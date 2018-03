Valaki megbízta Kósa Lajost, hogy rendelkezzen egy ezermilliárd forintosnál is nagyobb összeg felett, és ezt közjegyzői okiratba is foglalták – állítja a Magyar Nemzet. A lap egy fotót is mutatott az iratról, amely szerintük Tóth Ádám közjegyzői irodájában készült, de azon a részletén, amelyet közzétettek, sem pecsét, sem aláírás nem látszik.

Megkérdeztük a közjegyzői irodát, hogy hiteles-e a dokumentum, amelyet a Magyar Nemzet megjelentetett, vagy valójában nem készült náluk ilyen papír. De titoktartásra hivatkozva nem árultak el semmit, sem megerősíteni, sem megcáfolni nem akarták az irat hitelességét.

A papír szerint, amelyet a Magyar Nemzet bemutatott, Kósa Lajos 2013. január 28-án kötött szerződést a megbízójával, aki felruházta Kósát, hogy a „megbízó helyett és annak képviseletében a jelzett összegből magyar államkötvényeket vásároljon”, és azokat a „megbízó nevén vezetett befektetési számlán elhelyezze”. A megbízó nevét a lap kitakarta, Kósáé azonban látszik. A dokumentumon az áll: a több mint 1300 milliárd forintnyi összeget az FHB Kereskedelmi Bank Zrt.-nél helyezték el.