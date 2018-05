Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aa9a928-3a84-471a-bed1-26df27dba535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlamentbe jutott ellenzéki pártok közül egyedül a Jobbik döntött.","shortLead":"A parlamentbe jutott ellenzéki pártok közül egyedül a Jobbik döntött.","id":"20180504_kordonbontas_ugyben_sincs_ellenzeki_osszefogas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aa9a928-3a84-471a-bed1-26df27dba535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119c8734-264d-4be1-bf88-9c4c1158a549","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_kordonbontas_ugyben_sincs_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2018. május. 04. 09:52","title":"Kordonbontás-ügyben sincs ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751d2c0f-c432-4f32-b939-9c03df3f0d2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ egyik leghíresebb orvosi lapja kritizálta a magyar egészségügyet, az államtitkár most megvédte a kormányt.","shortLead":"A világ egyik leghíresebb orvosi lapja kritizálta a magyar egészségügyet, az államtitkár most megvédte a kormányt.","id":"20180503_Az_allamtitkar_elmagyarazta_az_MSZPs_kormanyok_miatt_halnak_koran_a_magyarok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=751d2c0f-c432-4f32-b939-9c03df3f0d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49a1ccb-04ae-4d72-bcb9-8f7e9fcfb7af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Az_allamtitkar_elmagyarazta_az_MSZPs_kormanyok_miatt_halnak_koran_a_magyarok","timestamp":"2018. május. 03. 15:35","title":"Az államtitkár elmagyarázta: az MSZP-s kormányok miatt halnak korán a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89df72e6-7fb6-44c9-9fc8-d6a47f9caea8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán korrumpálja Jézus keresztjét ,és bohócsipkát húz rá: Lukácsi Katalin nem fukarkodott a jelzőkkel, miután megtudta, miről beszélt Orbán a Kossuth rádióban. A volt KDNP-tag szerint Orbán teljesen félremagyarázza a kereszténydemokrácia fogalmát: az sokszínű, szolidáris és radikálisan tiszteli a személyt.\r

\r

","shortLead":"Orbán korrumpálja Jézus keresztjét ,és bohócsipkát húz rá: Lukácsi Katalin nem fukarkodott a jelzőkkel, miután...","id":"20180504_Volt_KDNPs_Orban_bohocsipkat_tesz_Jezus_keresztjere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89df72e6-7fb6-44c9-9fc8-d6a47f9caea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a608ff68-0683-4b8d-aac3-876516929bef","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Volt_KDNPs_Orban_bohocsipkat_tesz_Jezus_keresztjere","timestamp":"2018. május. 04. 10:04","title":"Volt KDNP-s: Orbán bohócsipkát tesz Jézus keresztjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bb6d47-fafa-48ce-b46e-ef23e95ab5b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csak nappali fénynél látszott igazán, milyen óriási a hasadék, ami valószínűleg évtizedek alatt keletkezett a felszín alatti mészkő mállása miatt.","shortLead":"Csak nappali fénynél látszott igazán, milyen óriási a hasadék, ami valószínűleg évtizedek alatt keletkezett a felszín...","id":"20180504_hat_emelet_mely_viznyelovel_gazdagodott_egy_ujzelandi_farm","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85bb6d47-fafa-48ce-b46e-ef23e95ab5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd7bf0b-c719-482e-be73-2405dd60a143","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180504_hat_emelet_mely_viznyelovel_gazdagodott_egy_ujzelandi_farm","timestamp":"2018. május. 04. 19:02","title":"Kis extra: Hat emelet mély víznyelővel \"gazdagodott\" egy új-zélandi farm – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10724b32-2c6c-4841-8222-24b0094c122f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gázoló autó a villamossíneken állt meg összeroncsolódva.","shortLead":"A gázoló autó a villamossíneken állt meg összeroncsolódva.","id":"20180505_halaos_baleset_jaszai_mari_ter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10724b32-2c6c-4841-8222-24b0094c122f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8293b189-9a65-4f76-85cc-5798615db552","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_halaos_baleset_jaszai_mari_ter","timestamp":"2018. május. 05. 07:18","title":"Halálra gázoltak egy embert a Jászai Mari téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a721146-21d2-4a60-99ed-bdabb01e4dc7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szörnyű állapotban próbáltak krokodilokat szállítani.","shortLead":"Szörnyű állapotban próbáltak krokodilokat szállítani.","id":"20180505_Otven_krokodilt_kapcsoltak_le_a_londoni_repuloteren","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a721146-21d2-4a60-99ed-bdabb01e4dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edaa862-600f-4981-be25-824bebabb803","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Otven_krokodilt_kapcsoltak_le_a_londoni_repuloteren","timestamp":"2018. május. 05. 10:03","title":"Ötven krokodilt kapcsoltak le a londoni repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd00dab-fc2d-4734-9270-71b3cc13ec70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Igazi nyári idő lesz, 32 fokot is mérhetnek.","shortLead":"Igazi nyári idő lesz, 32 fokot is mérhetnek.","id":"20180504_idojaras_majus_4","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edd00dab-fc2d-4734-9270-71b3cc13ec70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b33942-821a-47a5-9e2f-74bd1ad7b81c","keywords":null,"link":"/idojaras/20180504_idojaras_majus_4","timestamp":"2018. május. 04. 07:17","title":"Ma sem ússzuk meg zivatarok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f7c83b-5754-4a74-b65f-030cb8e4755a","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A pécsi Focus csoport első kiállításainak idején, 1978-ban született Hajas Tibor feljegyzése: „A kép kedvéért bele kell nyúlnom a valóságba. Utálom az »ellesett pillanatokat«. A kamera nem leskelődik. A kamerának foglalkoztatnia kell a tárgyát. A fotózás: akció.”","shortLead":"A pécsi Focus csoport első kiállításainak idején, 1978-ban született Hajas Tibor feljegyzése: „A kép kedvéért bele kell...","id":"20180505_Veltozo_konstellaciok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34f7c83b-5754-4a74-b65f-030cb8e4755a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096f6383-1afc-41d0-95c7-9bdcf8a2d335","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180505_Veltozo_konstellaciok","timestamp":"2018. május. 05. 12:21","title":"Változó konstellációk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]