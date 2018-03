Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35768f6e-1a21-4d52-b9f0-e86bd5f8ca7f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A kutya-fajtanemesítés ellen tiltakoztak, a győztes kutyát riadtan szorította magához gazdája. ","shortLead":"A kutya-fajtanemesítés ellen tiltakoztak, a győztes kutyát riadtan szorította magához gazdája. ","id":"20180312_Allatvedok_rohantak_be_egy_kutyakiallitas_eredmenyhirdetesere__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35768f6e-1a21-4d52-b9f0-e86bd5f8ca7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0a0313-b31c-4db1-91b4-f74f37a5c652","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Allatvedok_rohantak_be_egy_kutyakiallitas_eredmenyhirdetesere__video","timestamp":"2018. március. 12. 10:38","title":"Állatvédők rohantak be egy kutyakiállítás eredményhirdetésére – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7df521-39f0-4ba5-b799-8140db46e1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borzasztó az ellenzék helyzete Budapest belvárosában: hiába szeretne a többség kormányváltást, ha nincs együttműködés, simán nyerni fog a Fidesz-KDNP.","shortLead":"Borzasztó az ellenzék helyzete Budapest belvárosában: hiába szeretne a többség kormányváltást, ha nincs együttműködés...","id":"20180312_Budapest_belvarosa_a_pelda_arra_mit_tegyen_az_ellenzek_ha_veszteni_akar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a7df521-39f0-4ba5-b799-8140db46e1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93410879-2c69-45f8-a4e8-f5165f442f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Budapest_belvarosa_a_pelda_arra_mit_tegyen_az_ellenzek_ha_veszteni_akar","timestamp":"2018. március. 12. 08:44","title":"Budapest belvárosa a példa arra, mit tegyen az ellenzék, ha veszteni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f35d1d-620c-4def-808e-331aa51a4c55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tárgyaljanak a többi pártok, ha megegyeznek, az LMP hajlandó megfontolni a jelöltjei visszaléptetését.\r

\r

","shortLead":"Tárgyaljanak a többi pártok, ha megegyeznek, az LMP hajlandó megfontolni a jelöltjei visszaléptetését.\r

\r

","id":"20180311_Csak_a_teljes_ellenzeki_megegyezes_eseten_fontolja_meg_az_LMP_a_visszaleptetest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5f35d1d-620c-4def-808e-331aa51a4c55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066a3661-0592-4c3f-9050-78f1136f6e7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Csak_a_teljes_ellenzeki_megegyezes_eseten_fontolja_meg_az_LMP_a_visszaleptetest","timestamp":"2018. március. 11. 10:18","title":"Csak a teljes ellenzéki megegyezés esetén fontolja meg az LMP a visszaléptetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfee38f-f0ff-4852-89c3-b89d78869c64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A résztvevők szerint a biztonsági ellenőrzés idén már csak annyiból állt, hogy az érkező buszokra csendőrök szálltak fel és lefilmezték az utasokat. ","shortLead":"A résztvevők szerint a biztonsági ellenőrzés idén már csak annyiból állt, hogy az érkező buszokra csendőrök szálltak...","id":"20180310_szekely_szabadsag_napja_tobb_ezren_vannak_Marosvasarhelyen_iden_kevesbe_szigorunak_tunik_az_ellenorzes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dfee38f-f0ff-4852-89c3-b89d78869c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe1ffff-07a7-4465-90dc-ad5d1811fd30","keywords":null,"link":"/vilag/20180310_szekely_szabadsag_napja_tobb_ezren_vannak_Marosvasarhelyen_iden_kevesbe_szigorunak_tunik_az_ellenorzes","timestamp":"2018. március. 10. 15:27","title":"Székely szabadság napja: több ezren voltak Marosvásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3132c58-f0b2-4ef9-a9f0-78641ccdd058","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz politikusa szerint ahol menekültek élnek, ott „a középületeken nincsen kereszt, nincs vallás, nincs karácsony”. Mindezt egy templomban mondta el.","shortLead":"A Fidesz politikusa szerint ahol menekültek élnek, ott „a középületeken nincsen kereszt, nincs vallás, nincs...","id":"20180312_Templomban_avattak_a_cserkeszeket_Pocs_Janos_migransokkal_riogatott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3132c58-f0b2-4ef9-a9f0-78641ccdd058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223c80cc-97ea-4a85-b201-c0ab3361a224","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Templomban_avattak_a_cserkeszeket_Pocs_Janos_migransokkal_riogatott","timestamp":"2018. március. 12. 12:15","title":"Templomban avatták a cserkészeket, Pócs János migránsokkal riogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc358c76-bb57-4de0-9dd8-dc637513f06c","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"A miniszter nevével fémjelzett törvénymódosítás azt mondja, ki kell adni, de a HVG-vel a Miniszterelnökség közölte, ez nem automatikus dolog, ráadásul ha vissza is adják, az \"nem eredményezi a tulajdoni igény eldöntését”.","shortLead":"A miniszter nevével fémjelzett törvénymódosítás azt mondja, ki kell adni, de a HVG-vel a Miniszterelnökség közölte...","id":"201807__arisztokratak_mutargyai__restitucio__zsolnay__kincs_ami_nincs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc358c76-bb57-4de0-9dd8-dc637513f06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b9c5d2-c54e-4cd9-8dc1-eb37b8eb5749","keywords":null,"link":"/kultura/201807__arisztokratak_mutargyai__restitucio__zsolnay__kincs_ami_nincs","timestamp":"2018. március. 11. 11:00","title":"Lázár János vissza is adná az államosított műkincseket, meg nem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5f4bb2-cfc1-479f-bf76-bcc48afcce61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy nap alatt fogadták el az erről szóló előterjesztést, az akadémiát a Pap-szigetre tennék. ","shortLead":"Egy nap alatt fogadták el az erről szóló előterjesztést, az akadémiát a Pap-szigetre tennék. ","id":"20180312_Tobbmilliardos_vizilabda_akademia_epulne_Szentendren","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca5f4bb2-cfc1-479f-bf76-bcc48afcce61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bfe299-d31f-401c-b663-69603349d0f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180312_Tobbmilliardos_vizilabda_akademia_epulne_Szentendren","timestamp":"2018. március. 12. 09:48","title":"Többmilliárdos vízilabda-akadémia épülne Szentendrén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos listát állító pártok egy tagot delegálhatnak a Nemzeti Választási Bizottságba a választások tisztaságának megőrzése érdekében.","shortLead":"Az országos listát állító pártok egy tagot delegálhatnak a Nemzeti Választási Bizottságba a választások tisztaságának...","id":"20180312_Korabbi_ujsagirot_ultet_a_Momentum_a_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsagba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b43885-9a12-4e01-8247-db5c0dbbf699","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Korabbi_ujsagirot_ultet_a_Momentum_a_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsagba","timestamp":"2018. március. 12. 12:05","title":"Korábbi újságírót ültet a Momentum a Nemzeti Választási Bizottságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]