[{"available":true,"c_guid":"5f87b429-8735-4bd7-9489-6e5d8cb84727","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr valósággal szlalomozott az autópályán, amíg utol nem érte a végzete.","shortLead":"A sofőr valósággal szlalomozott az autópályán, amíg utol nem érte a végzete.","id":"20180122_suzuki_baleset_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f87b429-8735-4bd7-9489-6e5d8cb84727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d23b64a-b0ea-45ec-9246-5a6eda29a3d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180122_suzuki_baleset_video","timestamp":"2018. január. 22. 04:01","title":"Mentő elé akart bevágni a vadul előző suzukis, de elszámította magát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dollárban számolva továbbra is az aránylag olcsó országok közé tartozunk – derül ki az The Economist legújabb Big Mac-indexéből.","shortLead":"Dollárban számolva továbbra is az aránylag olcsó országok közé tartozunk – derül ki az The Economist legújabb Big...","id":"20180122_Big_Macindex_Magyarorszag_meg_mindig_az_olcsobbak_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5af6dc-d9f1-4bf0-a4e4-710e9cf2489a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180122_Big_Macindex_Magyarorszag_meg_mindig_az_olcsobbak_kozott","timestamp":"2018. január. 22. 17:18","title":"Big Mac-index: Magyarország még mindig az olcsóbbak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A thaiföldi rendőrség lecsapott egy okmányhamisító bandára, amelyre már régóta vadászott. Az útlevélgyárat egy ötvenkét éves pakisztáni férfi üzemeltette.","shortLead":"A thaiföldi rendőrség lecsapott egy okmányhamisító bandára, amelyre már régóta vadászott. Az útlevélgyárat egy ötvenkét...","id":"20180122_Egy_hamis_szir_utlevel_joval_dragabb_a_feketepiacon_mint_a_francia_de_miert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da304737-5fa4-45bc-9e69-991d19e10fed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180122_Egy_hamis_szir_utlevel_joval_dragabb_a_feketepiacon_mint_a_francia_de_miert","timestamp":"2018. január. 22. 13:02","title":"Egy hamis szír útlevél jóval drágább a feketepiacon, mint a francia, de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7803cb7-b851-4cf8-b7aa-16b6236b2f90","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fővárosban hetven munkagéppel dolgoznak a közterület-fenntartók.","shortLead":"A fővárosban hetven munkagéppel dolgoznak a közterület-fenntartók.","id":"20180121_Hetven_munkageppel_takaritjak_a_havat_Budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7803cb7-b851-4cf8-b7aa-16b6236b2f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926210a4-152f-4d2f-b8e0-ff0cc6db3616","keywords":null,"link":"/itthon/20180121_Hetven_munkageppel_takaritjak_a_havat_Budapesten","timestamp":"2018. január. 21. 14:17","title":"Hetven munkagéppel takarítják a havat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575966f9-f165-4f05-899f-e820b2c5b9a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Véget ért az első magyar érdekeltségű meccs a melbourne-i tornán.","shortLead":"Véget ért az első magyar érdekeltségű meccs a melbourne-i tornán.","id":"20180122_A_legjobb_nyolc_kozott_Babos_Timea","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=575966f9-f165-4f05-899f-e820b2c5b9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2195e6b-aa86-4b15-85d4-ee1686893fbf","keywords":null,"link":"/sport/20180122_A_legjobb_nyolc_kozott_Babos_Timea","timestamp":"2018. január. 22. 07:03","title":"A legjobb nyolc között Babos Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d29e46a-2751-4c90-862d-23b454b7cfe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb tárgyalások zajlottak nemrég a Bora Bora-i esetként ismertté vált házaspár ügyében. ","shortLead":"Újabb tárgyalások zajlottak nemrég a Bora Bora-i esetként ismertté vált házaspár ügyében. ","id":"20180121_Fordulat_Bora_Boran_Nyolc_ev_utan_hazajohet_a_kisfiu_de_megsincs_happy_end","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d29e46a-2751-4c90-862d-23b454b7cfe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cca9d9e-727c-4097-8c3d-b2bed6316af2","keywords":null,"link":"/itthon/20180121_Fordulat_Bora_Boran_Nyolc_ev_utan_hazajohet_a_kisfiu_de_megsincs_happy_end","timestamp":"2018. január. 21. 21:33","title":"Fordulat Bora Borán: Nyolc év után hazajöhet a kisfiú, de mégsincs happy end","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d99497b-3fb8-4fea-befa-a0bb8aff66d2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Letette az esküt pjongcsangi téli olimpiára és paralimpiára utazó magyar csapat.","shortLead":"Letette az esküt pjongcsangi téli olimpiára és paralimpiára utazó magyar csapat.","id":"20180122_eskut_tettek_a_teli_olimpiara_keszulo_sportolok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d99497b-3fb8-4fea-befa-a0bb8aff66d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef02e5e-f169-4eaa-a18f-aad446cbd837","keywords":null,"link":"/sport/20180122_eskut_tettek_a_teli_olimpiara_keszulo_sportolok","timestamp":"2018. január. 22. 13:31","title":"Esküt tettek a téli olimpiára készülő sportolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e3ebd0-2470-4256-ab2f-4d6cea0b9246","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs mese, a kőkemény sportkocsikat gyártó olaszok is egyre inkább az elektronokra fókuszálnak.","shortLead":"Nincs mese, a kőkemény sportkocsikat gyártó olaszok is egyre inkább az elektronokra fókuszálnak.","id":"20180122_egy_uj_korszak_kezdete_a_ferrari_utan_a_lamborghini_is_a_villanymotorra_voksol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46e3ebd0-2470-4256-ab2f-4d6cea0b9246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f6c100-b013-48ce-a9ed-5997cf2b3685","keywords":null,"link":"/cegauto/20180122_egy_uj_korszak_kezdete_a_ferrari_utan_a_lamborghini_is_a_villanymotorra_voksol","timestamp":"2018. január. 22. 15:33","title":"Egy új korszak kezdete: a Ferrari után a Lamborghini is a villanymotorra voksol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]