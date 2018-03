Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d744c2a-ad05-4c06-a2cd-de1cd50a7932","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"De a floridai iskolai mészárlás nyomán továbbra is szorgalmazza, hogy a tanároknál is lehessen fegyver.","shortLead":"De a floridai iskolai mészárlás nyomán továbbra is szorgalmazza, hogy a tanároknál is lehessen fegyver.","id":"20180301_Meglepetes_Trump_a_fegyvervasarlas_szigoritasat_surgeti","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d744c2a-ad05-4c06-a2cd-de1cd50a7932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1131607e-921b-4704-88dd-465a702acca3","keywords":null,"link":"/vilag/20180301_Meglepetes_Trump_a_fegyvervasarlas_szigoritasat_surgeti","timestamp":"2018. március. 01. 09:48","title":"Meglepetés: Trump a fegyvervásárlás szigorítását sürgeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba27f2c-7971-4ed7-867d-e67174d5ef0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia kutatók arra voltak kíváncsiak, az ekvivalenciaelv mennyire állja meg a helyét a világűrben. Úgy tűnik, Galilei elve – amelyre Einstein a relativitáselméletét is alapozta – tűpontos volt.","shortLead":"A francia kutatók arra voltak kíváncsiak, az ekvivalenciaelv mennyire állja meg a helyét a világűrben. Úgy tűnik...","id":"20180301_ekvivalenciaelv_galilei_gravitacio_gyorsulas_kiserlet_einstein_relativitaselmelet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ba27f2c-7971-4ed7-867d-e67174d5ef0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d6edab-adff-4e5e-b14b-35598978b79d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180301_ekvivalenciaelv_galilei_gravitacio_gyorsulas_kiserlet_einstein_relativitaselmelet","timestamp":"2018. március. 01. 06:03","title":"Sikerült bebizonyítani Galilei 400 éves elméletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e80896-7689-46ee-aaee-68c27f655dc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Aki a Margit híd környékére tart, annak érdemes alternatív eljutási módot választania.","shortLead":"Aki a Margit híd környékére tart, annak érdemes alternatív eljutási módot választania.","id":"20180228_megadta_magat_a_fonodo_villamos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7e80896-7689-46ee-aaee-68c27f655dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe4ece3-d92d-4343-904a-ba4720e87d32","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180228_megadta_magat_a_fonodo_villamos","timestamp":"2018. február. 28. 09:12","title":"Megadta magát a fonódó villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7127bbe9-4865-4db5-b04c-45c214c67c2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon különleges csapatról van szó.","shortLead":"Nagyon különleges csapatról van szó.","id":"20180228_Lesz_egy_igazi_meglepetesvendeg_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_eskuvojen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7127bbe9-4865-4db5-b04c-45c214c67c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2118c2ec-0bc5-4cba-9803-8f0be6c76b15","keywords":null,"link":"/elet/20180228_Lesz_egy_igazi_meglepetesvendeg_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_eskuvojen","timestamp":"2018. február. 28. 08:32","title":"Lesz egy igazi meglepetésvendég Harry herceg és Meghan Markle esküvőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47cafabd-6884-42db-8604-352992e075f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke szerint a short trackesek olimpiai aranyérme csak a kezdet. ","shortLead":"A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke szerint a short trackesek olimpiai aranyérme csak a kezdet. ","id":"20180227_kosa_lajos_minden_gyereknek_meg_kellene_tanulnia_korcsolyazni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47cafabd-6884-42db-8604-352992e075f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b551dcd-1efd-47da-bb7a-2cb76866ae8b","keywords":null,"link":"/sport/20180227_kosa_lajos_minden_gyereknek_meg_kellene_tanulnia_korcsolyazni","timestamp":"2018. február. 27. 16:40","title":"Kósa Lajos: Minden gyerek tanuljon meg korcsolyázni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e7f4df-b548-401a-9379-818b3d55fc94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hope Hicks, a Fehér Ház kommunikációs igazgatója két napja elismerte: időnként hazudott az elnök érdekében. Az elnök hivatala szerdán megerősítette: távozik hivatalából.","shortLead":"Hope Hicks, a Fehér Ház kommunikációs igazgatója két napja elismerte: időnként hazudott az elnök érdekében. Az elnök...","id":"20180301_ujabb_fontos_segitojet_veszitette_el_trump","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26e7f4df-b548-401a-9379-818b3d55fc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311d1bf9-3fb4-4b0d-b683-4f3ece7d2f0d","keywords":null,"link":"/vilag/20180301_ujabb_fontos_segitojet_veszitette_el_trump","timestamp":"2018. március. 01. 05:57","title":"Újabb fontos segítőjét veszítette el Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c62cdc-159b-4f9d-8062-1b350c9fabc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ingostadti márka menedzserautója pár nappal valós premierje előtt érkezett meg az interneten. ","shortLead":"Az ingostadti márka menedzserautója pár nappal valós premierje előtt érkezett meg az interneten. ","id":"20180228_Uj_Audi_A6__hivatalos_fotok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92c62cdc-159b-4f9d-8062-1b350c9fabc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e201d18d-b387-4a83-a6cb-88b1af8d470d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180228_Uj_Audi_A6__hivatalos_fotok","timestamp":"2018. február. 28. 09:51","title":"Itt az új Audi A6, amivel már régóta adós a márka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21227c67-470d-4951-a6d5-ee3f79bd3c91","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az akkor még ismeretlen, ifjú énekesnő 17 évesen rögzítette a dalt.\r

\r

","shortLead":"Az akkor még ismeretlen, ifjú énekesnő 17 évesen rögzítette a dalt.\r

\r

","id":"20180228_Megjelent_egy_eddig_nem_ismert_Amy_Winehousedal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21227c67-470d-4951-a6d5-ee3f79bd3c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ed1826-269d-4ffc-bd21-42180de0e408","keywords":null,"link":"/kultura/20180228_Megjelent_egy_eddig_nem_ismert_Amy_Winehousedal","timestamp":"2018. február. 28. 09:34","title":"Megjelent egy eddig nem ismert Amy Winehouse-dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]