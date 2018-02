[{"available":true,"c_guid":"5bb149ab-5822-43e8-b4ef-732db01a9868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180214_Egeszen_szurrealis_videoval_inditotta_ujra_Facebook_oldalat_Kosa_Lajos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bb149ab-5822-43e8-b4ef-732db01a9868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb7f714-f582-4cd2-9061-8f90638e9c47","keywords":null,"link":"/itthon/20180214_Egeszen_szurrealis_videoval_inditotta_ujra_Facebook_oldalat_Kosa_Lajos","timestamp":"2018. február. 14. 21:21","title":"Egészen szürreális videóval indította újra Facebook oldalát Kósa Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00de0f6a-1f8b-4801-befc-427d1ef8b91e","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Évente 12 ezer magánszemélyt tiltanak el a cégvezetéstől, a jogi szigor teljes mértékben indokolt.","shortLead":"Évente 12 ezer magánszemélyt tiltanak el a cégvezetéstől, a jogi szigor teljes mértékben indokolt.","id":"20180213_Nagyvarosnyi_embert_tiltottak_el_eddig_cegugyektol_Magyarorszagon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00de0f6a-1f8b-4801-befc-427d1ef8b91e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd75c614-01f7-4572-a42d-b0ec2ade8284","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180213_Nagyvarosnyi_embert_tiltottak_el_eddig_cegugyektol_Magyarorszagon","timestamp":"2018. február. 13. 11:39","title":"Városnyi embert tiltottak el eddig cégügyektől Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40948c2c-7191-43bf-8751-055acf6b4de0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Támadója előzetesbe került. Édesanyja megtörten nyilatkozott az RTL Híradónak.","shortLead":"Támadója előzetesbe került. Édesanyja megtörten nyilatkozott az RTL Híradónak.","id":"20180213_egy_17_eves_focistat_keseltek_halalra_tapioszentmartonban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40948c2c-7191-43bf-8751-055acf6b4de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4649cde8-cc16-4612-a8a0-1ab2f59a5acf","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_egy_17_eves_focistat_keseltek_halalra_tapioszentmartonban","timestamp":"2018. február. 13. 20:41","title":"Egy 17 éves focistát késeltek halálra Tápiószentmártonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee5edf4-f436-4fbf-9370-263ebd89f7fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavalyi utolsó negyedéves eladások alapján úgy tűnik, kifejezetten jó az érdeklődés a nagy visszatérő Nokia okostelefonjai iránt – állítja a Counterpoint elemzőcég. Ha nem csak az okos készülékeket számítjuk, akkor még jobban teljesítenek a Nokiák.","shortLead":"A tavalyi utolsó negyedéves eladások alapján úgy tűnik, kifejezetten jó az érdeklődés a nagy visszatérő Nokia...","id":"20180213_hmd_nokia_eladasok_2017q4","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ee5edf4-f436-4fbf-9370-263ebd89f7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ca3114-f8ae-4cec-9cc4-0ad2d3e40c38","keywords":null,"link":"/tudomany/20180213_hmd_nokia_eladasok_2017q4","timestamp":"2018. február. 13. 08:03","title":"Nagyon mennek a Nokia telefonok: egy év alatt a 6. legnagyobb mobilgyártóvá vált a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3bd39d-f57a-4fe7-b322-49f35ca997a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hungexpo gyártói érdeklődés hiányában elkaszálta a motorosok legrangosabb hazai rendezvényét. ","shortLead":"A Hungexpo gyártói érdeklődés hiányában elkaszálta a motorosok legrangosabb hazai rendezvényét. ","id":"20180214_elmarad_a_budapesti_motorkiallitas_a_gyartokat_hidegen_hagyta_a_rendezveny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa3bd39d-f57a-4fe7-b322-49f35ca997a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4078c51-ce60-4074-9a67-08d0a4e098c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180214_elmarad_a_budapesti_motorkiallitas_a_gyartokat_hidegen_hagyta_a_rendezveny","timestamp":"2018. február. 14. 12:24","title":"Elkaszálták a budapesti motorkiállítást, a gyártókat hidegen hagyta a rendezvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő héten kezdődő egyéni képviselői ajánlásgyűjtés előkészítésére telefonos kampányt indít az Együtt. ","shortLead":"A jövő héten kezdődő egyéni képviselői ajánlásgyűjtés előkészítésére telefonos kampányt indít az Együtt. ","id":"20180213_ont_is_felhivhatjak_juhasz_peterek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52229cbc-23ee-4a92-ba8b-ee43c3505ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_ont_is_felhivhatjak_juhasz_peterek","timestamp":"2018. február. 13. 09:11","title":"Hamarosan önt is felhívhatják Juhász Péterék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Donald Trump amerikai elnök David B. Cornstein New York-i üzletembert készül az Egyesült Államok magyarországi nagykövetének jelölni - jelentette kedden a washingtoni Fehér Ház honlapján.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök David B. Cornstein New York-i üzletembert készül az Egyesült Államok magyarországi...","id":"20180213_A_Feher_Hazban_mar_tudni_velik_ki_lehet_az_uj_budapesti_amerikai_nagykovet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f759a70f-09d5-4c0c-91ed-c00d4470cabb","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_A_Feher_Hazban_mar_tudni_velik_ki_lehet_az_uj_budapesti_amerikai_nagykovet","timestamp":"2018. február. 13. 22:02","title":"A Fehér Házban már tudni vélik, ki lehet az új budapesti amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ee358c-cbc3-40bf-b4c1-4fe82dadb9b5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az időjárás miatt több szám versenyeit is elhalasztották Pjongcsangban, ez érintett két magyar síelőnőt is. Magyarok így a szerdai versenynapon nem szerepeltek.","shortLead":"Az időjárás miatt több szám versenyeit is elhalasztották Pjongcsangban, ez érintett két magyar síelőnőt is. Magyarok...","id":"20180214_Shaun_White_beirta_magat_a_legendak_konyvebe__teli_olimpia_percrol_percre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6ee358c-cbc3-40bf-b4c1-4fe82dadb9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f71b4f-0573-48ee-a010-5c75bd1f9a85","keywords":null,"link":"/sport/20180214_Shaun_White_beirta_magat_a_legendak_konyvebe__teli_olimpia_percrol_percre","timestamp":"2018. február. 14. 09:20","title":"Shaun White beírta magát a legendák könyvébe, a németek megléptek az éremtáblázaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]