Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c255b0db-aa32-49ed-8afe-ed6bf096e0ad","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Ingatlanpanamára gyanakszanak Hódmezővásárhelyen, de furcsa vételi ajánlatokról is találtak papírokat. Egy bejelentést is megvizsgálna az új polgármester és csapata, amely szerint teherautóval szállították el a városházáról a dokumentumokat a február 25-i választás után. Reagáltak az érintettek is.","shortLead":"Ingatlanpanamára gyanakszanak Hódmezővásárhelyen, de furcsa vételi ajánlatokról is találtak papírokat. Egy bejelentést...","id":"20180314_Hodmezovasarhelyen_teherautoval_mentettek_ki_a_dokumentumokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c255b0db-aa32-49ed-8afe-ed6bf096e0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9efdefe5-8d95-4fe4-a44f-b455cde370f8","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_Hodmezovasarhelyen_teherautoval_mentettek_ki_a_dokumentumokat","timestamp":"2018. március. 14. 16:10","title":"Márki-Zay: Hódmezővásárhelyen teherautóval mentették ki a dokumentumokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudja eladni a Lidl a sümegi egységét, erre 21 millió forinttal többet kér érte.","shortLead":"Nem tudja eladni a Lidl a sümegi egységét, erre 21 millió forinttal többet kér érte.","id":"20180314_Erdekes_taktika_nem_jottek_a_vevok_arat_emelt_a_Lidl","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fd0bb4-e7fc-4d47-8a44-5b6aa230cd14","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_Erdekes_taktika_nem_jottek_a_vevok_arat_emelt_a_Lidl","timestamp":"2018. március. 14. 10:29","title":"Érdekes taktika: nem jöttek a vevők, árat emelt a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82bb7e7e-aa9a-437d-b669-384cfd8ca633","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy lengyeltóti családi házban találtak rá a két holttestre. ","shortLead":"Egy lengyeltóti családi házban találtak rá a két holttestre. ","id":"20180314_Megoltek_egy_kisgyermeket_Somogyban_az_anya_ongyilkos_lett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82bb7e7e-aa9a-437d-b669-384cfd8ca633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df30e93-11f5-4831-872d-1629612b12d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Megoltek_egy_kisgyermeket_Somogyban_az_anya_ongyilkos_lett","timestamp":"2018. március. 14. 18:34","title":"Megöltek egy kisgyermeket Somogyban, az anya öngyilkos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c6f78b-293c-4930-b751-8569eef5b208","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú üzemidő, a telefonra érkező összes értesítés kijelzése, pulzusmérés, alvásfigyelés, relaxációt segítő és fitneszfunkciók – többek között ezeket tudja a Fitbit újdonsága. A vállalat a bevált Pebble-recepttel visz némi életet az okosórák nem túl izgalmas piacára.","shortLead":"Hosszú üzemidő, a telefonra érkező összes értesítés kijelzése, pulzusmérés, alvásfigyelés, relaxációt segítő és...","id":"20180314_fitbit_versa_pebble_e_papir_e_ink_ora_okosora_karora_hosszu_uzemido_ertesitesek_kijelzes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c6f78b-293c-4930-b751-8569eef5b208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9aa4c7-fca7-4c51-9f52-9d260b366c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_fitbit_versa_pebble_e_papir_e_ink_ora_okosora_karora_hosszu_uzemido_ertesitesek_kijelzes","timestamp":"2018. március. 14. 10:03","title":"Megjött a Pebble igazi utódja: ígéretes okosórát dob piacra a Fitbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a867b0-a753-46e8-a3bf-cee9be23a283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terrorellenes törvények teljes félreértése a ma született ítéltet az Amnesty International szerint, a vádakat hatályon kívül kell helyezni. A férfi csak családján akart segíteni.","shortLead":"A terrorellenes törvények teljes félreértése a ma született ítéltet az Amnesty International szerint, a vádakat...","id":"20180314_Az_Amnesty_felhaborodott_Ahmed_H_iteleten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05a867b0-a753-46e8-a3bf-cee9be23a283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f50963-9771-45d0-b080-cb37add3fb93","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Az_Amnesty_felhaborodott_Ahmed_H_iteleten","timestamp":"2018. március. 14. 16:55","title":"Az Amnesty felháborodott Ahmed H. ítéletén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf041580-94f5-454a-bb5c-d3526811b111","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A faszerkezetes autók gyártása ma már csak a brit Morgan és néhány kis műhely sajátja. Vannak még egyedi projektek is, mint a kaliforniai Peter Portugal műve, amelynek \"Delfin\" nevű járműve valódi műalkotásnak tekinthető.","shortLead":"A faszerkezetes autók gyártása ma már csak a brit Morgan és néhány kis műhely sajátja. Vannak még egyedi projektek is...","id":"20180314_dolphin_peter_portugal_faszerkezetes_auto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf041580-94f5-454a-bb5c-d3526811b111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb74ef7-21c0-4c89-900b-8a920f7740f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180314_dolphin_peter_portugal_faszerkezetes_auto","timestamp":"2018. március. 14. 14:28","title":"Ez elég egyedi: Egy 250 éves fa és egy Nissan keveréke ez az autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a0cd8e-f729-49fc-a2c6-67146f68dcc9","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Kósa Lajosról és más dolgokról szerette volna kérdezni a Békemenet szervezőit a Magyar Nemzet újságírója, erre biztonsági emberek taszigálták ki a menetből. Unyatyinszky György – volt kollégánk – elmondta, hogy történt az eset.","shortLead":"Kósa Lajosról és más dolgokról szerette volna kérdezni a Békemenet szervezőit a Magyar Nemzet újságírója, erre...","id":"20180315_Kituszkoltak_a_Bekemenetrol_a_Magyar_Nemzet_ujsagirojat_mert_kerdezni_mert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a0cd8e-f729-49fc-a2c6-67146f68dcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cb5009-4df0-4a0b-b07b-cdfa665291bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Kituszkoltak_a_Bekemenetrol_a_Magyar_Nemzet_ujsagirojat_mert_kerdezni_mert","timestamp":"2018. március. 15. 13:20","title":"Videó: Kituszkolták a Békemenetről a Magyar Nemzet újságíróját, mert kérdezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ef9aa3-dcbb-494f-aea4-bfed3bd7c87e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sírva vonult ki szerdán a sokadik orosz elnökjelölti tévévitáról Kszenyija Szobcsak, a Polgári Kezdeményezés párt jelöltje, mert férfi riválisai folyamatosan belefojtották a szót és szidalmazták, a moderátor pedig, a szabályok értelmében, nem kelhetett a védelmére.","shortLead":"Sírva vonult ki szerdán a sokadik orosz elnökjelölti tévévitáról Kszenyija Szobcsak, a Polgári Kezdeményezés párt...","id":"20180315_Orosz_elnokvalasztas__sirasb_torkollott_a_jeloltvita","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82ef9aa3-dcbb-494f-aea4-bfed3bd7c87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1db8bdb-4e60-464c-a052-8de03742dc9b","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_Orosz_elnokvalasztas__sirasb_torkollott_a_jeloltvita","timestamp":"2018. március. 15. 05:14","title":"Orosz elnökválasztás: sírásba torkollott a jelöltvita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]