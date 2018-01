[{"available":true,"c_guid":"4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megélénkülő szél segít majd.","shortLead":"A megélénkülő szél segít majd.","id":"20180101_figyelmeztetes_tartos_kod","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3a3f1a-2590-4e94-8399-07af4469a7b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180101_figyelmeztetes_tartos_kod","timestamp":"2018. január. 01. 19:50","title":"Megint jön a köd, megint jön a figyelmeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d3116af-542b-462b-8af5-810e1065de50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a Ladával akár még egy mély folyón is át lehet kelni, és erre bizony még egy Niva is képtelen lenne.","shortLead":"Ezzel a Ladával akár még egy mély folyón is át lehet kelni, és erre bizony még egy Niva is képtelen lenne.","id":"20180101_uszni_is_tud_a_lada_niva_elfeledett_testvere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d3116af-542b-462b-8af5-810e1065de50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c812a4-b859-4e61-bbc4-e71a5ca71d05","keywords":null,"link":"/cegauto/20180101_uszni_is_tud_a_lada_niva_elfeledett_testvere","timestamp":"2018. január. 01. 06:41","title":"Úszni is tud a Lada Niva elfeledett testvére, kezdje vele az új évet, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747f1d42-fa57-4b9d-afb4-7971ff52f76e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez elmúlt hónapokban is sok érdekes mobil játékról olvashatott nálunk. Most összeszedtük a tavalyi év szerintünk legjobbjait.
2018. január. 01. 18:03 "Mindegyik ingyenes: 8 netes szolgáltatás 2017-ből, amelyet 2018-ban is érdemes kipróbálnia"
Appajánlóinkban idén is több érdekes és ingyenes netes szolgáltatásról írtunk. Összeszedtük a tavalyi év – szerintünk – legjobbjait.
2018. január. 01. 11:03 "Nem kell elvesznie a sok teendő között: itt tudja a legegyszerűbben kezelni a feladatait"
Mutatunk egy alkalmazást, amivel tényleg csak az aktuális feladatokat látja, és más teendőkkel nem kell törődnie, mert nincs is rá lehetőség.
2018. január. 02. 15:03

"Magyarország számára őrült, a NER-lovagoknak paradés lehet az új év"
Áfamentes meccsbelépő, Fidesz-közeli magánegészségügy, unióbarát Orbán Viktor egy Malév-gép fedélzetén: kíváncsiak voltunk, mit hozhat 2018 Magyarországnak, tehát belenéztünk egy jósgömbbe. Persze, mint minden jósgömb, ez is tévedhet, de talán nem túl nagyot.
2018. január. 01. 07:00

"Átlépte az egymilliárd dolláros jegybevételt a Star Wars - Az utolsó Jedik"
Ezzel az észak-amerikai piac legsikeresebb filmje lett 2017-ben.
2018. január. 01. 14:03

"Végzett barátnőjével egy férfi Szegeden"
Előzetes szóváltást követően ölte meg a nőt, majd megpróbált öngyilkos lenni egy 29 éves férfi. 2018. január. 01. 15:38