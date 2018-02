[{"available":true,"c_guid":"471450f0-ca1a-4da6-8d76-422328d5d57d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ovádi Pétert indítja a nagyobbik kormánypárt Veszprémben az árpilisi országgyűlési választásokon, beszédet is tartott a minap, hóban hallgatták őt a gyerekek.","shortLead":"Ovádi Pétert indítja a nagyobbik kormánypárt Veszprémben az árpilisi országgyűlési választásokon, beszédet is tartott...","id":"20180215_Hoban_es_hidegben_hallgattak_a_veszpremi_fideszest_a_kisgyerekek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=471450f0-ca1a-4da6-8d76-422328d5d57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2629c03c-af6f-45b3-ab35-bf9ebfd81ad2","keywords":null,"link":"/itthon/20180215_Hoban_es_hidegben_hallgattak_a_veszpremi_fideszest_a_kisgyerekek","timestamp":"2018. február. 15. 09:23","title":"Hóban és hidegben hallgatták a veszprémi fideszest a kisgyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66facada-89c1-4f4d-ae02-cc9173047845","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szimulált valóság néven figyelemfelhívó akciót szervezett a rendőrség, melyben többek közt a művérnek is fontos szerepe volt. ","shortLead":"Szimulált valóság néven figyelemfelhívó akciót szervezett a rendőrség, melyben többek közt a művérnek is fontos szerepe...","id":"20180215_szandekosan_sokkol_a_rendorseg_megmutattak_milyen_veres_egy_gyalogosgazolas","timestamp":"2018. február. 15. 11:21","title":"Szándékosan sokkol a rendőrség: megmutatták, milyen véres egy gyalogosgázolás" Ő volt az, aki önkiszolgáló mosodákon keresztül könyvelte el „alternatív" bevételeit. A Sebhelyesarcúnak azóta számos követője akadt, őket vesszük most górcső alá.","shortLead":"Al Capone, a szervezett bűnözés atyja volt az első, aki majdhogynem szó szerint mosta a pénzt. Ő volt az, aki...","id":"bchbisnode_20180214_Al_Capone_nyomdokain_ezek_voltak_az_elmult_evszazad_legnagyobb_penzmosasai","timestamp":"2018. február. 16. 11:52","title":"Al Capone nyomdokain: ezek voltak az elmúlt évszázad legnagyobb pénzmosásai" Meglepetés is van. ","shortLead":"Utat, új csomópontokat is építenek az egykori északi járműjavítónál Budapesten, ahol az Operaház új műhelyházát és...","id":"20180215_a_kornyeket_is_kipofozzak_az_operahaz_uj_14_milliardos_muhelyhazanal","timestamp":"2018. február. 15. 15:43","title":"A környéket is kipofozzák az Operaház új, 14 milliárdos műhelyházánál" A szomszédban pedig az új Közlekedési Múzeum kap helyet. ","shortLead":"A munkavállalói élmény kutatás szerint a cégek rájöttek, érdemes akkor is jóban maradni a munkavállalóval, ha elválnak...","id":"20180216_Nem_a_berezes_a_legnagyobb_HRproblema_Magyarorszagon","timestamp":"2018. február. 16. 09:58","title":"Nem a bérezés a legnagyobb HR-probléma Magyarországon" Az új szabályok szerint így védekezhet","shortLead":"Szigorodnak a vélelmezett áramlopás esetére vonatkozó eljárási szabályok, a február 19-étől érvényes Magyar...","id":"20180215_Azt_velelmezi_a_szolgaltato_hogy_lopja_az_aramot_Az_uj_szabalyok_szerint_igy_vedekezhet","timestamp":"2018. február. 15. 17:32","title":"Áramlopás gyanújába keveredett? Az új szabályok szerint így védekezhet"