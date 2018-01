Nosztalgiázós migránsozós rendezvényt szervezett Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. A Soros-ellenes kormányzati propagandát a kormányzati fórumok után a jelek szerint a polgármesterek viszik tovább.

Igaz, a Bálnába – ahová a rendezvényt szervezték – nem hozták be azt a prezentációt, mellyel prominens fideszesek hívták fel a figyelmet Soros György állítólagos tervére és annak veszélyeire, itt csak felszólalók voltak, abból sem a legmeredekebbek. Bár a polgármesterek azért mondtak pár erőset. Ahogy egyébként azt Szita Károly kérte, több település elhozta a zászlóját, ezeket ki is tették a színpadhoz.

Szita nyitott, arról beszélt, "2018 sorsdöntő év lesz", majd arról, hogy a konferencia végén el akar fogadtatni egy felhívást, amelyben felkérik a kormányt: ha kell, törvényekkel és jogszabályokkal "lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen", mert a migránsok betelepítése komoly fenyegetést jelent a magyar településekre. Az önkormányzatoktól azt kérik, hogy a helyi képviselő-testületek határozatban álljanak ki a "Soros-terv" és az illegális bevándorlók betelepítése ellen, valamint utasítsák el a migrációt szervező irodák nyitását. Ezt a végén kézfelemeléssel, egyhangúlag el is fogadták.

© Fazekas István

Szita Károly nyitott kapukat dönget: kiderült, a kormány már szerdán foglalkozik az üggyel. Az viszont kérdés, az önkormányzatok mire mennek majd: a pécsi közgyűlés is hiába fogadott el határozatot, kérve a helyieket, ne adjanak bérbe irodahelyiséget a Soros-hálózathoz sorolt, és betelepítéssel megvádolt Az emberség erejével Alapítványnak, ezzel a pécsiek egy része mit sem törődött.

A rendezvény előtt az Együtt és a Momentum tiltakozott, egy momentumos megpróbált bejutni a polgármesterek közé, őt a biztonságiak dobták ki. Pár napja Altusz Kristóf államtitkár egy külföldi lapnak elárulta, 1300 menekültet befogadott az ország tavaly, így a rendezvényről távozó polgármestereknél érdeklődtünk, ők mit tudnak erről.

Most nincs ugyan baj, de majd lesz!

Tulajdonképpen négy perc alatt lezavarhatták volna az egész rendezvényt, ehelyett a felhívás elfogadásának óhajtásától a felhívás elfogadásáig eltelt két órában nosztalgiáztak egyet a migránsválságon és a félelmetes jövőről beszéltek. Tarlós István főpolgármester nem ment el, egy támogató levelet küldött maga helyett. Távolmaradását a hvg.hu kérdésére egyrészt főpolgármesteri rangjával magyarázta , másrészt azzal, nem tagja a Fidesznek.

Gallai Sándor, a kormány által létrehozott Migrációkutató Intézet tudományos igazgatója arról beszélt, a bevándorlási helyzet konszolidálódni látszik, a menedékkérők száma jelentősen visszaesett, a nyugat-balkáni útvonal befagyott, de ez nem jelenti azt, hogy a migránsválság véget ért volna és nincs mivel foglalkozni. A helyzet ugyanis átmeneti.

Mostanra a szubszaharai térség vált az első számú kibocsátóvá, ők váltják fel majd a Közel-Keletről áramlókat.

"Az előrejelzés azt mutatja, a mostani adatok eltörpülnek ahhoz képest, amennyien várhatóan útra kelnek. A megnőtt migrációs szándék mögött a várható, nagy népességrobbanás áll."

Bár vártuk, nem hozakodott elő a 60 millió migráns veszélyével, amit Orbán Viktor többször is megtett. Arról beszélt viszont, hogy a mostani migránsok mások, mint a korábbiak, nem akarnak asszimilálódni és alacsonyabb iskolázottságú emberekről van szó. Európa pedig – földrajzi adottságai miatt – az egyik legkevésbé védett kontinens.

Beszélt arról is, az EU-n belül minden második menedékkérelmet elutasítanak – itthon rosszabb az arány, de sokat javult az elmúlt egy évben. Gallai szerint azért, mert a határkerítéshez, illetve a tranzitzónához többen jönnek olyanok, akiknek megalapozott a kérelme.

Szita a beszéd végén összefoglalta a gondolatsort, kiemelve, hogy az első migrációs hullám sem volt felemelő, de ez még rosszabb lehet. Utána némi ellentmondásba keveredett a korábbi önmagával, mikor arról beszélt, hogy az EU-s országokban vannak bevándorlást szervező irodák, amelyeket azért hoztak létre, hogy a kevert társadalmak létrejöttét elősegítsék, majd azzal folytatta:

"Nálunk még ilyen nincs, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne is legyen."

Ezek alapján tehát azt gondolhatjuk, még mindig nem döntötték, el hogy a Soros-féle OSF-től támogatást kapó, bevándorlásszervezéssel megvádolt pécsi Az emberség erejével Alapítványt, illetve a debreceni Alternatív Közösségek Egyesületét végül is minek tartják, illetve ha nem szervezik a bevándorlást, miért is támadják ezeket.

Itt még lehet miniszoknyában flangálni

Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere családi példával nyitott, a Franciaországban tanuló lánya Párizsban félt, ezért Lyonba ment, amit nyugodtabbnak érzékelt, ám abba a templomba járt, ahol a papnak elvágták a torkát mise közben. "Nincsenek biztonságos helyek az EU-ban" – mondta Koncz, aki szerint "a lányom nem lehet másodrendű állampolgár, mert lánynak született, és a fiam sem lehet másodrendű, mert nem muzulmán". Annak örült, hogy Szerencsen ki lehet menni az utcára miniszoknyában is, nem éri baj az embert. Magyarország biztonságos, és ebben a polgármestereknek is felelősséget kell vállalniuk – mondta.

Egy már nem érvényes "Soros-tervet" találtak

A következőként felszólaló Kocsis Máté józsefvárosi polgármester egy paksamétával érkezett, de megnyugtatott mindenkit, ez nem a beszéde. Hanem a Soros-terv! Sokszor kinyomtatta az amúgy kétoldalas, angol nyelvű cikket, amelyet Soros György honlapján talált. A címét a rendezvényen nem mondta, nagyon nem is idézett belőle, csak mutogatta, hogy oda van leírva, de felmutatta a papírt, mi lefényképeztük, így jól látszott a cikk címe. Kiderült, Soros György 2015-ös cikkére hivatkozott, amely álláspontból Soros már visszakozott. Ez azonban néhány kivétellel nem annyira izgatja a fideszeseket.

© Fazekas István

Kocsis arról beszélt, hogy a menekültek a válság idején tönkretették a kerületében található II. János Pál pápa teret – "ahová annak idején a haladó komcsiknak naponta kellett menni jelentést tenni" –, a fővárosiak nem akarnak terrorfenyegetettségben élni, nem akarják, hogy a menekültek politikai befolyáshoz jussanak, a polgármesterek pedig joggal tarthatnak attól, hogy a Soros által pénzelt álcivil, a társadalomra veszélyes szervezetek megjelennek a településükön. "Sikert nem tudnak elérni, de folyamatos provokációnak teszik ki a településeket, ami akadályozni fogja a település további sikerét."

"A veszély valós" – erősít rá a beszéd végén Szita, majd jön a társelnök, Cser-Palkovics András, aki a korábbi beszédeket színesítve az európai döntéshozatalról, illetve a parlament által elfogadott, Soros-terv elleni határozatról beszélt.

Vészharangkongatók

Mórahalom polgármestere, Nógrádi Zoltán arról beszélt, milyen nehézségeket okozott a magyar-szerb határon fekvő településen a migráció, volt, hogy napi 4-5 ezer ember vonult át. Elmondása szerint ők kongatták meg először a vészharangot. "A kerítés úgy jött, mint egy falat kenyér az éhezőnek", ahogy épült, úgy csökkent a rájuk nehezedő nyomás.

© Fazekas István

A Makót vezető Farkas Évát úgy konferálták fel, beszéljen arról, hogy érezte magát, mikor a szexuális zaklatásról szóló híreket hallotta. Beszélt is. Szerinte a bevándorlást szervező irodák (amelyekről Szita ugye azt mondta, hogy nálunk nincsenek) a nők biztonságát is különösen fenyegetik, mióta a bevándorlás megkezdődött, ugrásszerűen emelkedik a nők elleni zaklatások száma, a déli határvidéken is. "Az EU-ban uralkodó káosz a déli határvidéken is mindennaposan tapasztalható" – mondta a makói polgármester. Megszólította Brüsszelt és a "Soros-birodalmat" azzal, hogy "el tudnak-e számolni a lelkiismeretükkel azért az erőszakért, amit az európai nők szenvedtek el", illetve hogy "a jövőbeli veszélyeket felvállalják-e tiszta lelkiismerettel?". Ennél volt erősebb gondolata is: a migránspártiak egyik érve, hogy nem születik elég gyerek.

"Kedves Brüsszel, valaki megkérdezte az európai nőket arról, hogy szeretnék-e, hogy migránsok zaklatásainak célpontjává váljanak, szeretnének migránsoknak gyereket szülni?"

Papp László, Debrecen polgármestere felidézte, hogy náluk működött menekülttábor, a helyzet azután vált tarthatatlanná, hogy 2012 után nem lehetett zártként fenntartani a tábort. Szerinte ez a 2012-es brüsszeli döntés "szándékolt előkészítése volt a későbbi migrációs áradatnak, ami a településeknek kockázatot, kezelhetetlen problémát jelentett." A tábort 2015 decemberében zárta be a kormány. Szerinte "Soros zsoldosai" gyengítik az országot, az általa támogatott civilek politikai szervezetek, amelyek hazudnak arról, hogy karitatív tevékenységet végeznek. "Hajrá, Magyarország, hajrá, Orbán Viktor!" – felkiáltással zárta beszédét.