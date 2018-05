Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EP emlékeztetett, Magyarországon is sok gyermeket helyeztek el zárva tartott szállásokon. ","shortLead":"Az EP emlékeztetett, Magyarországon is sok gyermeket helyeztek el zárva tartott szállásokon. ","id":"20180503_Az_EP_kimondta_a_menekult_gyerekeket_nem_lehet_fogva_tartani","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11dd228-b833-4d21-9b6d-edadf38f1cf3","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_Az_EP_kimondta_a_menekult_gyerekeket_nem_lehet_fogva_tartani","timestamp":"2018. május. 03. 16:00","title":"Az EP kimondta: a menekült gyerekeket nem lehet fogva tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9282a00c-d444-44b7-ba91-de088dfdba07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a gazdaságfejlesztés- és irányítás, hanem az uniós fejlesztések koordinációja is a Palkovics László vezette innovációs és technológiai minisztériumhoz tartozik majd a jövőben – értesült a hvg.hu. A volt oktatási államtitkár felel mindezeken túl az infrastruktúráért: energetikáért, útépítésekért is, a korábbi fejlesztési tárcától pedig csak a feladatok egy részét örökli, az államtitkárait és helyettes államtitkárait nem. ","shortLead":"Nemcsak a gazdaságfejlesztés- és irányítás, hanem az uniós fejlesztések koordinációja is a Palkovics László vezette...","id":"20180504_Palkovics_Laszlo_innovacios_miniszterium_feladatai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9282a00c-d444-44b7-ba91-de088dfdba07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9805d8-0e6c-4237-9de1-4408be5bb6d2","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Palkovics_Laszlo_innovacios_miniszterium_feladatai","timestamp":"2018. május. 04. 06:15","title":"Brüsszellel is Orbán pitbullja küzd majd a jövőben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81b2746-f47b-4039-baab-71234dd50126","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ismét egy újabb adag képpel jövünk hazánk egyik legrangosabb oldtimer találkozójáról, amit most hétvégén mindenképpen érdemes felkeresni.","shortLead":"Ismét egy újabb adag képpel jövünk hazánk egyik legrangosabb oldtimer találkozójáról, amit most hétvégén mindenképpen...","id":"20180505_gyonyoru_autok_balaton_partjan_benzingoz_oldtimer_balatonfured_fotogaleria","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e81b2746-f47b-4039-baab-71234dd50126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be311c00-9e10-446f-bd3f-6bf2f15b0b22","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_gyonyoru_autok_balaton_partjan_benzingoz_oldtimer_balatonfured_fotogaleria","timestamp":"2018. május. 05. 09:21","title":"Gyönyörű autók a Balaton partján: benzingőz túladagolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c5a646-319f-429a-8628-451776355212","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Városszerte lehetett látni az Angyalföld és Zugló határáról felszálló fekete füstoszlopot. Összehordott szemét égett, a tüzet este hat órára megfékezték.","shortLead":"Városszerte lehetett látni az Angyalföld és Zugló határáról felszálló fekete füstoszlopot. Összehordott szemét égett...","id":"20180503_valami_nagyon_fustol_budapesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c5a646-319f-429a-8628-451776355212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2988530c-83aa-4b11-a1b0-d5b01fa4d4e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_valami_nagyon_fustol_budapesten","timestamp":"2018. május. 03. 17:11","title":"Szeméthalom füstölt nagyon Budapesten – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890cd190-ed35-402d-8240-034b41657c62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha fogytán a telepek töltöttsége, akkor gyorsan munkára fogható a nap energiája.","shortLead":"Ha fogytán a telepek töltöttsége, akkor gyorsan munkára fogható a nap energiája.","id":"20180503_a_nap_fotoja_tesla_utanfuto_napelem_napenergia_villanyauto_elektromos_auto_toltes_akkumulator","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=890cd190-ed35-402d-8240-034b41657c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8af885-da58-477c-adee-4a07019448cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_a_nap_fotoja_tesla_utanfuto_napelem_napenergia_villanyauto_elektromos_auto_toltes_akkumulator","timestamp":"2018. május. 03. 13:21","title":"A nap fotója: ennél jobb Tesla utánfutót ki sem lehetne találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rudy Giuliani egykori New York-i polgármester szerint az amerikai elnök megtérítette ügyvédjének a 130 ezer dollárt, amellyel az megvásárolta Stormy Daniels pornószínésznő hallgatását.","shortLead":"Rudy Giuliani egykori New York-i polgármester szerint az amerikai elnök megtérítette ügyvédjének a 130 ezer dollárt...","id":"20180503_megis_fizethetett_a_pornoszinesznonek_donald_trump","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe015b8-02a6-40dd-be0a-9977882f282b","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_megis_fizethetett_a_pornoszinesznonek_donald_trump","timestamp":"2018. május. 03. 12:34","title":"Mégis fizethetett a pornószínésznőnek Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebben a ciklusban is kijut egy hangzatos pozíció az egykori miniszternek.","shortLead":"Ebben a ciklusban is kijut egy hangzatos pozíció az egykori miniszternek.","id":"20180504_Kosa_nem_tunik_el_o_lesz_a_honvedelmi_es_rendeszeti_bizottsag_elnoke","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7613b14d-6628-4430-9169-6a8e01dafcf0","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Kosa_nem_tunik_el_o_lesz_a_honvedelmi_es_rendeszeti_bizottsag_elnoke","timestamp":"2018. május. 04. 08:59","title":"Kósa nem tűnik el, ő lesz a honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c486673-48bb-4a9b-b4a5-89158865d6d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy borzalmas videó futott körbe még csütörtökön este, ahol egy füzesgyarmati lovas teljesen kiborulva mutatja meg azt a dögtelepet, ahova elpusztult lovának tetemét elszállították, és embertelen módon megnyúzták, megcsonkították.","shortLead":"Egy borzalmas videó futott körbe még csütörtökön este, ahol egy füzesgyarmati lovas teljesen kiborulva mutatja meg azt...","id":"20180504_Mar_feljelentest_is_tettek_a_versenylo_tetemenek_megcsonkitasa_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c486673-48bb-4a9b-b4a5-89158865d6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94321d8f-bff4-45ff-9f6f-3a162b24601c","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Mar_feljelentest_is_tettek_a_versenylo_tetemenek_megcsonkitasa_miatt","timestamp":"2018. május. 04. 11:05","title":"Őrizetlen dögtelepre vittek bukása után egy versenylovat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]