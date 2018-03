Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esős lesz a hétfő, de 15-19 fok lesz.","shortLead":"Esős lesz a hétfő, de 15-19 fok lesz.","id":"20180312_Esos_lesz_a_hetfo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82ecdb2-ef81-4294-8cd3-e5b15a922052","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Esos_lesz_a_hetfo","timestamp":"2018. március. 12. 07:34","title":"Viharok miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadaa37e-9613-41c8-8a50-a72b7a86e263","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Riasztott a Windows Defender: a múlt héten egy kriptopénzbányász rosszindulatú program több százezer számítógépre fészkelte be magát.","shortLead":"Riasztott a Windows Defender: a múlt héten egy kriptopénzbányász rosszindulatú program több százezer számítógépre...","id":"20180312_dofoil_kriptopenz_banyaszo_malware","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dadaa37e-9613-41c8-8a50-a72b7a86e263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e155e11-e9dd-4619-bb30-54439efb5c03","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_dofoil_kriptopenz_banyaszo_malware","timestamp":"2018. március. 12. 19:03","title":"12 óra alatt 400 000 számítógépet fertőztek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418a6a48-5edc-4161-a6fb-955c3a5e9993","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország bejelentette, sikerest tesztet hajtottak végre egy olyan hiperszonikus rakétával, amely a hangsebesség tízszeresével repülve képes megsemmisíteni a kijelölt célokat.\r

","shortLead":"Oroszország bejelentette, sikerest tesztet hajtottak végre egy olyan hiperszonikus rakétával, amely a hangsebesség...","id":"20180311_Hiperszonikus_orosz_raketa__sikeres_teszt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=418a6a48-5edc-4161-a6fb-955c3a5e9993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6044aa80-53ed-4ef7-aed4-e5c1de55698f","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Hiperszonikus_orosz_raketa__sikeres_teszt","timestamp":"2018. március. 11. 17:06","title":"Hiperszonikus orosz rakéta – sikeres teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55dba8db-3716-444e-b321-35b17f840c38","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Letartóztatási parancsot adtak ki Ivan Szavvidisz, a PAOK Szaloniki futballklub tulajdonosa ellen, aki vasárnap pisztollyal rohant be a pályára az AEK Athén elleni bajnokin. A sportminiszter válaszul felfüggesztette a bajnokságot.","shortLead":"Letartóztatási parancsot adtak ki Ivan Szavvidisz, a PAOK Szaloniki futballklub tulajdonosa ellen, aki vasárnap...","id":"20180312_szavvidisz_fegyver_letartoztatas_paok_aek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55dba8db-3716-444e-b321-35b17f840c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958fab71-f3c1-4dfc-9d92-1c59e193b8f7","keywords":null,"link":"/sport/20180312_szavvidisz_fegyver_letartoztatas_paok_aek","timestamp":"2018. március. 12. 15:47","title":"Fegyverrel rontott be a pályára, leállították miatta a bajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a741f5-cf8c-4b8a-95b2-25ebcc04c440","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul senki sem nézte.","shortLead":"Ráadásul senki sem nézte.","id":"20180313_Negyedmilliardbol_keszult_egy_harom_perces_video_a_vizes_vbrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5a741f5-cf8c-4b8a-95b2-25ebcc04c440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557a8c46-f39b-4374-8130-b016672c60f8","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_Negyedmilliardbol_keszult_egy_harom_perces_video_a_vizes_vbrol","timestamp":"2018. március. 13. 10:26","title":"Negyedmilliárdból készült egy háromperces videó a vizes vb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d80dde-2e48-4fd4-8d09-85ca1c9c35fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cynthia Nixon érdeklődni kezdett New York állam kormányzói posztja iránt.","shortLead":"Cynthia Nixon érdeklődni kezdett New York állam kormányzói posztja iránt.","id":"20180312_Meglepo_szerepre_vallalkozhat_a_Szex_es_New_York_sztarja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1d80dde-2e48-4fd4-8d09-85ca1c9c35fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e677597-7dc9-4384-8733-4b2d2def8f57","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Meglepo_szerepre_vallalkozhat_a_Szex_es_New_York_sztarja","timestamp":"2018. március. 12. 14:59","title":"Meglepő szerepre vállalkozhat a Szex és New York sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e227913f-40a2-4d9d-8f87-509292659721","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem dolgozna többet ő sem a rendezővel.","shortLead":"Nem dolgozna többet ő sem a rendezővel.","id":"20180312_Michael_Cainenek_is_elege_van_Woody_Allenbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e227913f-40a2-4d9d-8f87-509292659721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f38c5d-dda4-4a30-bd27-c4b8acf51afa","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Michael_Cainenek_is_elege_van_Woody_Allenbol","timestamp":"2018. március. 12. 08:48","title":"Michael Caine-nek is elege van Woody Allenből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7926e30-2038-4008-93a4-b3dad4801d46","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március 15. alkalmából Balog Zoltán kitüntette Fábry Sándort, Csuja Imrét és Molnár Ferenc Caramelt is.","shortLead":"Március 15. alkalmából Balog Zoltán kitüntette Fábry Sándort, Csuja Imrét és Molnár Ferenc Caramelt is.","id":"20180313_Lezsak_Sandor_Jozsef_Attiladijas_lett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7926e30-2038-4008-93a4-b3dad4801d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7922c2c4-fd00-45f7-9f5d-ba6c822208a6","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Lezsak_Sandor_Jozsef_Attiladijas_lett","timestamp":"2018. március. 13. 11:10","title":"Lezsák Sándor József Attila-díjas lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]