Hatott a megválasztott amerikai elnök fenyegetése, megemeljük a védelmi kiadásokat, de így is csak 9 év alatt leszünk képesek teljesíteni a NATO által elvárt két százalékot. A honvédelmi miniszter szerint ha tíz helikoptert vásárolnánk, akkor egyszerre többet vennénk, mint amennyink most összesen van.

"Vagyonokba kerül nekünk a NATO fenntartása és megvédjük Európát, de rengeteg pénzt költünk rájuk" – mondta Donald Trump még elnökjelölt korában tavaly máricusban. Júliusban már azt válaszolta újságírói kérdésre, hogy mielőtt az USA megvédené a balti államokat egy orosz támadástól, meg kell nézni, hogy ők is teljesítik-e a vállalásukat: honvédelemre költik-e a GDP 2 százalékát.

"Magyarország teljesíteni fogja a vállalást és a védelmi kiadások elérik a GDP 2 százalékát 2026-ra" – idézi Simicskó István honvédelmi miniszter Reutersnek csütörtökön adott interjúját a Voice of America nevű amerikai híroldal. A jelenleg 0,95 százalékos arányt fokozatosan emelik majd. Magyarország 1999-ben csatlakozott az észak-atlanti szövetséghez, most kevesebbet költ honvédelemre, mint a kelet-európai országok többsége. Többet fordít a célra Románia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Bulgária is. Jelenleg a szövetség 28 tagjából mindössze négyen teljesítik a 2 százalékos vállalást az Egyesült Államokon kívül: Észtország, Görögország, Lengyelország és az Egyesült Királyság, még úgy is, hogy a Krím annektálása után a legtöbb országban megnövelték a büdzsét az orosz fenyegetés miatt.

© Wikipedia Creative Commons / KGG1951

A magyar költségvetésből honvédelemre elkülönített összeg 0,1 százalékkal fog nőni minden évben a honvédelmi miniszter szerint, a végösszeg így idén 350 milliárd forint lesz. Simicskó szerint a védelmi képességek fejlesztése is meg fog valósulni egy program keretében, melynek része lesz katonai helikopterek beszerzése is. A honvédség kötelékéből négy Mi-17-es helikoptert Oroszországban fognak felújítani, arra azonban nem adott pontos választ, hány működőképes helikopterrel rendelkezik a hadsereg. Annyit elárult, hogy közülük több a déli határnál teljesít szolgálatot. "Nem zárnám ki a lehetőséget, hogy még a választások előtt kiírunk egy tendert helikopterek beszerzésére" – mondta a lapnak Simicskó. Arra sem válaszolt, hogy hány helikopterre lenne szüksége az országnak, de annyit elmondott, hogy 30-40 helikopter már jelentős erőt képviselne egy olyan méretű állam számára, mint Magyarország. "Ha tízet vásárolnánk, ez magasabb szám, mint amennyivel most rendelkezünk" – utalt egy viszonylag könnyen behatárolható számra a honvédelmi miniszter.