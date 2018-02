[{"available":true,"c_guid":"d87533b7-fe18-4d1d-8c68-c5faa1f730ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss tanulmány szerint akár 85 százalékos pontossággal is jelzi a cukorbetegséget az Apple okosórája, ha megfelelő algoritmussal párosítják.","shortLead":"Egy friss tanulmány szerint akár 85 százalékos pontossággal is jelzi a cukorbetegséget az Apple okosórája, ha megfelelő...","id":"20180207_apple_watch_pulzusmeroje_jelzi_a_cukorbetegseget","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d87533b7-fe18-4d1d-8c68-c5faa1f730ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e6fd4c-5658-4c35-a9f7-b760732c1cf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180207_apple_watch_pulzusmeroje_jelzi_a_cukorbetegseget","timestamp":"2018. február. 07. 19:00","title":"Meglepő pontossággal jelzi a cukorbetegséget az Apple okosórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f281135-933b-494d-a269-79ca4fa04b56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset még december 15-én történt, a repülő csomagterében lopott ki az elkövető pénzt. Az NFM vizsgálatot sürget, a Budapest Airport szerint a tendenciák jók.","shortLead":"Az eset még december 15-én történt, a repülő csomagterében lopott ki az elkövető pénzt. "Meggyőzték a kormányt: 20-ból 18 metrómegálló akadálymentes lesz"
A MEOSZ közlése szerint a kormány és a főváros képviselőivel folytatott szerdai egyeztetésen elérték, hogy az M3-as metró 20 állomása közül 18 akadálymentes legyen.
2018. február. 07. 19:32

"Nem tartják jó ötletnek Trump ügyvédei, hogy eskü alatt tegyen vallomást"
Donald Trump amerikai elnök több ügyvédje azt javasolja neki, hogy ne tegyen vallomást Robert Mueller különleges ügyésznek – jelentette hétfő este a The New York Times. A volt FBI-igazgató irányítja azt a bizottságot, amelynek célja feltárni, hogy az elnök kampánystábja összejátszott-e a választásokba beavatkozó Oroszországgal, illetve, hogy akadályozta-e Trump az igazságszolgáltatást.
2018. február. 06. 11:11 "Nincs rejtegetnivalója, de nem szeretné, ha a zsebében turkálnának? Nagybefektetőként sem kell kiszolgáltatottá válnia"
A sumákolók, strómanok leleplezését célozza az a tavalyi uniós irányelv, ami előírja, hogy egy cégben 25 százaléknál nagyobb részesedést birtokló tulajdonos nevét egy, nyilvánosan is hozzáférhető központi adatbázisban kell szerepeltetni. Ám e dicséretes törekvés a becsületes nagyvállalkozók üzleti érdekeit is sértheti… 2018. február. 06. 20:05

"Marlon Brando szexuális élete újabb anekdotával gazdagodott"
Quincy Jones egy interjúban azt mondta, a színész „bármit megdugott".
2018. február. 08. 10:19

"Segítséget kért a fideszes polgármestertől, megkérdezték tőle, van-e adótartozása"
Kővári Attila azt kérte a fideszes városvezetőtől, hogy lehetőség szerint a település fizesse meg a zászlós zebrák miatt felmerült költségeket, hiszen, mint írta, az egész város számára hasznos fejlesztésről van szó. Nem várt válasz érkezett.
2018. február. 06. 18:13

"Az Oscar meghekkelésével gyanúsítják az oroszokat"
Nagyon úgy tűnik, hogy be akarják feketetíteni az egyik Oscar-jelölt dokumentumfilm rendezőjének, Firas Fayyadnak a hírnevét. A szír férfit orosz hírforrások a terrorizmus támogatásával vádolják. A lejárató kampány célja természetesen az lenne, hogy az Aszad-rezsimet bíráló alkotó ne nyerje el a díjat. 2018. február. 06. 17:37