe került a lakása ablakából lövöldöző férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]