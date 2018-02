Többrendbeli üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmény miatt vádat emelt a Bajai Járási Ügyészség egy 33 éves bátmonostori férfival szemben, aki nyílászárók beszerzésének és beszerelésének valótlan ígéretével vert át embereket 2015 szeptemberétől 2016 áprilisáig.

A férfi azt állította magáról, hogy egy nyílászárók forgalmazásával foglalkozó bajai cég üzletkötője, és közel fél éven keresztül Komlón, Cegléden, Kisteleken, Baján, Egerben és Bácsbokodon összesen 26 olyan megrendelést vett fel, amelyeket egyáltalán nem, vagy csak részben teljesített a becsapott megrendelők felé.

A vádlott az ügyfelei megtévesztése érdekében megrendelőlapot készített, amelyen valótlanul a bajai nyílászáró céget tüntette fel, azt a látszatot keltve, mintha a munkát nem ő, hanem a cég vállalta volna. A szerződés megkötésekor foglaló címén 10 ezer és 253 ezer forint közötti összegeket vett át a megtévesztett megrendelőktől.

A vádlott az ajtókat, ablakokat, redőnyöket olyan áron vállalta beszerezni és beszerelni, amely vonzóan kedvező volt, egyes esetekben még a beszerzési költséget sem fedezte. A vádlott így már a megrendeléskor tudta, hogy a vállalt munkát nem vagy csak részben fogja tudni teljesíteni és ezzel az áldozatainak kárt okoz.

A becsapott ügyfelek között hat olyan idős ember is volt, akiket az átlagosnál könnyebb volt megtévesztenie. Egyiküket azzal a hamis állítással beszélte rá sikeresen az ablakcsere megrendelésére, hogy a társasház többi lakásában is szükség lesz erre. A vádlott az ügyfeleinek összesen mintegy 2,2 millió forint kárt okozott, mely nem térült meg. Volt olyan megrendelés is, amelyet a vádlott részben teljesített, és a kért nyílászárót beszerelte, de a beszerelt ablakok árával nem számolt el a nyílászárókat forgalmazó cég felé, ezzel mintegy 3,3 millió forint kárt okozva a cégnek.

Az ügyészség a büntetett előéletű férfit üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével és sikkasztás bűntettével vádolja, amely a bűnhalmazat miatt 7,5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A férfi bűnösségéről a Bajai Járásbíróság fog dönteni.