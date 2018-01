[{"available":true,"c_guid":"2d692c97-b33d-4037-acbd-2d1eae8c7d34","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"A külföldön dollármilliárdokat befektető, javarészt Londonban élő Mihail Fridmant választotta meg az év üzletemberének a Forbes magazin oroszországi kiadása. ","shortLead":"A külföldön dollármilliárdokat befektető, javarészt Londonban élő Mihail Fridmant választotta meg az év üzletemberének...","id":"20180105_Vorosokkel_soha_mit_tanult_a_babuskatol_az_ev_orosz_uzletembere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d692c97-b33d-4037-acbd-2d1eae8c7d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98152dc9-6faa-45d5-a7a2-a67625eb13b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180105_Vorosokkel_soha_mit_tanult_a_babuskatol_az_ev_orosz_uzletembere","timestamp":"2018. január. 05. 16:40","title":"„Vörösökkel soha!”: mit tanult a nagymamájától az év üzletembere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d1a3a3-0d54-414d-982a-6c3070dc630e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai Revere nevű város lakói igen meglepődhettek, amikor reggel elhúzták a függönyt az ablaknál.","shortLead":"Az amerikai Revere nevű város lakói igen meglepődhettek, amikor reggel elhúzták a függönyt az ablaknál.","id":"20180106_jegbe_fagyott_auto_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32d1a3a3-0d54-414d-982a-6c3070dc630e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430886e5-5bea-40b9-ae07-f204dfa24726","keywords":null,"link":"/cegauto/20180106_jegbe_fagyott_auto_video","timestamp":"2018. január. 06. 08:21","title":"Nem szeretnénk erre ébredni: jégbe fagytak az autók Amerikában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392db545-a481-4129-9454-cdc3c1c04f1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte pillanatok alatt elterjedt a neten (vírussá vált) egy animojis Twitter-üzenet, amelyet egy köhögős anyuka küldött.","shortLead":"Szinte pillanatok alatt elterjedt a neten (vírussá vált) egy animojis Twitter-üzenet, amelyet egy köhögős anyuka...","id":"20180106_virusos_twitter_video_kohogo_animoji","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=392db545-a481-4129-9454-cdc3c1c04f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6499b6b4-2520-4e62-9549-be752b1f986a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180106_virusos_twitter_video_kohogo_animoji","timestamp":"2018. január. 06. 13:00","title":"Ilyen az, ha köhögni kezdenek az animojik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e604074e-f4dc-48ed-82b1-010dca36689f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több településen is megsokszorozódott a fülesbaglyok száma, alighanem nagyon bő táplálékforrásra leltek.","shortLead":"Több településen is megsokszorozódott a fülesbaglyok száma, alighanem nagyon bő táplálékforrásra leltek.","id":"20180106_Meglepo_szokasuk_lett_a_baglyoknak_a_Nagykunsagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e604074e-f4dc-48ed-82b1-010dca36689f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45dc5c93-c2fd-419f-88b5-ff7a15820689","keywords":null,"link":"/elet/20180106_Meglepo_szokasuk_lett_a_baglyoknak_a_Nagykunsagban","timestamp":"2018. január. 06. 22:01","title":"Meglepő szokásuk lett a baglyoknak a Nagykunságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba55b802-57f0-43c1-ba5e-6b0a1277cf3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"2018-ban az egészségügyben még több forrásra, még több kórházfejlesztésre és újabb béremelésekre lehet számítani - mondta Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyi államtitkár az MTI-nek. ","shortLead":"2018-ban az egészségügyben még több forrásra, még több kórházfejlesztésre és újabb béremelésekre lehet számítani...","id":"20180106_Iden_is_penzt_iger_a_kormany_az_egeszsegugybe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba55b802-57f0-43c1-ba5e-6b0a1277cf3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173009c-9f60-49f6-860f-b318f382d20c","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Iden_is_penzt_iger_a_kormany_az_egeszsegugybe","timestamp":"2018. január. 06. 08:46","title":"Idén is pénzt ígér a kormány az egészségügybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt évben a showmantől és családjától készpénzt, arany ékszereket, valamint értékes bútorokat és berendezési tárgyakat foglaltak le a NAV.","shortLead":"Az elmúlt évben a showmantől és családjától készpénzt, arany ékszereket, valamint értékes bútorokat és berendezési...","id":"20180106_Visszakapja_lefoglalt_millioit_Gaspar_Gyozo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8da32aa-718d-4c65-9edc-bd2255020726","keywords":null,"link":"/elet/20180106_Visszakapja_lefoglalt_millioit_Gaspar_Gyozo","timestamp":"2018. január. 06. 08:31","title":"Visszakapja lefoglalt millióit Gáspár Győző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22d912d-21b7-40ea-94bb-6691cb822295","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Evakuálni kellett egy repülőgép utasait pénteken a torontói Pearson repülőtéren, miután egy kaputól kivontatott üres gép ütközött a leszállás után várakozó géppel, és tűz keletkezett - közölte a két érintett légitársaság.","shortLead":"Evakuálni kellett egy repülőgép utasait pénteken a torontói Pearson repülőtéren, miután egy kaputól kivontatott üres...","id":"20180106_Ket_repulogep_utkozott_a_torontoi_repteren_evakualtak_a_repteret","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f22d912d-21b7-40ea-94bb-6691cb822295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b4ddc6-de2f-4197-a248-1a6d85ab40bf","keywords":null,"link":"/vilag/20180106_Ket_repulogep_utkozott_a_torontoi_repteren_evakualtak_a_repteret","timestamp":"2018. január. 06. 08:07","title":"Két repülőgép ütközött a torontói reptéren, evakuálták a repteret - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f2a29f-5447-47eb-bb45-9d11efcc8659","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hanga Ádám látványos zsákolását választották a férfi kosárlabda Euroliga 16. fordulójának legszebb jelenetévé.","shortLead":"Hanga Ádám látványos zsákolását választották a férfi kosárlabda Euroliga 16. fordulójának legszebb jelenetévé.","id":"20180107_KosarlabdaEuroliga","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47f2a29f-5447-47eb-bb45-9d11efcc8659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce4e618-dcf7-41ec-a6eb-7ea22525e09e","keywords":null,"link":"/sport/20180107_KosarlabdaEuroliga","timestamp":"2018. január. 07. 13:14","title":"Hanga Ádámé az Euroliga-forduló legszebb megmozdulása - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]