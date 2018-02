[{"available":true,"c_guid":"c74c5844-4ad6-45a7-b4cf-f7db94332c8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rejtélyes húg terhessége is nagyon rejtélyes, de a dél-koreai sajtó tudni véli, hogy a téli olimpia helyszínén megtörtént a nagy bejelentés.","shortLead":"A rejtélyes húg terhessége is nagyon rejtélyes, de a dél-koreai sajtó tudni véli, hogy a téli olimpia helyszínén...","id":"20180221_Lehet_hogy_Kim_Dzsong_Un_huga_terhes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c74c5844-4ad6-45a7-b4cf-f7db94332c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49be2a22-4659-4645-a90d-83792bd46911","keywords":null,"link":"/elet/20180221_Lehet_hogy_Kim_Dzsong_Un_huga_terhes","timestamp":"2018. február. 21. 15:59","title":"Lehet, hogy Kim Dzsong Un húga terhes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17cabc1-fe9f-4042-b9e3-7625053e2c23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a vád szerint 70 ezer forintnak megfelelő értékű eurót emelt el egy férfi poggyászából a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.","shortLead":"A férfi a vád szerint 70 ezer forintnak megfelelő értékű eurót emelt el egy férfi poggyászából a Liszt Ferenc...","id":"20180220_vadat_emeltek_egy_ferihegyi_szarka_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b17cabc1-fe9f-4042-b9e3-7625053e2c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27bc4a0-00a8-4292-80e1-0eca8056fb76","keywords":null,"link":"/itthon/20180220_vadat_emeltek_egy_ferihegyi_szarka_ellen","timestamp":"2018. február. 20. 10:08","title":"Vádat emeltek egy ferihegyi szarka ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55956db6-b38f-40af-a970-d92ddd9b62e7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Profitálhat-e egy cég, és ha igen, hogyan abból, ha beépíti a dizájnt üzleti stratégiájába és gondolkozásába?","shortLead":"Profitálhat-e egy cég, és ha igen, hogyan abból, ha beépíti a dizájnt üzleti stratégiájába és gondolkozásába?","id":"20180220_dan_dizajnletra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55956db6-b38f-40af-a970-d92ddd9b62e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a64d00-e371-453b-925c-792e3046b9e3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180220_dan_dizajnletra","timestamp":"2018. február. 20. 13:15","title":"Hogyan járul hozzá a dizájn az üzleti sikerhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt huszonöt évben csak egyszer nőttek nagyobbat a reálkeresetek a KSH szerint, mint 2017-ben. A magyarok nettó átlagkeresete 197 500 forint volt tavaly.","shortLead":"Az elmúlt huszonöt évben csak egyszer nőttek nagyobbat a reálkeresetek a KSH szerint, mint 2017-ben. A magyarok nettó...","id":"20180220_A_KSH_szerint_csak_egyszer_nottek_nagyobbat_a_realkeresetek_mint_tavaly__es_az_one","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064fdb28-d11b-4421-b631-b68b56b0f12f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180220_A_KSH_szerint_csak_egyszer_nottek_nagyobbat_a_realkeresetek_mint_tavaly__es_az_one","timestamp":"2018. február. 20. 09:39","title":"A KSH szerint csak egyszer nőttek nagyobbat a reálkeresetek, mint tavaly – és az öné?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67162899-07bd-4f5d-a9ef-b6171ce45719","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az AFP francia hírügynökség riportot közölt arról, hogy milyen olajozottan működik Magyarországon az új politikai humor Bödőcs Tiborral az élen. A cikkben üdvözlik az Orbán Viktor illiberális demokráciaeszményét és a kormányfőhöz köthető oligarchákat kiparodizáló Dumaszínház csapatát. ","shortLead":"Az AFP francia hírügynökség riportot közölt arról, hogy milyen olajozottan működik Magyarországon az új politikai humor...","id":"20180221_Az_Orbanrendszert_parodizalo_Bodocsrol_es_a_Dumaszinhazrol_lelkendezik_a_nemzetkozi_sajto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67162899-07bd-4f5d-a9ef-b6171ce45719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c07b0a-feef-4d44-90b9-f0ab264155ab","keywords":null,"link":"/elet/20180221_Az_Orbanrendszert_parodizalo_Bodocsrol_es_a_Dumaszinhazrol_lelkendezik_a_nemzetkozi_sajto","timestamp":"2018. február. 21. 14:51","title":"Az Orbán-rendszert parodizáló Bödőcsről és a Dumaszínházról lelkendezik az AFP tudósítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5360f044-975f-4808-8a51-7164d4b6e2a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És most mindenki! \"Rezsi, rezsi, rezsicsökkentés, rezsi, rezsi, rezsicsökkentés.\"","shortLead":"És most mindenki! \"Rezsi, rezsi, rezsicsökkentés, rezsi, rezsi, rezsicsökkentés.\"","id":"20180220_Ilyen_szorakoztatoak_soha_nem_voltak_Orban_beszedei_mint_ebben_a_zsenialis_remixdalban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5360f044-975f-4808-8a51-7164d4b6e2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e2a4f1-8166-4c3b-bc6a-9e5005eaaa57","keywords":null,"link":"/kultura/20180220_Ilyen_szorakoztatoak_soha_nem_voltak_Orban_beszedei_mint_ebben_a_zsenialis_remixdalban","timestamp":"2018. február. 20. 10:31","title":"Ilyen szórakoztatóak soha nem voltak Orbán beszédei, mint ebben a zseniális remix-dalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6d6621-ae71-437a-a705-9b3f1438cb2d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford Escape sofőrje berágott a BMW-sen, de a látottak alapján nehéz igazságot tenni a két sofőr között.","shortLead":"A Ford Escape sofőrje berágott a BMW-sen, de a látottak alapján nehéz igazságot tenni a két sofőr között.","id":"20180221_ford_escape_bmw_instant_karma_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f6d6621-ae71-437a-a705-9b3f1438cb2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536dee16-07ee-41a3-85d4-65a096886052","keywords":null,"link":"/cegauto/20180221_ford_escape_bmw_instant_karma_video","timestamp":"2018. február. 21. 04:01","title":"Instant karma: bosszút akart állni a sofőr a BMW-sen, de ő húzta a rövidebbet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95aa816e-75e8-4a59-8019-c5419aacef06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pest megyei városnak saját kommunikációs stratégiája is van már, igaz, nem tudni, pontosan miről szól, mert titkos. Az ellenzék szerint valakinek kellett a pénz, csupán ezért készülhetett ilyen terv. \r

","shortLead":"A Pest megyei városnak saját kommunikációs stratégiája is van már, igaz, nem tudni, pontosan miről szól, mert titkos...","id":"20180221_oldalankent_tobb_szazezerbe_kerult_cegled_kommunikacios_terve_majd_titkositottak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95aa816e-75e8-4a59-8019-c5419aacef06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c070fc02-5c8b-4e0d-80f8-c9c47e3b6567","keywords":null,"link":"/itthon/20180221_oldalankent_tobb_szazezerbe_kerult_cegled_kommunikacios_terve_majd_titkositottak","timestamp":"2018. február. 21. 07:55","title":"Oldalanként több százezerbe került Cegléd kommunikációs terve, majd titkosították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]