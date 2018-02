[{"available":true,"c_guid":"0cb4313a-13b7-46f8-86a5-3aedaaf75fe6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tavalyinál is több lakás épülhet idén, és erős lehet ebből a szempontból a jövő év is - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

","shortLead":"A tavalyinál is több lakás épülhet idén, és erős lehet ebből a szempontból a jövő év is - mondta Balogh László...","id":"20180224_Meg_tobb_lakas_epulhet_iden","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cb4313a-13b7-46f8-86a5-3aedaaf75fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a612c4e8-4836-49b4-a0cc-62234539eb95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180224_Meg_tobb_lakas_epulhet_iden","timestamp":"2018. február. 24. 10:45","title":"Még több lakás épülhet idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da8e56e-4fd7-4a4b-8fae-cb0834e03120","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak mi nem veszünk részt a francia elnök európai konzultációjában, a többi 26 tagország igen. Ezen mosolygott a francia elnök újságírók előtt – írta az index.hu. ","shortLead":"Csak mi nem veszünk részt a francia elnök európai konzultációjában, a többi 26 tagország igen. Ezen mosolygott...","id":"20180224_Macron_Magyarorszagon_szorakozik_amiert_az_o_konzultacioja_nekunk_nem_kell","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4da8e56e-4fd7-4a4b-8fae-cb0834e03120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0dce21c-5031-4a43-8bb5-0ca6fa5557e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180224_Macron_Magyarorszagon_szorakozik_amiert_az_o_konzultacioja_nekunk_nem_kell","timestamp":"2018. február. 24. 13:32","title":"Macron Magyarországon szórakozik, amiért az ő konzultációja nekünk nem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da99ddb-b22b-4c75-a4e1-dc76d87fc93d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyugat-Európa több országában is panaszkodnak a vendéglősök arról, hogy hónapról hónapra zuhan a nyereségük, legutóbb a híres sztárszakács, Jamie Oliver 12 étterme is lehúzta a rolót. A tulajok egy része visszavág.\r

","shortLead":"Nyugat-Európa több országában is panaszkodnak a vendéglősök arról, hogy hónapról hónapra zuhan a nyereségük, legutóbb...","id":"20180225_Szegyenlistan_az_elmaradt_vendegek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7da99ddb-b22b-4c75-a4e1-dc76d87fc93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399ba59b-f78a-4325-b1d3-c04bde2fcf1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180225_Szegyenlistan_az_elmaradt_vendegek","timestamp":"2018. február. 25. 12:47","title":"Szégyenlistán az elmaradt vendégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929c210f-1095-4e11-a1d3-a91c9179f3fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nézze meg a hódmezővásárhelyi polgármester-választás győztesének győzelmi beszédét.","shortLead":"Nézze meg a hódmezővásárhelyi polgármester-választás győztesének győzelmi beszédét.","id":"20180225_MarkiZay_Senki_ne_lopjon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=929c210f-1095-4e11-a1d3-a91c9179f3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0430625-5151-4211-a5c5-cf23058cdfc5","keywords":null,"link":"/itthon/20180225_MarkiZay_Senki_ne_lopjon","timestamp":"2018. február. 25. 22:10","title":"Márki-Zay: Senki ne lopjon! - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658861b0-2bbb-4d77-982f-2c578333d47d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely mellett két másik településen, Kiskunhalason és Rózsafán is időközi önkormányzati választást tartottak.","shortLead":"Hódmezővásárhely mellett két másik településen, Kiskunhalason és Rózsafán is időközi önkormányzati választást tartottak.","id":"20180225_Rozsafa_talan_meguszta_az_ojabb_botranyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=658861b0-2bbb-4d77-982f-2c578333d47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1879e750-06d0-47d4-a142-03d513d533f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180225_Rozsafa_talan_meguszta_az_ojabb_botranyt","timestamp":"2018. február. 25. 22:46","title":"Rózsafa talán megúszta az újabb botrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee5a333-3ea9-4a54-816b-8e6707d4b5b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 10 százalékos részesedést szerzett a Geely kínai autógyár alapító-tulajdonosa a német Daimlerben, és ezzel a legnagyobb részvénypakettel rendelkezik a luxusmárkában.","shortLead":"Közel 10 százalékos részesedést szerzett a Geely kínai autógyár alapító-tulajdonosa a német Daimlerben, és ezzel...","id":"20180224_Dobbenetes_helyezkedes_az_autoiparban_A_Geely_fonoke_a_Mercedes_legnagyobb_tulajdonosa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ee5a333-3ea9-4a54-816b-8e6707d4b5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a026a6-025a-46b9-8460-0c7bfdb28596","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180224_Dobbenetes_helyezkedes_az_autoiparban_A_Geely_fonoke_a_Mercedes_legnagyobb_tulajdonosa","timestamp":"2018. február. 24. 10:32","title":"Döbbenetes helyezkedés az autóiparban. A Geely főnöke a Mercedes legnagyobb tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78541587-434a-4e7e-9610-521b0b405c1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napközbeni rekordgyanús részvételi számok is azt mutatták, a hódmezővásárhelyiek valamiért nagyon akarnak szavazni. A kérdés az volt, kire: estére kiderült, hogy leginkább azok járultak az urnákhoz, akik változást akarnak. Márki-Zay Péter független jelölt végül fölényesen győzött, abban a városban, ahol a mostani ellenzék emberemlékezet óta nem rúgott labdába. Az esemény krónikáját, illetve a vasárnap esti reakciókat itt mind megtalálja.","shortLead":"A napközbeni rekordgyanús részvételi számok is azt mutatták, a hódmezővásárhelyiek valamiért nagyon akarnak szavazni...","id":"20180225_Sosem_szavaztak_meg_ennyien_Hodmezovasarhelyen_mindenki_az_eredmenyt_varja__ELO","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78541587-434a-4e7e-9610-521b0b405c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cbc37c8-5c87-4d97-810d-3aca86274255","keywords":null,"link":"/itthon/20180225_Sosem_szavaztak_meg_ennyien_Hodmezovasarhelyen_mindenki_az_eredmenyt_varja__ELO","timestamp":"2018. február. 25. 19:00","title":"Bejött az összefogás: az ellenzék legyőzte a Fideszt Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankbetétek után fizetett kamat szinte észrevehetetlen. Az állampapírt vásárlók között is sokan vannak, aki magasabb hozamú befektetésben gondolkodnak, de nem akarnak kockáztatni. A Bankmonitor szakértője azt mutatja be, mi van még a választékban. ","shortLead":"A bankbetétek után fizetett kamat szinte észrevehetetlen. Az állampapírt vásárlók között is sokan vannak, aki magasabb...","id":"20180224_hozam_haszon_befektetes_lakastakarek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3994bd-e85c-4c20-9472-2f0c2e573f41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180224_hozam_haszon_befektetes_lakastakarek","timestamp":"2018. február. 24. 07:17","title":"10 százalékos hozam kockázatmentesen? Ebből a videóból másfél perc alatt megtudja a lényeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]