[{"available":true,"c_guid":"ab104338-911b-4a0e-838d-1ae0e1e47bef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Melyek a határozott időtartamú munkaviszony előnyei és hátrányai? Hány alkalommal lehet jogszerűen meghosszabbítani? A várandós nő munkaviszonya megszűnik a határozott idő lejártával? Ezekre a kérdésekre gyűjtötte össze a válaszokat az Adózóna.","shortLead":"Melyek a határozott időtartamú munkaviszony előnyei és hátrányai? Hány alkalommal lehet jogszerűen meghosszabbítani...","id":"20180302_Hatarozott_ideju_munkaszerzodese_van_Azt_sem_lehet_a_vegtelensegig_megujitgatni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab104338-911b-4a0e-838d-1ae0e1e47bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ea785b-d35e-4c30-b546-8905ad09de60","keywords":null,"link":"/kkv/20180302_Hatarozott_ideju_munkaszerzodese_van_Azt_sem_lehet_a_vegtelensegig_megujitgatni","timestamp":"2018. március. 02. 10:46","title":"Határozott idejű munkaszerződése van? Azt sem lehet a végtelenségig megújítgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f05555-006f-4497-921a-404dc93dd57e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Százévente üt majd egyet 150 méterrel a föld alatt.","shortLead":"Százévente üt majd egyet 150 méterrel a föld alatt.","id":"20180302_10_ezer_evig_fog_ketyegni_a_Jeff_Bezos_telkere_elasott_ora","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7f05555-006f-4497-921a-404dc93dd57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55990903-66f7-4ba0-a1da-2dfa9db66616","keywords":null,"link":"/kkv/20180302_10_ezer_evig_fog_ketyegni_a_Jeff_Bezos_telkere_elasott_ora","timestamp":"2018. március. 02. 14:18","title":"10 ezer évig fog ketyegni a Jeff Bezos telkére elásott óra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049ae058-2a1f-4f87-a6d7-c6e9824863cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi győztes szerint ez a siker receptje. Ott olyan szocialista jelölt indul, aki a Jobbik támogatását is bevállalta volna az MSZP-é mellett.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi győztes szerint ez a siker receptje. Ott olyan szocialista jelölt indul, aki a Jobbik támogatását...","id":"20180302_MarkiZay_A_Jobbiknak_es_az_MSZPnek_ossze_kell_fognia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=049ae058-2a1f-4f87-a6d7-c6e9824863cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701110ff-f548-4cdc-ba58-9df32b5bd1a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_MarkiZay_A_Jobbiknak_es_az_MSZPnek_ossze_kell_fognia","timestamp":"2018. március. 02. 12:58","title":"Márki-Zay: A Jobbiknak és az MSZP-nek össze kell fognia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df032bc-108d-4dc5-b940-aa7e1017ac15","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ezúttal nem az autókat és a technikát, hanem inkább egy kicsit a száguldó cirkusz emberi arcát mutatjuk. Barcelonában, az első idei F1 teszten jártunk.","shortLead":"Ezúttal nem az autókat és a technikát, hanem inkább egy kicsit a száguldó cirkusz emberi arcát mutatjuk. Barcelonában...","id":"20180303_nagy_legendak_aktualis_sztarok_es_ismeretlen_hosok_a_forma_1_emberi_arcat_fotoztuk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8df032bc-108d-4dc5-b940-aa7e1017ac15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5f9f89-95f0-4dfc-8853-0862c59e012f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180303_nagy_legendak_aktualis_sztarok_es_ismeretlen_hosok_a_forma_1_emberi_arcat_fotoztuk","timestamp":"2018. március. 03. 06:41","title":"Nagy legendák, aktuális sztárok és ismeretlen hősök: a Forma 1 emberi arcát fotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85838c10-6a30-48bd-8fd8-0713fe2bf26e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Érdeklődtek a magyar zöldségek és gyümölcsök iránt. ","shortLead":"Érdeklődtek a magyar zöldségek és gyümölcsök iránt. ","id":"20180301_Magyar_zoldsegeket_venne_Iran","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85838c10-6a30-48bd-8fd8-0713fe2bf26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e80005c-abd8-4da8-ad85-454702c5b926","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180301_Magyar_zoldsegeket_venne_Iran","timestamp":"2018. március. 01. 18:14","title":"Magyar zöldségeket venne Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e497aa-4c06-4916-9a29-a321687f46b9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A floridai iskolai mészárlásnál is használt gépkarabéllyal Amerikában 2004 óta több száz embert öltek meg.","shortLead":"A floridai iskolai mészárlásnál is használt gépkarabéllyal Amerikában 2004 óta több száz embert öltek meg.","id":"201809_halalos_fegyver","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87e497aa-4c06-4916-9a29-a321687f46b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b31b98-427a-43c4-9070-5e573c740ffe","keywords":null,"link":"/gazdasag/201809_halalos_fegyver","timestamp":"2018. március. 03. 17:31","title":"Amióta újra engedélyezték, a tömeggyilkosok kedvenc fegyvere az AR-15-ös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330cdf2e-119e-48a7-b96f-72d9d7c866d3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kórházba került az a bíró, akit egy versenyző elütött az apeldoorni pályakerékpáros világbajnokság pénteki versenynapján.","shortLead":"Kórházba került az a bíró, akit egy versenyző elütött az apeldoorni pályakerékpáros világbajnokság pénteki...","id":"20180302_birot_gazolt_a_versenyzo_a_palyabringavilagbajnoksagon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=330cdf2e-119e-48a7-b96f-72d9d7c866d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5a9ccf-7f7b-44f6-9128-daaafef35bbf","keywords":null,"link":"/sport/20180302_birot_gazolt_a_versenyzo_a_palyabringavilagbajnoksagon","timestamp":"2018. március. 02. 17:25","title":"Bírót gázolt a versenyző a pályabringa-világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff119d74-399a-4983-9e3e-481649f3b17c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Óriási sikert arat az európai piacokon egy szibériai gyógynövényekből készült kozmetikumcsalád. A volt üdítőgyáros tulajdonos viszont aggódik, vajon az amerikaiak mit szólnak a Made in Russia címkéhez.","shortLead":"Óriási sikert arat az európai piacokon egy szibériai gyógynövényekből készült kozmetikumcsalád. A volt üdítőgyáros...","id":"20180302_Vajon_magara_kenie_Amerika_az_orosz_kremet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff119d74-399a-4983-9e3e-481649f3b17c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116a3a65-209b-425f-9e4b-534ecf08a819","keywords":null,"link":"/kkv/20180302_Vajon_magara_kenie_Amerika_az_orosz_kremet","timestamp":"2018. március. 02. 13:56","title":"Vajon magára keni-e Amerika az orosz krémet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]