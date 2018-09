Még mindig nem állt meg az ingatlanárak emelkedése a bel-budai ingatlanpiacon. Ennek ellenére a túlárazott lakások senkinek sem kellenek, csak akkor, ha kiválóak az adottságaik. Ilyenből azonban kevés van – gyűjtötte össze a Balla Ingatlaniroda az adatokat.

A kivételt azok az ingatlanok jelentik, amelyek zöldövezetben találhatók, csendesek, jó tájolásúak, lehetőleg első emeletiek, és kiváló a közlekedés is. Ha egy ilyen lakás egy kicsit túl van árazva, még akkor is vevőre talál. De ilyenek csak elenyésző számban vannak jelen a bel-budai lakáspiacon.

A vevőknek ráadásul fontos az is, hogy ne szoruljon komolyabb felújításra az ingatlan. A felújítandó lakásokra most mérsékeltebb a kereslet, elsősorban a jó állapotú ingatlanok iránt érdeklődnek a vevők. Ennek az az oka, hogy nehéz megfelelő építőipari szakembert találni a felújítási munkálatokra, ráadásul, ha akad is ilyen, az nagyon sokba kerül.

Továbbra is nagyon szeretik a vevők a Rózsadomb alját, a Naphegy csendes részeit, a Gellért-hegyet. De ugyanígy a XII. vagy II. kerületben is azok a legfelkapottabb utcák, melyek zöldek és csendesek, de azért nem esnek túl távol a tömegközlekedéstől. Egy kisebb lakás ára a bel-budai ingatlanpiacon most 25 millió forint környékén alakul, de ezért az árért általában van valamilyen hibája. Amelyik igazán jó adottságú, az már inkább 30 millió forintba kerül.