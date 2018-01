[{"available":true,"c_guid":"ec7597d1-b387-4204-ab8d-14fd661aaa3e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ma délután Oscar-díjra jelölték Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjét. A film Facebook-oldalán egy rövid videó mutatja, hogyan várta és nézte a stáb, többek közt Enyedi Ildikó rendező és Mécs Mónika producer a bejelentést.","shortLead":"Ma délután Oscar-díjra jelölték Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjét. A film Facebook-oldalán egy rövid videó...","id":"20180123_Uristen_Ildi__igy_nezte_a_testrol_es_lelekrol_stabja_a_bejelentest__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec7597d1-b387-4204-ab8d-14fd661aaa3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0335b7-ca9c-4ccb-8167-0e93c371df83","keywords":null,"link":"/kultura/20180123_Uristen_Ildi__igy_nezte_a_testrol_es_lelekrol_stabja_a_bejelentest__video","timestamp":"2018. január. 23. 15:20","title":"\"Úristen, Ildi!\" – így nézte a Testről és lélekről stábja a bejelentést – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Roszatom nem tartotta megalapozottnak az orosz Szilovije Masini fellebbezését, ezért a GE Hungary viszi a paksi gőzfejlesztő turbinás tendert. A berendezéseket Franciaországban tervezik és gyártják, de a cég közleménye szerint „építenek a minősített hazai beszállítók kapacitásaira is. ","shortLead":"A Roszatom nem tartotta megalapozottnak az orosz Szilovije Masini fellebbezését, ezért a GE Hungary viszi a paksi...","id":"20180122_Franciaorszagban_gyartjak_az_uj_paksi_turbinakat_hiaba_harcolt_az_orosz_palyazo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"646c8fc5-daa3-4cb9-9a04-1881fc9d8d56","keywords":null,"link":"/kkv/20180122_Franciaorszagban_gyartjak_az_uj_paksi_turbinakat_hiaba_harcolt_az_orosz_palyazo","timestamp":"2018. január. 22. 12:12","title":"Franciaországban gyártják az új paksi turbinákat, hiába harcolt az orosz pályázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11bac9f5-605f-4f5d-8152-7e313e7c6a2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a nyomozás bebizonyítja bűnösségét, újabb európai per elé néz az Apple a telefonlassítás miatt. Azonban nemcsak nála, hanem a Samsung esetében is vizsgálódnak, hasonló indokkal.","shortLead":"Ha a nyomozás bebizonyítja bűnösségét, újabb európai per elé néz az Apple a telefonlassítás miatt. Azonban nemcsak...","id":"20180120_olaszorszagi_nyomozas_a_samsung_es_az_apple_ellen_telefonlassitas_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11bac9f5-605f-4f5d-8152-7e313e7c6a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a45e82-7b67-4a24-8638-403dcfd859b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_olaszorszagi_nyomozas_a_samsung_es_az_apple_ellen_telefonlassitas_miatt","timestamp":"2018. január. 22. 13:00","title":"iPhone-lassítás: újabb országban perelhetik milliókra Apple-t, de most a Samsung sem ússza meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36cef890-d3f7-4ec2-9609-7ebec17aa557","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akármikor tartják is, borítékolható a határozatképtelenség a parlament migráció ügyben összehívandó rendkívüli ülésén, a Fidesz és a KDNP képviselői ugyanis nem mennek el az eseményre – értesült kormánypárti forrásból a hvg.hu.","shortLead":"Akármikor tartják is, borítékolható a határozatképtelenség a parlament migráció ügyben összehívandó rendkívüli ülésén...","id":"20180123_Hiaba_izmozik_az_ellenzek_a_Fidesz_nem_megy_el_a_rendkivuli_ulesre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36cef890-d3f7-4ec2-9609-7ebec17aa557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7149ec5d-8368-4e68-9261-f8b44b1515af","keywords":null,"link":"/itthon/20180123_Hiaba_izmozik_az_ellenzek_a_Fidesz_nem_megy_el_a_rendkivuli_ulesre","timestamp":"2018. január. 23. 13:30","title":"Hiába izmozik az ellenzék, a Fidesz nem megy el a rendkívüli ülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f124c20-bc55-4edc-8aa7-93e858f24345","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"velemeny.nyuzsog","description":" ","shortLead":" ","id":"20180122_Krizismenedzsment_a_NERben__egy_telefonbeszelgetes_leirata","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f124c20-bc55-4edc-8aa7-93e858f24345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ef564d-928f-45ee-889e-5b70ab5e3ddc","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20180122_Krizismenedzsment_a_NERben__egy_telefonbeszelgetes_leirata","timestamp":"2018. január. 22. 10:44","title":"Krízismenedzsment a NER-ben – egy telefonbeszélgetés leirata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef315571-c28c-4701-bec0-62f7ffb09f15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit előre megfontolt gyilkossággal vádolják. Olyan szerszámokkal szállt fel a tengeralattjárójára, amelyeket egyébként nem vitt volna magával, és azokkal kínozta áldozatát. Peter Madsen a gyilkosságot tagadja, de a holttest feldarabolását és tengerbe szórását elismerte.","shortLead":"A férfit előre megfontolt gyilkossággal vádolják. Olyan szerszámokkal szállt fel a tengeralattjárójára, amelyeket...","id":"20180123_kegyetlenul_megkinozhatta_aldozatat_a_dan_feltalalo_mielott_vegzett_vele","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef315571-c28c-4701-bec0-62f7ffb09f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d710d95e-a4a4-45f0-b9b8-93bfe5f484f3","keywords":null,"link":"/vilag/20180123_kegyetlenul_megkinozhatta_aldozatat_a_dan_feltalalo_mielott_vegzett_vele","timestamp":"2018. január. 23. 19:46","title":"Kegyetlenül megkínozhatta áldozatát a dán feltaláló, mielőtt végzett vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660869ce-51f3-4665-9e79-3223489ec7b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Japán kutatók kifejlesztettek egy környezetbarátnak nevezhető módszert a vasúti sínekre tévedő őzek elriasztásához. Az eredmények eddig biztatóak. Csak 2016-ból több mint hatszáz olyan esetről tud a japán közlekedési tárca, amikor sínekre tévedő őzek, illetve más állatok miatt akadozott egy vonat közlekedése vagy állt le teljesen.","shortLead":"Japán kutatók kifejlesztettek egy környezetbarátnak nevezhető módszert a vasúti sínekre tévedő őzek elriasztásához...","id":"20180123_fujtato_ugato_vonatokkal_tartanak_tavol_a_sinektol_az_oda_tevedo_ozeket_Japanban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=660869ce-51f3-4665-9e79-3223489ec7b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc041b5-d444-4e59-9ef7-6c4b9a45e3ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180123_fujtato_ugato_vonatokkal_tartanak_tavol_a_sinektol_az_oda_tevedo_ozeket_Japanban","timestamp":"2018. január. 23. 15:30","title":"Fújtató, ugató vonatokkal tartanák távol a sínektől az oda tévedő őzeket Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dollárban számolva továbbra is az aránylag olcsó országok közé tartozunk – derül ki az The Economist legújabb Big Mac-indexéből.","shortLead":"Dollárban számolva továbbra is az aránylag olcsó országok közé tartozunk – derül ki az The Economist legújabb Big...","id":"20180122_Big_Macindex_Magyarorszag_meg_mindig_az_olcsobbak_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5af6dc-d9f1-4bf0-a4e4-710e9cf2489a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180122_Big_Macindex_Magyarorszag_meg_mindig_az_olcsobbak_kozott","timestamp":"2018. január. 22. 17:18","title":"Big Mac-index: Magyarország még mindig az olcsóbbak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]